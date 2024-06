Chủ động lên kế hoạch tài chính từ sớm

Cứ cuối mỗi tháng, ngay khi vừa nhận lương, Hiền Anh (25 tuổi, Hà Nội) liền trích ngay một khoản gửi tiết kiệm. “Đây là nguyên tắc mình tự đặt ra cho bản thân từ những ngày đầu đi làm. Dù ít dù nhiều thì tháng nào cũng phải tiết kiệm một khoản cho vào quỹ dự phòng, biết đâu tương lai có việc bất ngờ cần dùng đến”, Hiền Anh chia sẻ.

Có lẽ, không chỉ riêng Hiền Anh mà với nhiều người, việc dự phòng tài chính giờ đây không dừng lại ở một nhu cầu mà còn là yếu tố thiết yếu để đảm bảo một đời sống vững chắc và hạnh phúc. Theo khảo sát Thói quen tiêu dùng mới nhất của PwC (2023) có tới 62% người tiêu dùng Việt Nam cho biết rằng họ dự kiến sẽ cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. 54% sẽ cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm xa xỉ, kế đến là du lịch (42%) và mua sắm hàng điện tử (38%).

Giới trẻ ngày càng chủ động lên kế hoạch tài chính từ sớm. Nguồn: Shutterstock

Trong khi đó, báo cáo Xu hướng tài chính của người tiêu dùng do Decision Lab thực hiện năm 2023 chỉ ra rằng, 50% số người tham gia khảo sát khẳng định tiết kiệm cho những khó khăn bất ngờ hiện là ưu tiên số một. Con số này đã tăng gần 10% so với năm 2022 (41%) và cao hơn 3% so với năm 2021 (47%) - thời điểm Việt Nam đang trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Cũng theo khảo sát, 48% người được hỏi cho biết đảm bảo an toàn cho gia đình trước những tình huống khẩn cấp là ưu tiên số 2, tăng gần 1,5 lần so với số người đồng quan điểm (33%) vào 12 tháng trước.

Một khảo sát của SingSaver - nền tảng nghiên cứu tài chính, cho biết thêm: có đến 85% Gen Z đã bắt đầu tiết kiệm và đầu tư tiền nhàn rỗi từ trước năm 22 tuổi trong khi chỉ có 41% Gen Y làm được điều tương tự. Những con số này cho thấy, giới trẻ ngày nay không chỉ chú tâm đến quản lý tài chính cá nhân cho hiện tại mà còn chủ động tích luỹ dự phòng cho tương lai từ sớm.

Bảo hiểm - kênh dự phòng tài chính vững chắc

Với sự phát triển của xã hội, các phương thức dự phòng tài chính ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay ưu tiên tìm kiếm phương thức đầu tư có sự bảo đảm cao, lợi nhuận ổn định để giúp “tiền đẻ ra tiền”…Trong đó, tham gia bảo hiểm là một trong những phương thức đầu tư được đánh giá là “hiệu quả kép” và có tính an toàn cao.

Đầu tiên, bảo hiểm nhân thọ mang đến sự bảo vệ toàn diện cho một đời đáng sống. Vì “một đời đáng sống” không chỉ dừng lại ở cảm giác hạnh phúc, an tâm ở thời điểm hiện tại mà còn là sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho tương lai và sức khoẻ là “nền móng” để xây dựng điều đó. Khi duy trì được sức khoẻ tốt, mỗi người mới có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui của cuộc sống, làm việc hiệu quả và theo đuổi những đam mê cá nhân. Đồng thời, việc có một “tấm khiên” bảo vệ trước những rủi ro về sức khoẻ trong tương lai đem đến sự an tâm hơn khi ngày càng nhiều căn bệnh đang ngày càng trẻ hoá như bệnh tiểu đường, ung thư…

Chia sẻ về quan điểm của bản thân, Hiền Anh cho biết, ai cũng nên trang bị cho mình một bảo hiểm nhân thọ. “Mình đang tham gia sản phẩm Quà tặng Sức khoẻ của BIDV MetLife, có quyền lợi rất ưu việt là được bảo vệ trước bệnh tiểu đường Type 2 và ung thư giai đoạn sớm. Kèm theo Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, mình được hưởng thêm quyền lợi chi trả cho hơn 120 loại phẫu thuật bất kể lớn nhỏ và hơn 100 bệnh hiểm nghèo”, Hiền Anh chia sẻ.

“Có một kỉ niệm rất đáng nhớ là năm ngoái, mình chẳng may ngã cầu thang và bị rạn xương mắt cá chân. Vậy mà được chi trả quyền lợi đến gần 10 triệu đồng, nhiều hơn cả chi phí khám chữa. Lúc ấy thấy biết ơn vì đã tham gia bảo hiểm sớm”, cô bạn bổ sung thêm.

“Quà tặng Sức khoẻ” giúp bảo vệ toàn diện trước những rủi ro có thể xảy đến trong tương lai

Bên cạnh sức khoẻ, tài chính cũng yếu tố then chốt đảm bảo một cuộc sống an tâm, hạnh phúc và có một đời đáng sống. Cũng vì thế mà các sản phẩm bảo hiểm hiện nay đều tích hợp đầu tư. Với lãi suất được công bố rõ ràng, người mua có thể yên tâm khoản tiền của mình không chỉ an toàn mà còn sinh lời. Như Hiền Anh tham gia bảo hiểm Quà tặng Sức khoẻ ở tuổi 25 với mức phí 23,9 triệu/năm (khoảng 2 triệu/tháng). Hợp đồng được thiết kế cho mục đích bảo vệ trong 30 năm. Khi hoàn thành đóng phí, Hiền Anh sẽ nhận được tổng số tiền đáo hạn khoảng 1,7 tỷ đồng (theo lãi suất đầu tư tạm tính là 6%/năm cùng với các khoản thưởng duy trì hợp đồng khác). Đây là một khoản đáng kể, giúp cô có một tương lai an nhàn hơn.

Sức khoẻ và tài chính là hai yếu tố then chốt đảm bảo cho một đời hạnh phúc, đáng sống

Với những lợi ích ưu việt, bảo hiểm nhân thọ không chỉ mang lại lợi ích bảo vệ sức khoẻ mà còn là một công cụ tài chính giúp duy trì sự ổn định và an toàn cho bản thân người tham gia bảo hiểm và gia đình.

Đậu Linh