Ngày 22/8, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ con, gia đình chiến sĩ công an hy sinh khi cứu nạn, cứu hộ trong cơn bão số 1 và số 2.

Mức hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng, tùy hoàn cảnh, theo Quyết định 45/QĐ-QKH của Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tặng cặp sách, tập vở... để động viên con em các chiến sĩ đã hy sinh khi năm học mới sắp bắt đầu.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam và quà tặng con em, gia đình các chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, từ ngày 28-30/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 2, tại Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, đá trôi, cây xanh bật gốc... khiến ách tắc giao thông cụ bộ. Nhiều nhà cửa, tài sản người dân bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ PC07, PC08, PK02... phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 14h ngày 30/7, sau trận mưa kéo dài khiến nhiều vị trí trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, nhận thông tin khu vực chốt Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, 3 CSGT thuộc trạm CSGT Madagui đang tuần tra là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thưởng, Đại úy Lê Quang Thành, Thượng úy Lê Ánh Sáng đã đến chốt cùng người dân di dời đồ đạc. Lúc này, khối đất đá trên cao đổ sạt xuống, vùi cả 3 chiến sĩ và 1 người dân đang hỗ trợ di dời phương tiện, trang thiết bị gần đó.

Sau sự cố, tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 200 lực lượng, cùng hàng chục máy móc tới hiện trường tìm kiếm. Đến 12h ngày 31/7, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam giúp đỡ một phần kinh phí để động viên, giúp đỡ con em, gia đình những chiến sĩ trên.