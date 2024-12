Quy mô kinh tế Việt Nam sắp vượt Singapore, lên thu nhập trung bình cao năm 2025?

Báo cáo của Trung tâm Dự báo, phân tích kinh tế độc lập CEBR của Anh cho thấy, quy mô GDP của Việt Nam năm 2024 đạt 450 tỷ USD, tăng một bậc so với năm trước, lên thứ 34 trên thế giới và sẽ vượt Singapore vào năm 2029. Khi đó, GDP của Việt Nam được dự báo lên mức 676 tỷ USD, trong khi Singapore là 656 tỷ USD.

Theo CEBR, kinh tế của Việt Nam sẽ tăng nhanh trong tương lai. Trong 5 năm tới, mức tăng trưởng trung bình dự kiến đạt 5,8%. Còn trong giai đoạn 2030-2039, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình sẽ là 5,6%/năm. (Xem chi tiết)

Sau vụ khởi tố 6 bị can, Công ty vàng SJC có quyền tổng giám đốc mới

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mới đây đã bổ nhiệm ông Đào Công Thắng đảm nhiệm chức vụ quyền tổng giám đốc thay vị trí tổng giám đốc của bà Lê Thuý Hằng.

Trước đó, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 9/11, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - thông tin, 6 người tại Công ty SJC và các đơn vị liên quan đã bị khởi tố do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Đề xuất cơ chế giá điện mới: 2 tháng điều chỉnh giá một lần

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh, căn cứ lập và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là rút ngắn thời gian giữa các lần điều chỉnh tăng giá điện. Cụ thể, khi giá bán điện bình quân tăng từ 2% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 2 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. (Xem chi tiết)

Theo dự thảo, giá điện có thể tăng 2 tháng/lần. Ảnh: Hoàng Giám

Ngân hàng không được gửi đường link thông tin cho khách từ 1/1/2025

Theo Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, từ ngày 1/1/2025, các ngân hàng sẽ không gửi tin nhắn SMS, thư điện tử cho khách hàng có nội dung chứa đường dẫn liên kết (hyperlink) truy cập các trang tin điện tử.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh tin nhắn lừa đảo brandname (gửi tin nhắn tới điện thoại khách hàng), trong đó có tin nhắn chứa đường link giả mạo. Khi khách hàng truy cập vào đường link sẽ bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, dẫn đến rủi ro mất tiền. (Xem chi tiết)

81.000 người nợ thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh từ 1/1/2025

Trong văn bản đề nghị Bộ Tư pháp sớm có ý kiến về dự thảo nghị định quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nêu rõ căn cứ lựa chọn ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ thuế bị áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.

Nếu áp dụng ngưỡng nợ thuế quá hạn trên 120 ngày ở mức 50 triệu đồng với cá nhân, 100 triệu đồng với doanh nghiệp từ 1/1/2025 sẽ có khoảng 81.000 người thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh. (Xem chi tiết)

Yêu cầu truy xuất triệu hồi hàng nghìn tấn giá đỗ ngâm chất độc gây dị dạng

Liên quan đến vụ 2.900 tấn giá đỗ ngâm hoá chất độc hại, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc này. Trong đó, thông tin rõ về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm do địa phương thực hiện đối với các cơ sở vi phạm; các biện pháp xử lý; yêu cầu truy xuất triệu hồi và kết quả thực hiện đến nay. (Xem chi tiết)

Thông báo của Công ty CP Thương mại Bách Hoá Xanh chiều 26/12 cho hay, công ty này đã thu hồi toàn bộ sản phẩm giá đỗ nhập từ một cơ sở tại Đắk Lắk được cho là sản xuất bằng chất độc hại. (Xem chi tiết)

Là đơn vị cung ứng giá đỗ ủ chất cấm cho siêu thị thực phẩm Bách Hoá Xanh tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo chỉ mới thành lập chưa đầy 1 năm. (Xem chi tiết)

Vốn hóa tăng vọt lên 2.800 tỷ, nhà sản xuất ‘Anh trai chông gai’ phải giải trình

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa yêu cầu CTCP Yeah1, nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai", giải trình vì cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp sau thành công rực rỡ của concert tại Hưng Yên. Tính hai tháng qua, YEG đã tăng hơn gấp đôi, đưa vốn hóa lên gần 2.800 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Theo văn bản giải trình, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Yeah1 Lê Phương Thảo ký, Yeah1 cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán. (Xem chi tiết)

Ông Đặng Thành Tâm làm lại thương vụ 2.400 tỷ sau cú bắt tay với nhà ông Trump

Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) Đặng Thành Tâm tiếp tục thương vụ nghìn tỷ đồng sau cú bắt tay tỷ USD với tập đoàn của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

KBC vừa công bố thông tin cho biết, ông Đặng Thành Tâm vừa đăng ký lần 2 thương vụ chuyển nhượng hơn 86 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 2.436 tỷ đồng sang công ty riêng. Nếu giao dịch thành công, công ty riêng của ông Tâm sẽ trở thành cổ đông lớn mới của Kinh Bắc. (Xem chi tiết)

Công ty cổ phần Triệu nụ cười lừa hàng chục tỷ đồng

Ngày 25/12, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại biệt thự số TT26 ô số 23, khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nơi Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) làm trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, vẫn có một số người ra vào.

Trước đó, sáng 24/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân, thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Thuê trụ sở hoành tráng, đánh bóng hình ảnh bằng nhiều cách, Công ty Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân là chủ tịch đã kéo được 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. (Xem chi tiết)