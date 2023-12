{"article":{"id":"2222792","title":"Diễn viên hot girl vào vai cô giáo Nguyệt trưởng thành ở Chúng ta của 8 năm sau","description":"Quỳnh Kool sẽ vào vai cô giáo Nguyệt phiên bản trưởng thành trong 'Chúng ta của 8 năm sau' dù chỉ hơn 'phiên bản trẻ' Hoàng Huyền 2 tuổi.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397544732-717796800380098-7210707042489801013-n-855.jpg?width=768&s=6cn-GeyN9SB-0F6vYUS6KA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397544732-717796800380098-7210707042489801013-n-855.jpg?width=1024&s=NN5Wy-Hd0yqQ5Miol3905w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397544732-717796800380098-7210707042489801013-n-855.jpg?width=0&s=KVhEKzUiCrb9IhE-wivRvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397544732-717796800380098-7210707042489801013-n-855.jpg?width=1280&s=Rs_4t645ZMIGil5lnzjeLw\" alt=\"397544732 717796800380098 7210707042489801013 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397544732-717796800380098-7210707042489801013-n-855.jpg?width=260&s=_NyTlLsXn5O-13XVFLscNw\"></picture>

<figcaption>

<p>Trong '<a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tag4426244223881719162.html\">Chúng ta của 8 năm sau</a>', Quỳnh Kool sẽ thay thế Hoàng Huyền để đóng tiếp vai cô giáo Nguyệt phiên bản trưởng thành trong phần 2, dự kiến bắt đầu từ tập 16. Nữ diễn viên vẫn đeo kính cận nhưng được nhận xét có phong cách ấn tượng và quyến rũ hơn Nguyệt thời trẻ. </p>

</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397421494-3156803924463102-5316938785524552387-n-856.jpg?width=768&s=Njo2ZIQMS-eVsuItqjN3Wg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397421494-3156803924463102-5316938785524552387-n-856.jpg?width=1024&s=5TzCpIKTC49rjLGfDb-V3w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397421494-3156803924463102-5316938785524552387-n-856.jpg?width=0&s=ERh8JFE1HYAW-ZzxKOi84Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397421494-3156803924463102-5316938785524552387-n-856.jpg?width=1280&s=PQMcF6klhavgL7bM2O5raQ\" alt=\"397421494 3156803924463102 5316938785524552387 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/397421494-3156803924463102-5316938785524552387-n-856.jpg?width=260&s=R1oJPkcrF-Hpe7OdyJ4t7g\"></picture>

<figcaption>Nữ diễn viên sinh năm 1995 sẽ đóng cặp với B Trần - người đảm nhiệm vai Tùng của 8 năm sau thay Trần Nghĩa. Ở 'Chúng ta của 8 năm sau' phần 2, Tùng và Nguyệt đã kết hôn, có 1 cô con gái. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398675937-3158470084296486-1006393857463240325-n-857.jpg?width=768&s=rAalh25ubT-C2QUVeXInxQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398675937-3158470084296486-1006393857463240325-n-857.jpg?width=1024&s=XlVonSDNN8aeL7l1zOuPCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398675937-3158470084296486-1006393857463240325-n-857.jpg?width=0&s=qO6QbYn_ys3DRnnH4Rx9pA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398675937-3158470084296486-1006393857463240325-n-857.jpg?width=1280&s=Q1lcSOVLkPi0FkMrq_tjmw\" alt=\"398675937 3158470084296486 1006393857463240325 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/398675937-3158470084296486-1006393857463240325-n-857.jpg?width=260&s=yGynjTNfHbtefLtBn0COZw\"></picture>

<figcaption>

<p>Quỳnh Kool chia sẻ khi đọc kịch bản, cô rất đau đầu về việc làm thế nào để mặc khác với vai diễn trước. Cách ăn mặc của nhân vật phải chỉn chu, vừa tôn dáng, vừa thấy được đây là cô giáo có gu.</p>

</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395871662-3153606044782890-8655361212148930858-n-858.jpg?width=768&s=oveyyYE7EXt3uQ3zPzrJwg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395871662-3153606044782890-8655361212148930858-n-858.jpg?width=1024&s=h-sSm7XXIv__FjTmXWz7eQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395871662-3153606044782890-8655361212148930858-n-858.jpg?width=0&s=VhlWprGSjU3AXVfguJKssg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395871662-3153606044782890-8655361212148930858-n-858.jpg?width=1280&s=fGKKPR-7M9oY54VVXtXvWQ\" alt=\"395871662 3153606044782890 8655361212148930858 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/395871662-3153606044782890-8655361212148930858-n-858.jpg?width=260&s=638c-JKqn2FEtAOGZ4-P4Q\"></picture>

<figcaption>Trong phim, Quỳnh Kool sẽ tiếp tục \"làm mẹ\" diễn viên nhí Cherry An Nhiên từng vào vai con gái cô trong 'Đừng làm mẹ cáu'. Tuy họ diễn ăn ý nhưng sự kết hợp lần 2 này cũng là áp lực lớn cho nữ diễn viên khi muốn vượt qua cái bóng của phim 'Đừng làm mẹ cáu'. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/396407448-3153605814782913-8195291253014859918-n-859.jpg?width=768&s=jB5XU53PpTZDgUJ519vdDA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/396407448-3153605814782913-8195291253014859918-n-859.jpg?width=1024&s=DzzH9sgrR1JGWNtvDRiKZA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/396407448-3153605814782913-8195291253014859918-n-859.jpg?width=0&s=2s-QmJCBVI7TgtRUbO4Nbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/396407448-3153605814782913-8195291253014859918-n-859.jpg?width=1280&s=HADUZ54HbcLVgbMj3XCKmw\" alt=\"396407448 3153605814782913 8195291253014859918 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/396407448-3153605814782913-8195291253014859918-n-859.jpg?width=260&s=WG9vXmixygEjD-AtfpeKAQ\"></picture>

<figcaption>Quỳnh Kool cho biết khi vào vai Nguyệt, cô thấy lo lắng vì nhân vật là người phụ nữ trưởng thành và chững chạc hơn các vai trước nữ diễn viên từng đảm nhiệm. Nguyệt vừa làm vợ, vừa làm mẹ, hai điều Quỳnh Kool chưa từng trải nghiệm ngoài đời nên đã tạo áp lực không hề nhỏ với nữ diễn viên. Cô cũng phải tìm cách diễn sao cho khác nhân vật Hạnh trước đó. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/377848984-3115825035227658-2392215638899927258-n-860.jpg?width=768&s=jODwhb1837YL5CKRO9X-Ag\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/377848984-3115825035227658-2392215638899927258-n-860.jpg?width=1024&s=HtITA7kGuyW0j0j89tdVTQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/377848984-3115825035227658-2392215638899927258-n-860.jpg?width=0&s=uiBbmgxA7GgT9dwLoEk4rg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/377848984-3115825035227658-2392215638899927258-n-860.jpg?width=1280&s=IoY1B2_5jNVD8e3QWHzNdw\" alt=\"377848984 3115825035227658 2392215638899927258 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/377848984-3115825035227658-2392215638899927258-n-860.jpg?width=260&s=0xoIc4-xpp4UI2KPOiFWFg\"></picture>

<figcaption>Sau nhiều năm đóng phim, thành quả cho những nỗ lực của Quỳnh Kool là giải Cánh diều 2023 cho <em>Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất</em> nhờ vai Hạnh trong 'Đừng làm mẹ cáu'. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/375976376-3114170978726397-5496843610024648648-n-861.jpg?width=768&s=F7bMScQ8XhvLpBns-dGHwg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/375976376-3114170978726397-5496843610024648648-n-861.jpg?width=1024&s=P56Obh3nrJOrZvZijMmrOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/375976376-3114170978726397-5496843610024648648-n-861.jpg?width=0&s=i4MLazu9c3uGrAPDXd9DqA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/375976376-3114170978726397-5496843610024648648-n-861.jpg?width=1280&s=OguauKtWdBkyRAdzM8BYrQ\" alt=\"375976376 3114170978726397 5496843610024648648 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/375976376-3114170978726397-5496843610024648648-n-861.jpg?width=260&s=BESb3e_LfJO9jd8cyeFi2g\"></picture>

<figcaption>Vai diễn này cũng giúp Quỳnh Kool có thêm 1 đề cử giải VTV Awards 2023 cho <em>Diễn viên nữ ấn tượng.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/400500262-3164085367068291-1798256475709275594-n-862.jpg?width=768&s=feD1pL1-RsGq6Iv8wdTkAQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/400500262-3164085367068291-1798256475709275594-n-862.jpg?width=1024&s=netiIOM66QNmxRKEppz8UQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/400500262-3164085367068291-1798256475709275594-n-862.jpg?width=0&s=DJua5Z9zWYpCF0Ft95YeuQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/400500262-3164085367068291-1798256475709275594-n-862.jpg?width=1280&s=uivlag5fiGm8-eFcoUTUAA\" alt=\"400500262 3164085367068291 1798256475709275594 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/400500262-3164085367068291-1798256475709275594-n-862.jpg?width=260&s=0EiP-Vi8DEA-46C3A8FDmA\"></picture>

<figcaption>Quỳnh Kool chứng tỏ mình không ăn may mà thực sự nghiêm túc với nghề, liên tục chứng minh được thực lực diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/394268949-3148236308653197-1219031258816336048-n-863.jpg?width=768&s=MJtIH741ZxcNOwAGpfkrbw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/394268949-3148236308653197-1219031258816336048-n-863.jpg?width=1024&s=5q-Pv4OQQXjBC0ErWhmQ9A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/394268949-3148236308653197-1219031258816336048-n-863.jpg?width=0&s=Jbou-CkU-huxp95HH71SCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/394268949-3148236308653197-1219031258816336048-n-863.jpg?width=1280&s=u_j3Um4YuMPINoMc2vazFg\" alt=\"394268949 3148236308653197 1219031258816336048 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/394268949-3148236308653197-1219031258816336048-n-863.jpg?width=260&s=4jV_Avfpu9F_J_v8LcRyOA\"></picture>

<figcaption>Giải Cánh diều vàng và thành công của vai Hạnh trong 'Đừng làm mẹ cáu' đang tạo áp lực không nhỏ cho Quỳnh Kool trong vai diễn mới, nhất là khi cô phải vào vai một người mẹ chững chạc và 1 người vợ bị chồng phản bội, đòi hỏi diễn xuất chiều sâu. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/378288665-3117453325064829-2892357878517378049-n-864.jpg?width=768&s=W5ysYTspo3NIaMRyD3gvYg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/378288665-3117453325064829-2892357878517378049-n-864.jpg?width=1024&s=KiuMy39mgK6V_tV8Mr-5fQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/378288665-3117453325064829-2892357878517378049-n-864.jpg?width=0&s=ESZols-WDmE_-BbP5tSU5A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/378288665-3117453325064829-2892357878517378049-n-864.jpg?width=1280&s=vKs8PamRVBZX_oa0j9zzgA\" alt=\"378288665 3117453325064829 2892357878517378049 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/378288665-3117453325064829-2892357878517378049-n-864.jpg?width=260&s=DZe_ul1UlcOE5ju6FtuCWg\"></picture>

<figcaption>Không sở hữu chiều cao ấn tượng hay nhan sắc nổi bật nhưng Quỳnh Kool vẫn là hot girl đóng phim sở hữu lượng người hâm mộ lớn hiện nay nhờ các dự án phim hot liên tục ra mắt. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381119490-3122867337856761-3066445069873518440-n-865.jpg?width=768&s=u7t-pYFPV3N69dRXq7-xWA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381119490-3122867337856761-3066445069873518440-n-865.jpg?width=1024&s=i7ttFgKteML9tVRFFPtDNg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381119490-3122867337856761-3066445069873518440-n-865.jpg?width=0&s=4orTXjSrNcchGZN4ZllRMA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381119490-3122867337856761-3066445069873518440-n-865.jpg?width=1280&s=a9rYmZX2rCev7QIAgpmxOw\" alt=\"381119490 3122867337856761 3066445069873518440 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381119490-3122867337856761-3066445069873518440-n-865.jpg?width=260&s=13nprBL6IfoJE4ze-_u8Lg\"></picture>

<figcaption>Trang cá nhân của nữ diễn viên luôn có lượng người theo dõi, lên tới gần 700 nghìn người. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381380922-3125752274234934-2006376404859222540-n-866.jpg?width=768&s=M3ucW6CGUtpcBi9esPMj0Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381380922-3125752274234934-2006376404859222540-n-866.jpg?width=1024&s=YOaFbuOPfLSoYZCn_rvZGw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381380922-3125752274234934-2006376404859222540-n-866.jpg?width=0&s=Sg3ReSkWUARZ8xV59BOdNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381380922-3125752274234934-2006376404859222540-n-866.jpg?width=1280&s=UUhflLtcCf9jWEvyelNtlA\" alt=\"381380922 3125752274234934 2006376404859222540 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/381380922-3125752274234934-2006376404859222540-n-866.jpg?width=260&s=RYEJIoppA9Y_eKHMrVM1pQ\"></picture>

<figcaption>Những năm qua <a href=\"https://vietnamnet.vn/quynh-kool-tag3105339333270111480.html\" title=\"Quỳnh Kool\" target=\"_blank\">Quỳnh Kool</a> chăm chỉ đóng phim và không chia sẻ bất cứ chuyện riêng tư nào trên trang cá nhân lẫn truyền thông nên chuyện yêu đương của cô vẫn là 1 ẩn số với khán giả.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Quỳnh Kool trong 'Chúng ta của 8 năm sau'</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00YSB4.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Quỳnh An</strong><br>Ảnh; FBNV</p>

