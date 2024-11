Tập 1 của Bước nhảy Hoàn vũ 2024 giới thiệu 10 người chơi nữ từ Việt Nam, Hàn Quốc và 10 vũ công nam từng vô địch quốc gia, châu lục, quốc tế đến từ Bulgaria. Các thí sinh trình diễn solo để ghép cặp thi đấu.

Trương Quỳnh Anh mở màn với bài nhảy hiện đại trên nền ca khúc Đơn côi. Nữ ca sĩ được khen tự tin, kiểm soát hình thể tốt dù gặp áp lực. Cô tự đánh giá tiết mục ở mức 6-7 điểm, cho rằng chưa thể hiện hết khả năng.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2023 - Emma Lê - trình diễn nhảy đương đại kết hợp samba trên nền ca khúc Chân ái. Lần đầu thử sức với nhảy chuyên nghiệp, cô thừa nhận quên bài nhưng tự ngẫu hứng theo nhạc. Kristian Yordanov, quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2014, nhận xét Emma mang đậm chất Latinh và dòng máu Tây Ban Nha.

Quỳnh Nga gây ấn tượng với tiết mục đương đại kết hợp samba trên nền ca khúc Kén cá chọn canh, bất ngờ cởi bỏ váy yếm đỏ, để lộ trang phục bó sát quyến rũ. Valkov Dimitar, quán quân khiêu vũ quốc gia Bulgaria 2013 khen cô quyến rũ, tự tin.

Quỳnh Nga nhảy đương đại kết hợp samba.

Tiết mục của Quỳnh Nga:

Nữ phát thanh viên tạo ấn tượng ở Đảo thiên đường - Lee Hooyeon - tạo khác biệt khi chọn nhảy ballet, kể câu chuyện về chính mình và những tổn thương quá khứ giúp cô trưởng thành. Phạm Lịch đánh giá ballet là thể loại khó và Hooyeon thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, các nam vũ công quốc tế nhận xét cô còn thiếu sự chắc chắn, dứt khoát, cần rèn luyện thêm.

Nữ ca sĩ Shinju bùng nổ khi chọn ca khúc What you doin' mang phong cách nhạc Trot, thể hiện kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp. Cô được đánh giá là một trong những người chơi tràn đầy năng lượng nhất tập 1. Shinju từng vào top 7 tại Miss Trot mùa 3 và top 7 Sing for Gold tại Hàn Quốc.

Tiết mục của Shinju:

Phạm Lịch, được khán giả gọi là "trùm cuối" nhờ xuất thân là vũ công chuyên nghiệp, trình diễn nhảy hiện đại trên nền ca khúc Anh muốn thế nào. Dù chỉ gây ấn tượng với màn tung kim tuyến ở cuối, mỗi động tác của cô đều chắc chắn, thể hiện rõ kinh nghiệm, khiến các thí sinh khác trầm trồ. Zhivko, giải tư Bước nhảy Hoàn vũ 2015 cùng Diệp Lâm Anh, khen cô phóng khoáng và giàu năng lượng, trong khi Boris Borisov, top 3 giải Vô địch khiêu vũ thể thao thế giới, nhận xét tiết mục hoàn hảo. Quỳnh Nga đánh giá Phạm Lịch là "đối thủ mạnh nhất" của chương trình.

Phạm Lịch được nhận xét là người chơi nữ mạnh nhất 'Bước nhảy Hoàn vũ 2024'.

Tiết mục của Phạm Lịch:

Hoa hậu Lê Hoàng Phương trình diễn tango kết hợp flamenco, thay đến 3 trang phục trên sân khấu và tự tin khẳng định chưa thấy ai là "đối thủ nặng ký". Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2014 - Kristian Yordanov - ví cô với Madonna.

Lê Hoàng Phương thay 3 trang phục trên sàn diễn.

Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Ngọc Hằng nhảy hiện đại trên nền ca khúc Người anh tìm kiếm, tự chấm mình 7 điểm vì cảm thấy chưa thể hiện xuất sắc. Ca sĩ Shinju nhận xét Ngọc Hằng có sự chuyên nghiệp và gu thời trang ấn tượng, nhờ được đào tạo thành ca sĩ.

Hai người chơi nữ còn lại, diễn viên Sooyeon trình diễn nhảy hiện đại, còn người mẫu - diễn viên Minyoung múa truyền thống Hàn Quốc.

Sau phần diễn solo, các người chơi nữ bước lên bục, các vũ công nam sẽ chọn ghép cặp nếu thấy phù hợp. Những ai có trên 2 sự lựa chọn sẽ được quyền quyết định người đồng hành. Kết quả, Phạm Lịch được 4 vũ công lựa chọn: Valkov Dimitar, Zhivko, Boris Borisov, Dimitar Georgiev, nhưng cô chưa tiết lộ người chọn.

Trương Quỳnh Anh được Daniel Denev và Ganev Georgi yêu thích và chọn ghép cặp với Daniel Denev. Lê Hoàng Phương và Emma Lê lần lượt được Kristian Yordanov và Dimitar Georgiev lựa chọn. Minyoung và Lee Hooyeon không được ai chọn. Lee Hooyeon bật khóc, bày tỏ sự tiếc nuối và cho biết đã dự đoán trước điều này. Các cặp còn lại sẽ được tiết lộ trong tập tiếp theo.

