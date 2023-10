Album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó gồm 13 bài rap do HIEUTHUHAI sáng tác: Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, Giờ thì ai cười, Không phải gu, Siêu sao, Đi họp lớp, Không thể say, Exit sign, Visa interlude, Sắp nổi tiếng, KPI, Everything will be okay, Cho em an toàn và No love no life.

Sản phẩm được ấp ủ trong hơn 2 năm, thuộc thể loại rap pha trộn hip-hop, drill, melody... do nhà sản xuất âm nhạc Kewtiee đảm nhận.

Chân dung HIEUTHUHAI hiện lên phong phú, nhiều góc độ. Anh 'thoát vai' trai ngoan với phong cách rap tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn; dần thể hiện cá tính thật: mộc mạc, thẳng thắn và có phần cuồng nộ.

Rapper HIEUTHUHAI.

Ở đó, rapper sinh năm 1999 bùng nổ, nhiều năng lượng; có lúc xéo xắt hay đốp chát; không ngại "khoe khoang" về bản thân hay muốn truyền cảm hứng đến người nghe.

Về sở trường rap tình yêu, HIEUTHUHAI thể hiện đồng thời mặt tích cực, lành mạnh và tiêu cực, lụy tình. Đặc biệt, bài No love no life là lời tâm sự anh gửi đến bạn gái.

Trong album, anh kết hợp các đồng nghiệp B Ray, Tage và cháu gái diva Hà Trần - ca sĩ Marzuz. 9X cũng chứng tỏ kỹ thuật rap tiến bộ rõ nét trong flow (kết hợp nhả chữ và nhịp thành giai điệu), delivery (dùng giọng để truyền đạt cảm xúc, năng lượng và ý nghĩa), viết lời...

Trích đoạn MV 'Không thể say'

Những mảng màu khác nhau trong kỹ thuật rap như flow, delivery, lyrics,... cũng được HIEUTHUHAI thể hiện rõ trong album đầu tay, thậm chí khiến nhiều người bất ngờ vì trình độ kỹ thuật ở mức rất tốt.

Như tên Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, HIEUTHUHAI muốn nhấn vào xuất phát điểm và hành trình theo đuổi nhạc rap của mình.

HIEUTHUHAI chia sẻ về album vừa phát hành: "Quá nhiều kỷ niệm, cảm xúc, quá nhiều đêm viết nhạc miệt mài một mình trong phòng, tự hỏi có thể làm tốt hơn nữa không đến tận hôm sau. Những bài rap được viết bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất. Tôi ngạo mạn, tham vọng, cô đơn, thất bại nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc".

9X tâm đắc nhất câu: "Cố gắng sống 2 cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó" vì thể hiện chính xác cuộc sống anh lúc này. Rapper lấy làm động lực để vượt khó khăn, trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai.