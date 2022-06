Rapper Karik: 'Sẽ cưới ngay nếu có cô gái giống Miu Lê'

Hôm 13/6, ca sĩ Miu Lê phát hành sản phẩm trở lại Vì mẹ anh bắt chia tay kết hợp cùng rapper Karik. Tại sự kiện, Miu Lê và Karik gây bất ngờ khi tiết lộ mối quan hệ thật với nhau.

Với Miu Lê, Karik là người luôn yêu thương, giúp đỡ cô vô điều kiện. Cô nói: "Chỉ cần tôi nhờ, anh ấy không từ chối bất cứ điều gì cũng như không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, chúng tôi không phải kiểu quan hệ như mọi người đang nghĩ". Karik nói: "Nếu gặp một cô gái giống Miu Lê, tôi sẽ cưới cô ấy. Tôi nói thật, Miu Lê là gu tôi. Tuy nhiên sau quá trình thân thiết, tôi thấy làm bạn vui hơn. Nếu yêu nhau rồi xảy ra chuyện gì, chúng tôi có thể cạch mặt nhau, vậy thì tiếc lắm".

Karik và Miu Lê tại sự kiện.

Vì mẹ anh bắt chia tay là bài pop pha R&B châm chọc gay gắt những chàng "bám váy mẹ" do Châu Đăng Khoa sáng tác. MV do Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, kể về quá trình chuyển biến tâm lý của cô gái bị chia tay bởi những lý do như sự nghiệp, mẹ anh không thích,... Cô gái tổn thương, hóa điên rồi thực hiện màn báo thù mẹ con bạn trai cũ ngay tại đám cưới của anh.

Đoạn rap của Karik - lời của chàng trai "bám váy mẹ" - lấy chất liệu từ đời thực: Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp/ Nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt hay Trái tim của anh thì nói có/ Nhưng mẹ của anh thì nói không/ Rõ tương lai ta không có.... Phần hát của Miu Lê là phản hồi của cô gái: Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu/ Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này/ Chúc anh hạnh phúc, chỉ một ngày!.

Từ cặp tình nhân hạnh phúc, Miu Lê hóa cô dâu đen đến phá đám cưới bạn trai cũ.

Châu Đăng Khoa tiết lộ, bài hát lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện "hỉ nộ ái ố" trên mạng xã hội, trong đó có cả chuyện tình của anh. Chính anh từng nhận lý do chia tay "cần tập trung sự nghiệp, sợ cảm giác yêu xa" nên đưa vào bài hát. Châu Đăng Khoa và Miu Lê là bạn thân. Anh từng gửi bản nháp nhiều ca khúc cho Miu Lê nhưng cô đều từ chối. Riêng với Vì mẹ anh bắt chia tay, Miu Lê nhận bài vì thích ngay trong lần nghe đầu tiên.

Miu Lê tôn trọng ca từ mạnh của bài hát này. Theo cô, khán giả ngày nay cởi mở hơn trước những ý tưởng sáng tạo. Họ cũng có thể nhìn thấy chính mình trong lời bài hát rất đời thường.

Trích đoạn 'Vì mẹ anh bắt chia tay'

Mỹ Lê