Theo Variety, Rihanna vừa có buổi biểu diễn đặc biệt trong lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, ở Jamnagar (Gujarat, Ấn Độ).

Ca sĩ diện chiếc váy xanh lá đính hạt nổi bật. Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, không thua kém một concert.

Rihanna lần lượt hát các bản hit Diamonds, Work, Bitch better have my money, Umbrella, Consideration, Stay... Ngoài giọng hát, cô khoe vũ đạo bốc lửa, mời gọi mọi người cùng nhảy theo tiết mục.

Sự xuất hiện của Rihanna trong lễ cưới thu hút sự quan tâm đặc biệt của quan khách. Họ cùng hò reo, cổ vũ, dùng điện thoại quay chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Rihanna khuấy động đám cưới con trai tỷ phú Ấn Độ.

Gia đình Ambani cũng lên sân khấu chụp ảnh và ôm Rihanna sau bài hát cuối cùng. Ngay sau phần trình diễn của mình, ca sĩ nhanh chóng lui vào trong. Cô được một đoàn vệ sĩ hộ tống ra sân bay trong đêm giữa vòng vây của fan và khán giả hiếu kỳ.

Giới truyền thông ước tính tỷ phú Mukesh Ambani đã chi không dưới 6 triệu USD (khoảng 147 tỷ đồng) để mời Rihanna biểu diễn.

"Việc Rihanna nhận lời hát đám cưới là bước đi khôn ngoan của nữ ca sĩ. Bên cạnh cát-sê cao ngất, đây còn là dịp để cô quảng bá tên tuổi và thương hiệu kinh doanh của mình đến những đối tượng khách hàng thuộc phân khúc thượng lưu", một nguồn tin cho biết.

Ca sĩ từng gây sốt khi trở lại trình diễn trong Super Bowl Halftime Show 2023.

Rihanna thời gian qua gần như vắng bóng các hoạt động nghệ thuật. Lần cuối cùng khán giả thấy cô đứng trên sân khấu là sự kiện Super Bowl Halftime Show 2023. Màn trình diễn của ca sĩ đạt rating cao ngất ngưỡng, trở thành một trong những "hiện tượng" âm nhạc tiêu biểu trong năm của Mỹ.

Ngoài Rihanna, các CEO công nghệ toàn cầu, ngôi sao Bollywood và nhiều chính trị gia cũng tham dự lễ cưới kéo dài 3 ngày do tỷ phú Mukesh Ambani tổ chức cho con trai. Đám cưới tiêu tốn khoảng 150 triệu USD (hơn 3600 tỷ đồng).

Riêng hợp đồng phục vụ ăn uống được giao cho một trong những tập đoàn khách sạn 5 sao hàng đầu Ấn Độ có giá trị khoảng 25 triệu USD (600 tỷ đồng). Các nguồn tin thân cận với gia đình Ambani còn khẳng định con số này sẽ tăng nhiều nữa khi đám cưới được diễn ra ở Mumbai vào tháng 7 tới.

Năm 2022, Rihanna cũng trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ ở tuổi 34 với 1,4 tỷ USD. Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ, nữ ca sĩ chia sẻ không quan tâm đến giá trị hay danh vọng. Theo T Magazine, Rihanna chưa bao giờ có ý định gây dựng gia tài, nên thành công về tài chính sẽ không thể ngăn cản cô tiếp tục làm việc.

Thúy Ngọc