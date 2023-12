{"article":{"id":"2226323","title":"Ring Peel Liner - giải pháp màng seal sao chống mạo danh từ Caltex","description":"Ring Peel Liner được xem như một minh chứng trong việc luôn nỗ lực để mang đến tối ưu trải nghiệm cho khách hàng trong suốt hành trình 25 năm của thương hiệu Caltex tại thị trường Việt Nam.","contentObject":"<p>Bên cạnh tác dụng bôi trơn thường được biết đến, dầu nhớt còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau bên trong <a href=\"https://vietnamnet.vn/dong-co-xe-tag10801271854497981689.html\" target=\"_blank\">động cơ</a> như làm mát, làm sạch, chống gỉ sét… Sau một khoảng thời gian sử dụng, dầu nhớt cần được thay thế để đảm bảo động cơ luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.</p>

<p>Ngày nay, nguồn cung dầu nhớt trên thị trường đang đối mặt thực trạng nhức nhối về hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu vô tình sử dụng phải sản phẩm dầu nhớt kém chất lượng, động cơ xe có thể gặp phải những tác hại nặng nề, gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành cũng như an toàn cho người sử dụng.</p>

<p><strong>Nhớt giả - “kẻ huỷ diệt’ xế cưng</strong></p>

<p>Bất kỳ ai khi sử dụng phương tiện di chuyển đều hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo dưỡng xe định kỳ. Tuy nhiên nếu một ngày đẹp trời bạn giật mình phát hiện động cơ của xế cưng “đổ bệnh” dù đã thay nhớt đúng thời gian khuyến nghị, khả năng cao chiếc xe đã sử dụng nhầm nhớt giả.</p>

<p>Nhớt giả thường được sản xuất từ nhớt đã qua sử dụng nên khả năng bôi trơn cũng như khả năng bảo vệ động cơ đã không còn đạt tiêu chuẩn. Một vài thành phần phụ gia bên trong nhớt cũng bị biến đổi và không còn tác dụng trong việc vận hành động cơ.</p>

<p>Sử dụng nhớt giả cho xe có thể khiến cho động cơ gặp phải những tình trạng như phát ra tiếng kêu bất thường, quá nhiệt, hao xăng hay thậm chí là hở bạc cũng như gây mài mòn các chi tiết bên trong động cơ. Thực tế ghi nhận đã có không ít trường hợp động cơ xe phải tháo ra toàn bộ để vệ sinh và thay thế nhiều chi tiết do sử dụng nhớt giả.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-1-209.jpg?width=768&s=ecv-amYbWGv-ZMngE36sOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-1-209.jpg?width=1024&s=d5bBUjH7lk5bOzYDnpfmZA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-1-209.jpg?width=0&s=I5hNSq6llRSFTvWupsMBrQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-1-209.jpg?width=768&s=ecv-amYbWGv-ZMngE36sOA\" alt=\"hinh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-1-209.jpg?width=260&s=yyr-C9jdCHGdp9Oc_sDVnA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Việc thay nhầm nhớt giả không phải là điều hiếm xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi nhớt giả được làm giống gần như hoàn toàn nhớt thật, từ kiểu dáng bên ngoài đến màu sắc nhớt bên trong, thậm chí là giá bán cũng được đặt ngang với hàng thật để tránh sự nghi ngờ từ người tiêu dùng. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường sẽ rất khó để biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.</p>

<p><strong>Ring Peel Liner - giải pháp Màng Seal Sao đặc biệt từ Caltex Việt Nam</strong></p>

<p>Là 1 thương hiệu thuộc Tập đoàn Năng Lương Chevron của Mỹ với hơn 140 năm trên thị trường cùng 25 năm xuất hiện tại Việt Nam, Caltex Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tiếp tục mang đến sự hài lòng cho khách hàng. </p>

<p>Minh chứng thiết thực nhất cho điều này là sự xuất hiện của Màng Seal Sao Caltex đặc biệt với công nghệ Ring Peel Liner. Đây được xem là giải pháp hàng đầu giải quyết vấn đề nhớt giả, nhớt kém chất lượng đang ngày càng lan rộng trên thị trường.</p>

<p>Ring Peel Liner (RPL) là kết quả của quá trình nghiên cứu cấp tốc để kịp thời mang đến sự bảo vệ tối ưu cho khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm dầu nhớt Caltex. So với màn seal truyền thống, giải pháp Màng Seal Sao giúp các sản phẩm dầu nhớt của Caltex Việt Nam chống lại việc làm giả, đồng thời cũng mang đến trải nghiệm tiện lợi và sạch sẽ hơn cho khách hàng sử dụng.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UVD6.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Màng Seal Sao Caltex được tạo thành từ lốp nhôm mỏng kết hợp cùng chất liệu xốp. Thay đổi từ chất liệu giấy truyền thống sang xốp giúp tránh được tình trạng dầu bị rò rỉ sau khi đã mở seal.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-2-210.jpg?width=768&s=NIrrCLLxZjzQCSlflS2_pA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-2-210.jpg?width=1024&s=VDoI7rXFdz6RIuKhJ6nytA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-2-210.jpg?width=0&s=25tTLsfQDIRdG41gOdYwBw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-2-210.jpg?width=768&s=NIrrCLLxZjzQCSlflS2_pA\" alt=\"hinh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-2-210.jpg?width=260&s=NrHmF88D81-MxZ_GOKYtAw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Thiết kế Màng Seal Sao Caltex được thiết kế nổi bật, sắc nét với logo Caltex ở vị trí trung tâm. Trên lớp màng seal này có sẵn đường xé hình khuyên liền mạch từ tâm ra đến viền seal, đây là tính năng đặc biệt chỉ có trên màng RPL giúp khách hàng không cần phải sử dụng dụng cụ để đục như màn seal truyền thống. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-3-211.jpg?width=768&s=_YELv4LVWbeY7oOQPhrw2Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-3-211.jpg?width=1024&s=QvzpTRTFC6Z0oA_neTgpSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-3-211.jpg?width=0&s=8qg_CCK_VuwmEo6C4xLG8w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-3-211.jpg?width=768&s=_YELv4LVWbeY7oOQPhrw2Q\" alt=\"hinh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-3-211.jpg?width=260&s=GFNGEDNACbKoLhk03_fkYg\"></picture>

<figcaption>Cách sử dụng Màng Seal Sao Caltex rất dễ dàng chỉ với 3 bước: Kéo sao, xoay sao và giật sao</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-4-212.jpg?width=768&s=G-WTO2JQqBOqwtfraQMXjA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-4-212.jpg?width=1024&s=YGfi5gcP8LBvIhL71GFhLg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-4-212.jpg?width=0&s=xtoQqLWPi1xwagCMwaPwQQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-4-212.jpg?width=768&s=G-WTO2JQqBOqwtfraQMXjA\" alt=\"hinh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-4-212.jpg?width=260&s=n5EBhHyNM09Gol3r-mJNeQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Với hàng loạt tiện ích mang lại, Màng Seal Sao Caltex được xem là một trong những giải pháp thiết thực trên thị trường để giải quyết vấn đề mua nhầm nhớt giả, nhớt kém chất lượng. </p>

<p>Công nghệ RPL hứa hẹn mang đến cho khách hàng những sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao, đảm bảo xế cưng luôn trong tình trạng hoàn hảo để cùng chủ nhân tận hưởng những hành trình đầy thử thách ở phía trước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-5-213.jpg?width=768&s=aKSbZP4-SZiB8J6s2x5tdg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-5-213.jpg?width=1024&s=iUA7tifx6-9Y7urQ3vQXKA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-5-213.jpg?width=0&s=iSz7TM2BSU4OpLUtBUgX6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-5-213.jpg?width=768&s=aKSbZP4-SZiB8J6s2x5tdg\" alt=\"hinh 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hinh-5-213.jpg?width=260&s=c8CCL6dewHwYLHVz-DuiWw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

