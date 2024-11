MU bổ nhiệm Ruben Amorim làm HLV trưởng mới vào hôm 1/11, đồng thời cho biết ông sẽ chính thức bắt tay vào công việc tại Old Trafford từ 11/11.

Sau khi dẫn dắt trận cuối cùng của Sporting (thắng Braga 4-2), giúp đội đạt số điểm tuyệt đối 33 điểm qua 11 trận tại Primeira Liga, Amorim tưởng có thể bay ngay đến Manchester cho hành trình mới với MU.

Ruben Amorim chưa thể đến MU vào hôm nay (11/11) như kế hoạch ban đầu. Ảnh: Goal

Tuy nhiên, nguồn tin từ ESPN cho hay, vị thuyền trưởng 39 tuổi chưa thể bắt tay vào làm việc ngay, trong đó bao gồm chỉ đạo trên sân tập.

Lý do đến từ phía đội chủ sân Old Trafford, chưa hoàn tất các giấy tờ lao động cho HLV Ruben Amorim. Điều này có nghĩa vị thuyền trưởng trẻ nhất lịch sử MU chỉ còn biết… đợi.

Do thời gian này là kỳ FIFA Days tháng 11 nên một số cầu thủ MU sẽ vắng mặt ở Carrington do bận làm nhiệm vụ cho đất nước mình. Phần còn lại trong đội hình MU hiện được cho xả hơi sau trận thắng giòn Leicester City 3-0, cũng là trận cuối do HLV tạm quyền Van Nistelrooy dẫn dắt.

Ruben Amorim dự kiến sẽ có trận ra mắt trên cương vị thuyền trưởng mới MU ở chuyến làm khách Ipswich Town vào ngày 24/11 tới.

Dàn sao MU được cho rất hào hứng chờ được làm việc dưới thời Ruben Amorim, người gây ấn tượng với họ bởi thành tích ở Sporting cũng như ghi điểm qua trận thắng tưng bừng 4-1 Man City vừa qua tại Champions League.