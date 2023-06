Sáng 9/6, ông Tạ Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão (Bình Định) cho hay, thời gian vừa qua, một khoảng rừng tự nhiên ở khu vực Cà Dâu, thôn 6, xã An Trung, huyện An Lão đã bị cưa hạ.

Nhiều cây bị cưa hạ có đường kính từ 10cm đến 50cm. Một số cây gỗ có đường kính lớn đã bị “xẻ thịt”, vận chuyển khỏi hiện trường...

Rừng tự nhiên ở khu vực Cà Dâu, thôn 6, xã An Trung, huyện An Lão bị tàn phá

Diện tích rừng bị đốn hạ đã bị đốt cháy rụi.

Hiện nay, khu vực này đã bị lửa thiêu rụi. Tại hiện trường chỉ còn những gốc cây và cành cây đã cháy xém nằm ngổn ngang.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, khu vực rừng bị tàn phá thuộc khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung. Qua kiểm tra ban đầu, có khoảng 7.200 m2 rừng bị tàn phá với 29,59m3 gỗ các loại bị thiệt hại. Khu vực này do UBND xã An Trung quản lý.

Hiện, Hạt kiểm lâm huyện An lão đang củng cố hồ sơ và đã phối hợp với UBND xã An Trung làm việc với một số đối tượng, tuy nhiên các đối tượng này chưa thừa nhận.

Hạt kiểm lâm huyện An lão đã báo cáo cho Viện Kiểm sát, Công an huyện An Lão. Đồng thời, trưng cầu trung tâm quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiến hành giám định rừng bị tàn phá.