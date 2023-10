The 5Way Phú Quốc - Life Concepts cho thấy sức hút mạnh mẽ với hàng trăm lượt khách đến từ rất sớm để chờ đợi khoảnh khắc ra mắt sa bàn.

Sa bàn The 5Way Phú Quốc - Life Concepts là “chuyến du ngoạn” đưa khách hàng đến với thành phố đảo Phú Quốc xinh đẹp, khám phá căn hộ biển ngay cửa ngõ sầm uất của siêu quần thể du lịch, giải trí quy mô hơn 1000ha Phú Quốc United Center. Toàn cảnh dự án, tòa tháp căn hộ, tiện ích nội khu, cảnh quan... được tái hiện một cách khéo léo, công phu, mang đến cho khách hàng cảm giác chân thật như đang tận mắt chiêm ngưỡng dự án thực tế.

Đặc biệt, sa bàn còn mô phỏng hàng loạt địa điểm mang tầm vóc quốc tế của Phú Quốc United Center - siêu quần thể đa dạng các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng. Tại đây, từ VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc, Corona Casino Phú Quốc... đến những công trình biểu tượng như tháp đồng hồ, quảng trường Ánh sáng... đều hiện diện một cách sống động, khắc họa “điểm đến du lịch, giải trí” hiện đại, sôi động và giàu tiềm năng.

Sa bàn The 5Way Phú Quốc - Life Concepts trở thành công cụ hiệu quả giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dự án

Đến tham dự sự kiện, chị Lê Bảo Ngọc (40 tuổi, ở Bình Dương) không chỉ ấn tượng với hệ tiện ích đa tầng đa trải nghiệm của dự án mà còn bị thu hút bởi tiềm năng sinh lời hấp dẫn của The 5Way Phú Quốc - Life Concepts.

“The 5Way Phú Quốc nằm ngay cửa ngõ điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm Phú Quốc United Center, hệ sinh thái lại đa dạng đáp ứng trực diện nhu cầu ở thực. Vì vậy tôi tin rằng khả năng cho thuê căn hộ tại đây là rất lớn. Đến tham dự sự kiện tôi có cơ hội nhìn bức tranh toàn cảnh, hiểu hơn về từng thông số, từng chi tiết, cũng như vị trí, khả năng liên kết vùng, hệ sinh thái,của dự án, rất phù hợp với nhu cầu đầu tư của tôi”, chị Ngọc đánh giá.

Sự kiện khai trương sa bàn The 5Way Phú Quốc - Life Concepts thu hút đông đảo khách hàng quan tâm đến BĐS thành phố đảo

Sự kiện khai trương sa bàn là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình phát triển dự án, đồng thời chứng minh tâm huyết của chủ đầu tư trong việc đa dạng hóa công cụ bán hàng, giúp khách hàng có góc nhìn trực quan sinh động về mọi khía cạnh liên quan đến dự án, cùng tiềm năng vượt trội của sản phẩm trên thị trường BĐS.

The 5Way Phú Quốc - Life Concepts là loại hình căn hộ biển mang chất sống “5 trong 1”, gồm Sống - Trải nghiệm - Nghỉ dưỡng - Đầu tư linh hoạt - An toàn với trải nghiệm đa sắc suốt 365 ngày. Dự án mang đến cơ hội an cư đẳng cấp cùng tiềm năng kinh doanh, khai thác đầu tư sinh lợi bền vững tại đảo Ngọc - Top 10 hòn đảo du lịch hàng đầu châu Á năm 2023 do độc giả toàn cầu của Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn.

Với sự ra mắt của sa bàn, khách hàng có thêm cơ sở lựa chọn dự án The 5Way Phú Quốc - Life Concepts

Nội khu dự án được trang bị đầy đủ các tiện ích cao cấp như co-working space, bể sục Jacuzzi, phòng thiền sinh học, khu spa hang muối, phòng xông hơi... giúp cư dân thư giãn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Ngoài ra, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts còn thừa hưởng hệ tiện ích đặc sắc của Grand World Phú Quốc như nhà gấu Teddy, công viên nghệ thuật đương đại, công trình “Huyền thoại tre”... cùng hệ sinh thái dịch vụ đảm bảo mọi nhu cầu của cuộc sống như Vinmec, VinBus 24/7, Vinschool...

Ngày 28/10/2023 sự kiện tiếp tục đón hàng trăm lượt khách đến tham quan tìm hiểu

The 5Way Phú Quốc - Life Concepts thu hút sự quan tâm của thị trường BĐS

Bên cạnh giá trị sống đặc biệt, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts còn tạo sức hút với mức giá “dễ chịu” chỉ từ 1,5 tỷ đồng. Quỹ căn đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng nhờ công năng linh hoạt, thiết kế hiện đại và tiện ích nội - ngoại khu chuẩn quốc tế.

Thế Định