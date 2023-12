{"article":{"id":"2223863","title":"Sắc đẹp hút hồn của Hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương","description":"Mỗi khi xuất hiện, chân dài bóng chuyền Trần Việt Hương đều gây sốt bởi tài năng và sắc đẹp nổi bật của mình.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-1394-406.jpeg?width=768&s=Zfa4unOJgrEKBS9hu532Aw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-1394-406.jpeg?width=1024&s=ZdLCkW69BwKNKl2RY9aT9A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-1394-406.jpeg?width=0&s=aMnFVNN8lHunSmPbhaUQhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-1394-406.jpeg?width=1280&s=uRBemRzGfj0NUgfTMA4meQ\" alt=\"viet huong 12 1394.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-1394-406.jpeg?width=260&s=78eFy-XoPfW83nltEGsVrw\"></picture>

<figcaption>Trần Việt Hương sinh năm 1998, quê Phú Thọ. Từ năm lớp 6, Việt Hương bắt đầu theo đuổi giấc mơ trở thành một VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp. Sau khi đàn chị Bùi Thị Ngà nghỉ thi đấu, Việt Hương là một trong những tay đập xuất sắc của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin (nay là Binh chủng Thông tin).</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-8-407.jpeg?width=768&s=9VddMwhx9KwKrhzuQdgkAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-8-407.jpeg?width=1024&s=8Bgi5v4jtdLZTODvmH6qWA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-8-407.jpeg?width=0&s=DDhEj-kNKG7RZTVIo64QGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-8-407.jpeg?width=1280&s=v0m1-_-3-mWM7mlw_ztFqg\" alt=\"viet huong 8.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-8-407.jpeg?width=260&s=T07ZhBPi8cbJ3TTvV1JAdQ\"></picture>

<figcaption>Tại giải bóng chuyền VĐQG 2023, Việt Hương cùng Binh chủng Thông tin cán đích ở vị trí thứ 4. Dù thành tích chưa đạt được sự kỳ vọng của người hâm mộ nhưng các cô gái áo lính đã thi đấu rất nỗ lực.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-5-408.jpeg?width=768&s=fM1mpC__eKxZcV5peFc5jg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-5-408.jpeg?width=1024&s=hGmyf8V732-gx-9uU4w5Zw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-5-408.jpeg?width=0&s=pqybJEf3DpbcHdn6mlQ9-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-5-408.jpeg?width=1280&s=xmOdd09Gv12Giq3nULxJpQ\" alt=\"viet huong 5.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-5-408.jpeg?width=260&s=d2nK-24SKfv2DmOhxDIB5A\"></picture>

<figcaption>Trần Việt Hương rất xinh đẹp trong bộ quân phục.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-409.jpg?width=768&s=vbY0bP69tN1RcvK5oU-4kQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-409.jpg?width=1024&s=6wSvxajBr82LcMiyi0YIMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-409.jpg?width=0&s=0NO2AM4DSTRomHa54i0qCg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-409.jpg?width=1280&s=UWOR8oJCkRLdv72XKwuaqw\" alt=\"viet huong 12.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-12-409.jpg?width=260&s=E70xJCmjYt8AZyXJl9Z6vg\"></picture>

<figcaption>Ở ngoài đời, Việt Hương được gây chú ý bởi phong cách thời trang trẻ trung.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-7-410.jpeg?width=768&s=JI36dCKTDVkzcaxwP5Rp_g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-7-410.jpeg?width=1024&s=GBOeseIA-PWTYU8mcUC2dQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-7-410.jpeg?width=0&s=u4eiteiJLRdp9r8Sy0p8FQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-7-410.jpeg?width=1280&s=Yb2VH7_L6CHN47D8nD_4KA\" alt=\"viet huong 7.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-7-410.jpeg?width=260&s=FSATUEXAYxGiLrlF5g8ZJA\"></picture>

<figcaption>Cô là một fan của ban nhạc nổi tiếng Black Pink.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-3-411.jpeg?width=768&s=cRGGBt6aZf41VmE59B5QJg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-3-411.jpeg?width=1024&s=UGR99mJt_8b0cNzoWeM-kA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-3-411.jpeg?width=0&s=OpnQ79kTzuYhRl6S2B9yFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-3-411.jpeg?width=1280&s=HZryWyVwC8Q_5Jcdm0YZtQ\" alt=\"viet huong 3.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-3-411.jpeg?width=260&s=Gja_TRYlYNJU4KwGNFrNJQ\"></picture>

<figcaption>Việt Hương từng được gọi lên nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia và là thành viên của tuyển bóng chuyền Việt Nam giành HCB SEA Games 31. Trước đó, năm 2016, Việt Hương cùng đội tuyển trẻ Việt Nam tranh tài tại giải bóng chuyền vô địch trẻ Đông Nam Á và U19 châu Á. Ở cấp CLB, cô cùng Bộ Tư lệnh thông tin giành ba chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 2019, 2020 và 2021. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-10-412.jpeg?width=768&s=Al_fHx7bnJteLXf6ilHb6Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-10-412.jpeg?width=1024&s=r_6Js_3lJpjZMQv5uSVOmw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-10-412.jpeg?width=0&s=bjNJY3YADx36JPqXVO39Kw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-10-412.jpeg?width=1280&s=MpecmZlHkiDpQscE5I21DA\" alt=\"viet huong 10.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-10-412.jpeg?width=260&s=d_ON9SEI1Pnw7x3f427rzg\"></picture>

<figcaption>Khác hẳn với những hình ảnh mạnh mẽ, cháy hết mình khi thi đấu, Việt Hương gây bất ngờ với phong cách rất quyến rũ.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-11-413.jpeg?width=768&s=UUrsZNNRUUN7EzPrluEW4A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-11-413.jpeg?width=1024&s=2nd3CmvqYA1ZVw9N6P0zyQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-11-413.jpeg?width=0&s=NmBsQVnVdr8AtRUgtowSEA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-11-413.jpeg?width=1280&s=ueFO8RqI_SuloqiqUFubiw\" alt=\"viet huong 11.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-11-413.jpeg?width=260&s=jfELgnkuKumF6_UlXactgg\"></picture>

<figcaption>Những bức ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân luôn gây sốt cộng đồng mạng.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-1-414.jpeg?width=768&s=Z1delI67KlgZmT9_vK22nQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-1-414.jpeg?width=1024&s=56pJ4y30x_bUu1h_CLoPIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-1-414.jpeg?width=0&s=qms1syOn6D7c9T3NYmzJCA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-1-414.jpeg?width=1280&s=8wAIURpuyPPcIUBGsVnARw\" alt=\"viet huong 1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-1-414.jpeg?width=260&s=e2X41ASbw2dYnbWujph1cw\"></picture>

<figcaption>9X có phong cách nữ tính, trẻ trung, năng động. Cô được nhiều người nhận xét xinh không kém các diễn viên, hot girl nổi tiếng.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-9-415.jpeg?width=768&s=wKaW0gcyXSaifWzruKN4gg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-9-415.jpeg?width=1024&s=RAHBUF3rvI83Y_Jmvm0r3g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-9-415.jpeg?width=0&s=DU0ZFCqF4ZyuQOTjFlLwsw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-9-415.jpeg?width=1280&s=bvoD0FU1iM8833ffrN8D8g\" alt=\"viet huong 9.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-9-415.jpeg?width=260&s=TBmtX8yPLLltYw08L4_i5Q\"></picture>

<figcaption>Nụ cười như \"hút hồn\" của ngọc nữ Trần Việt Hương.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-6-416.jpeg?width=768&s=kDUX4EsC2FuO3uHQvwz1aA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-6-416.jpeg?width=1024&s=MYZFZDUT1kvpYflO3jBIYw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-6-416.jpeg?width=0&s=QUdpUC-58SLnhVz7__TcFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-6-416.jpeg?width=1280&s=p-WxNiyH3MmLNlbfL_w9Hw\" alt=\"viet huong 6.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-6-416.jpeg?width=260&s=D9djUZcy0lOFIUJrOpiVXg\"></picture>

<figcaption>Với gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao 1m78, Việt Hương được nhiều hãng thời trang đóng quảng cáo. Dù vậy, tay đập quê Phú Thọ cho biết mình tập trung tối đa cho việc tập luyện, thi đấu.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-2-417.jpeg?width=768&s=e_ukzv2nxLDUHX2KnbXLTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-2-417.jpeg?width=1024&s=jtWhHI-JJKHdTusoz6WSrQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-2-417.jpeg?width=0&s=sdPEeQzEto9qifrytzY6Hw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-2-417.jpeg?width=1280&s=OsyzfA-_VOoDt_V2xL690Q\" alt=\"viet huong 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-huong-2-417.jpeg?width=260&s=nUW6YOKRECJmU1WVTI6osw\"></picture>

<figcaption>Việt Hương cho biết cô có thói quen dậy sớm để ăn sáng, tập luyện. Thời gian tập<strong> <a href=\"https://vietnamnet.vn/bong-chuyen-tag893977402450131028.html\" target=\"_blank\">bóng chuyền</a></strong> chiếm gần hết thời gian trong ngày của tay đập sinh năm 1998. Vì thế, mỗi khi rảnh, cô xem phim, nghe nhạc, đọc sách hay tán gẫu với bạn bè...</figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00QRS7.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

Pep Guardiola thừa nhận sự thật đáng lo.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-bao-dong-do-pep-guardiola-thua-nhan-su-that-phu-phang-2223990.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-bao-dong-do-pep-guardiola-thua-nhan-su-that-phu-phang-235.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223975","title":"MU chỉ còn kém Man City 3 điểm, Erik ten Hag dõng dạc tuyên bố","description":"MU có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Chelsea nhờ cú đúp của McTominay, qua đó chỉ còn kém Man City – suất dự Champions League, đúng 3 điểm. Erik ten Hag dõng dạc tuyên bố.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-chi-con-kem-man-city-3-diem-erik-ten-hag-dong-dac-tuyen-bo-2223975.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-chi-con-kem-man-city-3-diem-erik-ten-hag-dong-dac-tuyen-bo-196.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223030","title":"Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 16 cập nhật","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 16 được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-16-2223030.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lich-thi-dau-ngoai-hang-anh-202324-vong-16-hom-nay-138.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223961","title":"MU thắng đẹp Chelsea: Erik ten Hag và Nhà hát kỳ diệu","description":"MU của Erik ten Hag có một trong những trận đấu hay nhất mùa giải khi hạ Chelsea 2-1, trong ngày Old Trafford sôi động với lượng khán giả đông đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-thang-dep-chelsea-erik-ten-hag-va-nha-hat-ky-dieu-2223961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-thang-dep-chelsea-erik-ten-hag-va-nha-hat-ky-dieu-171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221920","title":"Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 15 mới nhất: MU trở lại top 6","description":"Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 16 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-14-2221920.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-vong-15-moi-nhat-mu-tro-lai-top-6-153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223949","title":"Hà Nội FC thắng trận lịch sử ở châu Á, CĐV ĐNÁ ngả mũ thán phục","description":"Cổ động viên Đông Nam Á thi nhau đăng đàn những lời chúc mừng đến Hà Nội FC, sau chiến thắng lịch sử trước ĐKVĐ Urawa Reds Diamonds trên sân Mỹ Đình, tối 6/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-thang-tran-lich-su-o-chau-a-cdv-dna-nga-mu-than-phuc-2223949.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-fc-thang-tran-lich-su-o-chau-a-cdv-dna-nga-mu-than-phuc-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223751","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-7-12-2023-2223751.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-7122023-918.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223950","title":"Man City thua bẽ bàng trên sân Aston Villa","description":"Vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò, Man City thua tâm phục khẩu phục 0-1 Aston Villa trên sân Villa Park.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-thua-be-bang-tren-san-aston-villa-2223950.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-be-bang-tren-san-aston-villa-125.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223910","title":"McTominay lập cú đúp tuyệt đỉnh, MU hạ gục Chelsea","description":"Kết quả bóng đá - Scott McTominay bừng sáng với cú đúp trong chiến thắng đầy hứng khởi 2-1 của MU trước Chelsea tại Old Trafford, thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-mu-2-1-chelsea-vong-15-ngoai-hang-anh-2223910.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/truc-tiep-mu-2-1-chelsea-mctominay-lap-cu-dup-tuyet-dinh-h2-71.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:28:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223902","title":"Hà Nội FC ‘viết sử’ ở giải châu lục, ông Troussier khấp khởi","description":"Sau khi gây bất ngờ biến Urawa Red Diamonds thành cựu vương Cúp C1 châu Á, với chiến thắng 2-1, HLV Troussier khấp khởi chờ Hà Nội FC của bầu Hiển đua V-League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-viet-su-o-giai-chau-luc-ong-troussier-khap-khoi-2223902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-viet-su-o-giai-chau-luc-ong-troussier-khap-khoi-1473.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223772","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 7/12/2023: MU hạ Chelsea, Man City thua sốc","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 7/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-7-12-2023-2223772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ket-qua-bong-da-hom-nay-7122023-kich-tinh-mu-vs-chelsea-94.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223948","title":"Liverpool dễ dàng đánh bại Sheffield Utd","description":"Kết quả bóng đá - Van Dijk và Szoboszlai thay nhau lập công đem về chiến thắng 2-0 cho Liverpool trên sân Sheffield Utd.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-sheffield-utd-0-2-liverpool-vong-15-ngoai-hang-anh-2223948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/liverpool-de-dang-danh-bai-sheffield-utd-72.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T04:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223921","title":"Link xem trực tiếp bóng đá MU vs Chelsea: Vòng 15 Ngoại hạng Anh","description":"Link xem trực tiếp MU vs Chelsea - Cập nhật link xem trận đấu giữa MU vs Chelsea, thuộc khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/24, lúc 03h15 ngày 7/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-mu-vs-chelsea-ngoai-hang-anh-vong-15-2223921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/link-xem-truc-tiep-bong-da-mu-vs-chelsea-vong-15-ngoai-hang-anh-1535.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223907","title":"Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng lên đội tuyển","description":"Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn chính thức được công nhận là công dân Việt Nam, sẵn sàng nhận lệnh triệu tập lên ĐTQG từ HLV Philippe Troussier.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/filip-nguyen-co-quoc-tich-viet-nam-san-sang-len-doi-tuyen-2223907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/filip-nguyen-co-quoc-tich-viet-nam-san-sang-len-doi-tuyen-1477.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223882","title":"Indonesia có sao trẻ Ngoại hạng Anh, tuyên bố đấu tuyển Việt Nam","description":"Indonesia hoàn tất quá trình nhập tịch Justin Hubner, ngôi sao trẻ Ngoại hạng Anh, người tuyên bố đấu tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/indonesia-nhap-tich-justin-hubner-dau-tuyen-viet-nam-2223882.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indonesia-co-sao-tre-ngoai-hang-anh-tuyen-bo-dau-tuyen-viet-nam-1445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:01:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223874","title":"Hà Nội FC gây địa chấn ở Mỹ Đình, bầu Hiển thưởng 'nóng'","description":"Hà Nội FC đã chơi một trận cống hiến, đánh bại nhà ĐKVĐ Urawa Red Diamonds trong ngày chia tay AFC Champions League 2023/24, được thưởng 'nóng' từ bầu Hiển.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-gay-dia-chan-o-my-dinh-bau-hien-thuong-nong-2223874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-gay-dia-chan-o-my-dinh-bau-hien-thuong-nong-1441.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223901","title":"Tuấn Hải ghi bàn đỉnh hơn Cristiano Ronaldo ở Cúp C1 châu Á","description":"Tiền đạo Phạm Tuấn Hải lọt top những chân sút tốt nhất AFC Champions League 2023/24, xếp trên cả Cristiano Ronaldo của CLB Al Nassr.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuan-hai-ghi-ban-dinh-hon-cristiano-ronaldo-o-cup-c1-chau-a-2223901.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tuan-hai-ghi-ban-dinh-hon-cristiano-ronaldo-o-cup-c1-chau-a-1402.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2192280","title":"Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2023-24: Hà Nội loại ĐKVĐ Urawa Reds","description":"Cập nhật liên tục bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á - AFC Champions League mùa giải 2023-24 của CLB Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-cup-c1-chau-a-cua-ha-noi-fc-2192280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-xep-hang-cup-c1-chau-a-2023-24-ha-noi-loai-dkvd-urawa-reds-1352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223699","title":"Hà Nội FC gây địa chấn, loại đội vô địch AFC Champions League","description":"Kết quả bóng đá - Hà Nội FC gây bất ngờ lớn khi đánh bại Urawa Reds 2-1 và biến CLB Nhật Bản thành cựu vô địch AFC Champions League.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ha-noi-fc-2-1-urawa-reds-cup-c1-chau-a-2023-24-2223699.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-gay-soc-bien-urawa-reds-thanh-cuu-vo-dich-cup-c1-chau-a-1346.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:06:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223855","title":"Bayern Munich chiêu mộ 'Neymar mới' Zaragoza","description":"Bayern Munich đánh bại Barcelona và nhiều đối thủ khác để chiêu mộ Bryan Zaragoza, tài năng trẻ được ví là \"Neymar mới\" của La Liga.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bayern-munich-hoan-tat-chuyen-nhuong-bryan-zaragoza-2223855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bayern-munich-chieu-mo-neymar-moi-zaragoza-1272.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:17:58","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223810","title":"Pep Guardiola nổi đóa mắng huyền thoại MU, Liverpool chê Man City","description":"Pep Guardiola đáp trả gay gắt 2 huyền thoại MU và Liverpool sau những bình luận cho rằng Man City tự mãn sau cú ăn 3, khó giành Premier League mùa này.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pep-guardiola-noi-doa-mang-huyen-thoai-mu-va-liverpool-che-man-city-2223810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/pep-guardiola-noi-doa-mang-huyen-thoai-mu-liverpool-che-man-city-1109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:02:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223797","title":"Real Madrid cho Mbappe 15 ngày để quyết định đến Bernabeu","description":"Real Madrid sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho Kylian Mbappe vào ngày 1/1/2024 và sẽ cho anh 15 ngày để quyết định.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/real-madrid-cho-mbappe-15-ngay-quyet-dinh-roi-psg-den-bernabeu-2223797.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/real-madrid-cho-mbappe-15-ngay-de-quyet-dinh-den-bernabeu-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:01:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223694","title":"Đại chiến MU vs Chelsea: Bùng nổ phút cuối","description":"Cuộc đại chiến MU vs Chelsea trên sân Old Trafford hứa hẹn rất hấp dẫn, được chờ đợi sẽ bùng nổ trong khoảng thời gian cuối.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-chien-mu-vs-chelsea-bung-no-phut-cuoi-2223694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dai-chien-mu-vs-chelsea-bung-no-phut-cuoi-727.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:50:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/bar-chart.svg","avatarIconPosition":4,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000E"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

