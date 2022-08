Sắc đẹp là một tài năng, hoa hậu chỉ là gameshow… sao phải 'căng'?

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Hoa hậu là một gameshow về nhan sắc mà thôi!

Các anh các chị có bao giờ tính, mỗi năm các đài truyền hình sản xuất bao nhiêu gameshow, chương trình truyền hình thực tế? Các bạn có bao giờ đếm 63 tỉnh thành trên cả nước có bao nhiêu cuộc thi thể hình, bơi lội, bóng đá, cầu lông thường niên? Chắc chắn là chẳng bao giờ rồi! Vậy tại sao các anh chị phải đong đếm số lượng cuộc thi nhan sắc?

Có bao giờ chúng ta kỳ vọng quán quân ở các gameshow, nhà vô địch của các chương trình truyền hình thực tế sẽ thay đổi thế giới? Có khi nào các bạn kỳ vọng người về nhất cuộc thi bơi lội, người giành huy chương vàng sân chơi cầu lông sẽ giúp triệu người dân cả nước thêm đam mê môn thể thao này? Chắn chắn là không rồi! Đơn giản bởi mỗi người một sở thích, một sức khoẻ nên sẽ phù hợp với một môn thể thao khác nhau.

Trước câu hỏi liệu có phải đang “loạn hoa hậu không”, ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), đã phát biểu thẳng thắn: “Điều đó là bình thường, không đáng lo ngại bởi đây chỉ là một hoạt động giải trí đơn thuần. Mọi người càng quan tâm đến hoa hậu thì các công ty giải trí càng muốn tổ chức thi hoa hậu, như quy luật có cầu ắt có cung, và đó là quyền của thị trường, chúng ta không thể áp đặt bắt họ dừng việc kinh doanh của họ.

Khi chúng ta trả hoạt động này về cho xã hội tự vận hành theo đúng quy định của pháp luật thì cuộc thi nào có chất lượng sẽ tồn tại, còn cuộc thi nào tổ chức không tốt, vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm và chắc chắn sẽ không mấy ai nhớ đến cuộc thi đó và họ sẽ phải ngừng thôi. Chúng ta muốn phát triển kinh tế thị trường nhưng lại đòi duy trì tư duy quản lý bao cấp và việc trói buộc tự do kinh doanh đúng pháp luật là điều mâu thuẫn".

Ông Vinh nói chẳng sai! Có cung thì ắt có cầu. Một ví dụ khá rõ ràng nằm ở lĩnh vực ca nhạc. Để lên ngôi “diva”, Thanh Lam, Mỹ Linh… đã phải rèn giũa trên giảng đường biết bao năm, luyện thanh không kể ngày đêm. Nhưng hôm nay, hàng loạt chương trình mà tôi chẳng muốn kể tên đã đưa biết bao người - thuộc đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi và chưa qua trường lớp âm nhạc nào - trở thành ca sĩ. Không ngoa khi nói “thời nay, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ”. Danh xưng ca sĩ chẳng còn có ý nghĩa như xưa nữa. Nhưng giữa hàng ngàn người cầm mic ấy, chúng ta có quyền lựa chọn để nghe người hát mình yêu thích. Khi ấy trong lòng ta, người đó mới thực sự là diva, divo!

Quay lại câu chuyện hoa hậu, nếu ở thế hệ đàn anh đàn chị hay xa hơn là cha mẹ chúng tôi, 20-30 năm trước thì chắc chắn câu hỏi: “Tại sao lại có nhiều cuộc thi hoa hậu?” sẽ được đặt ra. Câu hỏi đó đơn giản xuất phát từ sự so sánh những Hoa hậu Việt Nam Diệu Hoa, Bùi Bích Phương… với các nàng hậu bây giờ. Nhưng mỗi thời đại lại có một lối sống, một nếp nghĩ khác nhau. Hơn nữa, so sánh chỉ là so sánh mà thôi, chẳng bao giờ có sự đồng thuận tuyệt đối đâu!

Cứ hỏi những bạn trẻ 9X đời cuối hay lứa 2K xem, tôi tin các em, các cháu ấy chẳng quan tâm có bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, bao nhiêu danh xưng người đẹp. Tất cả với họ, đơn giản chỉ như một gameshow mà thôi. Sau 25 hay 35 và thậm chí 45, 55… cuộc thi mỗi năm sẽ có rất nhiều hoa hậu, á hậu nhưng ai là hoa hậu trong lòng tôi, trong lòng bạn thì mỗi người có một lựa chọn riêng.

Ấy là chưa kể, mây tầng nào thì đi cùng gió tầng ấy! Các cuộc thi “mì ăn liền” gắn liền với tính thương mại, chỉ “tốt nước sơn” mà không “tốt gỗ” thì sẽ sớm bị đào thải. Nói một cách lạc quan hơn, các cuộc thi này còn non trẻ lắm, hãy cho nó một cơ hội đi. Biết đâu có nhiều điểm tốt chúng ta chưa nhận ra. Chưa kể việc sáng tạo trong cách tổ chức cũng là điều những người làm lâu năm cần học tập để thay đổi.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi hay những người cùng quan điểm tán thành việc tổ chức tràn lan các cuộc thi nhan sắc, để “phấn mốc bốc phét với vôi tôi”. Nhưng những người đẹp không được công nhận, tôn vinh một cách chính thống, hoặc những mỹ nhân còn nhiều thiếu sót chính tấm gương sáng để đại diện của Việt Nam soi mình trong đó.

Thanh Nga (Đặng Thai Mai - Hà Nội)

