Sạc điện thoại cực nhanh với Anker Nano Pro

Anker 521 Charger (Nano Pro)

Đây là dòng củ sạc đem đến cho người dùng trải nghiệm sạc tối đa với công suất lên tới 40W. Bạn có thể cắm sạc Macbook Air và tận hưởng công việc hay những tác vụ giải trí mà không lo quá tải hay nóng máy. Không chỉ vậy, tính năng sạc đồng thời với thiết kế 2 cổng sạc giúp bạn nạp điện cho 2 thiết bị cùng lúc.

Không chỉ vậy, Anker còn trang bị cho Nano Pro 521 các tính năng an toàn nâng cao. Củ sạc được trang bị hệ thống an toàn ActiveShield hoàn toàn mới của nhãn hàng để cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao so với các dòng sạc khác. Ngoài ra, Anker còn có cảm biến nhiệt độ chủ động theo dõi nhiệt độ và Chip điều chỉnh công suất đầu ra để bảo vệ thiết bị được kết nối của bạn.

Đặc biệt, Anker áp dụng chương trình bảo hành lên tới 18 tháng kèm theo dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Anker 511 Charger (Nano Pro)

Nano Pro 511 là dòng sạc 1 cổng đến từ nhà Anker. Đây cũng là dòng sản phẩm được thiết kế tương thích với dây cáp sạc của IPhone 13 với công suất “xịn xò" lên tới 20W. Không chỉ vậy, tốc độ sạc nhanh là ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm này. Nano Pro 511 cung cấp cho bạn nguồn điện cần thiết để sạc iPhone lên đến 50% trong vòng 25 phút.

Tương tự như Nano Pro 521, Nano Pro 511 cũng trang bị hệ thống an toàn ActiveShield để tăng khả năng bảo vệ cho sản phẩm. Điều này giúp bạn tránh được những nỗi lo lắng về vấn đề cháy nổ trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Bảo hành của Nano Pro 511 cũng là 18 tháng với mức giá rất hợp lý.

Đa dạng trong lựa chọn màu sắc

Cả 2 dòng sản phẩm Nano Pro 521 và Nano Pro 511 đều đem tới cho người dùng những sự lựa chọn phong phú về màu sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời và Tím nhạt.

Nếu màu trắng đem đến cảm giác nhẹ nhàng, quen thuộc, màu đen lại có sự mạnh mẽ, huyền bí. Ngoài ra, đi ngược lại với số đông, hãng còn cho ra mắt 2 gam màu nhạt cực “trendy” là Xanh da trời và Tím.

Nano Pro 521 và Nano Pro 511 đều hứa hẹn sẽ là những sản phẩm hút khách trong mùa hè này với chất lượng tốt, công suất lớn và tốc độ sạc cực nhanh. Không chỉ vậy, 4 phiên bản màu sắc khác nhau được tung ra với định hướng sẽ phù hợp cho mọi đối tượng và lứa tuổi.

Tham khảo tại trang mua sắm chính thức của Anker trên Shopee và Lazada: Shopee: https://shopee.vn/ankervn Lazada: https://www.lazada.vn/shop/anker-flagship-store

Quốc Tuấn