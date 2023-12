{"article":{"id":"2225273","title":"Sai phạm nhiều năm chưa khắc phục, Buôn Ma Thuột cấp tốc lấy ý kiến","description":"UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có văn bản gửi các cá nhân, tổ chức để lấy ý kiến sửa sai trong đền bù đất tại dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.","contentObject":"<p>Năm 2018, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thu hồi đất để xây dựng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên.</p>

<p>Vậy nhưng, đến đầu tháng 12 vừa qua, thành phố Buôn Ma Thuột mới triển khai lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân để góp ý vào báo cáo thực hiện kết luận này; báo cáo và gửi về Văn phòng HĐND & UBND Thành phố trước ngày 10/12/2023.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1-514.jpg?width=768&s=C3_kQUYqBZmJ5QCyCcZk3g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1-514.jpg?width=1024&s=F7y0cz6Ya7vHqe25a2Eqbg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1-514.jpg?width=0&s=FPhgAgrWHzCTq-QXNMmw9Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1-514.jpg?width=768&s=C3_kQUYqBZmJ5QCyCcZk3g\" alt=\"W-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1-514.jpg?width=260&s=2D7K6KnbvkVxNIXxhdHVsA\"></picture>

<figcaption>Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quy mô 800 giường, được xây dựng trên diện tích gần 12 ha tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trần Hoàn)</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình thu hồi đất để xây dựng BVĐK vùng Tây Nguyên, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng thành phố Buôn Ma Thuột (nay là Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố) đã để xảy ra sai phạm khi hợp thức hóa hồ sơ cho các hộ dân nhận hỗ trợ đền bù; cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái với chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hồ sơ không đủ điều kiện vẫn tiến hành hỗ trợ đền bù.</p>

<p>Cụ thể, về sai phạm khi hợp thức hóa hồ sơ cho các hộ dân nhận hỗ trợ đền bù, thời điểm thu hồi 10.684m2 đất tại khối 9 (phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), chỉ có 1 hộ (ông Hoàng Mạnh Dũng, 56 Phạm Hồng Thái, phường Tự An) đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định là 1,218 tỷ đồng.</p>

<p>Tuy nhiên, 4 người khác không có tên trên GCNQSD đất, không phải là người đồng sở hữu cùng ông Dũng, không có kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nên không đủ điều kiện để được hỗ trợ về đất nhưng UBND thành phố Buôn Ma Thuột vẫn xây dựng phương án hỗ trợ về đất với số tiền là 2,657 tỷ đồng. Điều này là không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1-515.jpg?width=768&s=YD1qSwQLLbwFedC2f2iMHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1-515.jpg?width=1024&s=oZW_QTw76XYg9fJuJdF6lg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1-515.jpg?width=0&s=0OXRmnKvjmz4vodbE4-oLw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1-515.jpg?width=768&s=YD1qSwQLLbwFedC2f2iMHQ\" alt=\"W-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1-515.jpg?width=260&s=DvwuSWP0f0NVTdGIuY-rBA\"></picture>

<figcaption>Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, trong đó chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh trên 500 tỷ đồng (Ảnh: Trần Hoàn)</figcaption>

</figure>

<p>Thanh tra cũng nhắc tới sai phạm cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái với chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, ngày 28/2/2011, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất đối với các khu vực nằm trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p>

<p>Vậy nhưng, sau khi nhận công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Buôn Ma Thuột không triển khai đến các đơn vị, phòng ban có liên quan biết để thực hiện.</p>

<p>Hơn nữa, ông Bùi Thanh Lam, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố có Thông báo số 128/TB-UBND ngày 6/7/2012 (do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tham mưu) về việc thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng lối đi tạm thời do một đoạn đường cũ bị gián đoạn và hạng mục mương thoát nước tại công trình Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, nhưng thông báo này không gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thực hiện.</p>

<p>Từ đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột đã cho ông Nguyễn Hữu Vũ Quang chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 6 hộ dân sau khi có thông báo thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp cho các hộ với tổng số tiền là 766 triệu đồng, cao hơn quy định số tiền 105 triệu đồng.</p>

<p>Cùng với đó là sai phạm do hồ sơ không đủ điều kiện nhưng hộ ông Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Khoa Nguyên vẫn được hỗ trợ về đất với số tiền 2,027 tỷ đồng. Những hộ này được bố, mẹ tặng cho đất năm 2006 nhưng không có công chứng hoặc xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm tặng cho là không đúng quy định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1-516.jpg?width=768&s=qwCilcwQoJQsC94oP-2A4Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1-516.jpg?width=1024&s=xU2_mzUHWmwbSU1KHNULPQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1-516.jpg?width=0&s=gTuA3t8iq3rsq5zGU-eOUA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1-516.jpg?width=768&s=qwCilcwQoJQsC94oP-2A4Q\" alt=\"W-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1-516.jpg?width=260&s=QPH6UUuak9vSths8NFqfGA\"></picture>

<figcaption>

<p>Quá trình thu hồi đất để triển khai xây dựng, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng thành phố Buôn Ma Thuột đã để xảy ra nhiều sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền gần 4,7 tỷ đồng (Ảnh: Trần Hoàn)</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Tại kết luận, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 4,685 tỷ đồng đã chi hỗ trợ về đất nông nghiệp không đúng quy định cho các hộ nói trên; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm đơn vị, cá nhân liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-2 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Dự án BVĐK vùng Tây Nguyên do Sở Y tế tỉnh này làm chủ đầu tư. Bệnh viện có quy mô 800 giường, được xây dựng trên diện tích gần 12 ha tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.</p>

<p>Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 346,8 tỷ đồng; chi phí thiết bị trên 500 tỷ đồng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình BVĐK vùng Tây Nguyên gần 46,5 tỷ đồng.</p>

</div>

</article>

<p></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-2225273.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-512.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/sai-pham-nhieu-nam-chua-khac-phuc-buon-ma-thuot-cap-toc-lay-y-kien-513.jpg","updatedDate":"2023-12-10T16:41:16","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"10/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224993","title":"Các tỉnh đồng loạt đấu giá làm dự án nhà ở, khởi điểm hàng trăm tỷ đồng","description":"Trong tháng 12, các tỉnh Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án nhà ở có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá thấp nhất gần 300 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-tinh-dong-loat-dau-gia-lam-du-an-nha-o-khoi-diem-hang-tram-ty-dong-2224993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cac-tinh-dong-loat-dau-gia-lam-du-an-nha-o-khoi-diem-hang-tram-ty-dong-465.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224991","title":"Nhà 2 tầng thiết kế đơn giản, đầy ắp ánh sáng tự nhiên","description":"Với mong muốn của gia chủ ngôi nhà phải thật xinh xắn, ấm cúng nên các kiến trúc sư đã thiết kế để mọi căn phòng đều có ánh sáng tự nhiên. Các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng nhìn thấy nhau và sinh hoạt cùng nhau trong căn nhà 2 tầng.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-2-tang-thiet-ke-don-gian-day-ap-anh-sang-tu-nhien-2224991.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nha-2-tang-thiet-ke-don-gian-day-ap-anh-sang-tu-nhien-448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:28:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224962","title":"Loạt công ty địa ốc nợ thuế; chuyển công an điều tra tại dự án 131ha","description":"Nhiều doanh nghiệp địa ốc nợ thuế; chuyển công an điều tra sai phạm dự án 131ha; dự án hơn 13.600 tỷ tại Bình Dương đổi chủ; ‘nóng’ chuyện nhà ở xã hội; người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ chính thức bỏ cọc... là những tin tức nổi bật tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-cong-ty-dia-oc-no-thue-chuyen-cong-an-dieu-tra-tai-du-an-131ha-2224962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/loat-cong-ty-dia-oc-no-thue-chuyen-cong-an-dieu-tra-tai-du-an-131ha-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224992","title":"Sức sống mới đầy năng lượng tại ‘quận Kinh đô’ nơi bờ Đông Thủ đô","description":"Được ví như “quận Kinh đô” của “thành phố điểm đến” Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2 đang trở thành biểu tượng sống hoàn hảo với các yếu tố tiện ích vượt trội, mang tới sức sống sầm uất mới cho khu vực phía Đông của Thủ đô.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-song-moi-day-nang-luong-tai-quan-kinh-do-noi-bo-dong-thu-do-2224992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/suc-song-moi-day-nang-luong-tai-quan-kinh-do-noi-bo-dong-thu-do-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224924","title":"Thông tin mới vụ thu hồi đất dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên","description":"Sau 2 năm dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên bị chấm dứt hoạt động, chủ đầu tư muốn được tiếp tục sử dụng hơn 4.000m2 đất tại dự án. Tuy vậy, đề nghị này không có cơ sở xem xét.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thong-tin-moi-vu-thu-hoi-dat-du-an-khu-trung-bay-ca-phe-trung-nguyen-2224924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thong-tin-moi-vu-thu-hoi-dat-du-an-khu-trung-bay-ca-phe-trung-nguyen-354.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:28:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224901","title":"Người trúng đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ bỏ cọc, cam kết không khiếu nại","description":"Ngoài chấp nhận mất tiền đặt cọc 608 triệu đồng, người trúng đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ cam kết sẽ không khiếu kiện, không khiếu nại khi cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng huỷ kết quả đấu giá.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-trung-dau-gia-nha-hang-thuy-ta-bo-coc-cam-ket-khong-khieu-nai-2224901.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguoi-trung-dau-gia-nha-hang-thuy-ta-bo-coc-cam-ket-khong-khieu-nai-162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:00:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224789","title":"Khóc cười chuyện bán chung cư lãi đậm; Hà Nội tăng hệ số điều chỉnh giá đất","description":"Hà Nội lý giải việc chung cư của Tân Hoàng Minh bị 'treo' sổ hồng; Thông tin mới dự án 'quây núi' lấp vùng đệm vịnh Hạ Long xây biệt thự; Dở khóc dở cười bán chung cư lãi đậm, chật vật mua căn hộ mới… là những tin tức bất động sản nổi bật tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoc-cuoi-chuyen-ban-chung-cu-lai-dam-ha-noi-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-2224789.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/khoc-cuoi-chuyen-ban-chung-cu-lai-dam-ha-noi-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-1188.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224710","title":"Thương hiệu phòng tắm và bếp LIXIL tôn vinh dự án kiến trúc ngành nước","description":"LIXIL - thông qua thương hiệu GROHE (thương hiệu của tập đoàn LIXIL) đồng hành cùng Liên hoan Kiến trúc Thế giới năm thứ 16 liên tiếp. Tại đây, GROHE đã trao giải thưởng GROHE Water Prize cho dự án Uarchitects.","displayType":1,"category":{"name":"Nội thất","detailUrl":"/bat-dong-san/noi-that","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/noi-that","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-phong-tam-va-bep-lixil-ton-vinh-du-an-kien-truc-nganh-nuoc-2224710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thuong-hieu-phong-tam-va-bep-lixil-ton-vinh-du-an-kien-truc-nganh-nuoc-887.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224557","title":"TP.HCM sẽ xử lý các chủ dự án nhà ở xã hội chây ì nộp hồ sơ xét duyệt người mua","description":"Tại nghị quyết về triển khai các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2025, HĐND TP.HCM giao UBND Thành phố có biện pháp xử lý các chủ đầu tư chây ì nộp hồ sơ xét duyệt người mua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-se-xu-ly-cac-chu-du-an-nha-o-xa-hoi-chay-i-nop-ho-so-xet-duyet-nguoi-mua-2224557.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tphcm-se-xu-ly-cac-chu-du-an-nha-o-xa-hoi-chay-i-nop-ho-so-xet-duyet-nguoi-mua-610.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:40:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224465","title":"Đại gia ngoại thâu tóm dự án hơn 13.600 tỷ đồng tại Bình Dương","description":"Có vốn đầu tư dự kiến hơn 13.600 tỷ đồng, dự án khu đô thị, nhà ở phức hợp quy mô gần 19ha của Becamex IDC vừa chính thức đổi chủ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-ngoai-thau-tom-du-an-hon-13-600-ty-dong-tai-binh-duong-2224465.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dai-gia-ngoai-thau-tom-du-an-hon-13600-ty-dong-tai-binh-duong-301.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224462","title":"Ba bộ vào cuộc làm rõ dự án 'quây núi' lấp vùng đệm vịnh Hạ Long xây biệt thự","description":"Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-bo-vao-cuoc-lam-ro-du-an-quay-nui-lap-vung-dem-vinh-ha-long-xay-biet-thu-2224462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ba-bo-vao-cuoc-lam-ro-du-an-quay-nui-lap-vung-dem-vinh-ha-long-xay-biet-thu-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224265","title":"Hà Nội tăng hệ số điều chỉnh giá đất tại 5 khu vực","description":"Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại 5 khu vực của Hà Nội được điều chỉnh tăng so với năm 2023, trung bình tại các quận tăng khoảng gần 17% và tại các huyện khoảng 22%.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tai-5-khu-vuc-2224265.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tai-5-khu-vuc-1260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:33:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224103","title":"Sắp khởi động xây dựng 3 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu","description":"Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua Đồng Nai quy hoạch xây dựng 4 khu tái định cư. Đến nay, chỉ có 1 khu tái định cư được khởi công, 3 khu còn lại chỉ mới có lịch khởi công.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sap-khoi-dong-xay-dung-3-khu-tai-dinh-cu-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-2224103.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/sap-khoi-dong-xay-dung-3-khu-tai-dinh-cu-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:24:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224047","title":"Lâm Đồng giục cho ý kiến về dự án trường đua ngựa nghìn tỷ","description":"UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành khẩn trương làm việc với chủ đầu tư để làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án trường đua ngựa nghìn tỷ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-giuc-cho-y-kien-ve-du-an-truong-dua-ngua-nghin-ty-2224047.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lam-dong-giuc-cho-y-kien-ve-du-an-truong-dua-ngua-nghin-ty-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T12:30:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224007","title":"Không xây nhà ở xã hội trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm","description":"Do tính chất đặc biệt về chức năng, quy mô cũng như nguồn vốn giải phóng mặt bằng và tái định cư nên TP.HCM đã thống nhất không xây nhà ở xã hội trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-xay-nha-o-xa-hoi-trong-khu-do-thi-moi-thu-thiem-2224007.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/khong-xay-nha-o-xa-hoi-trong-khu-do-thi-moi-thu-thiem-418.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:05:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224011","title":"Làm mới không gian phòng tắm với thiết bị Caesar","description":"Với chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, các thiết bị vệ sinh thương hiệu Caesar trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong hành trình tân trang nhà tắm mỗi dịp Tết đến.","displayType":1,"category":{"name":"Nội thất","detailUrl":"/bat-dong-san/noi-that","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/noi-that","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-moi-khong-gian-phong-tam-voi-thiet-bi-caesar-2224011.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lam-moi-khong-gian-phong-tam-voi-thiet-bi-caesar-321.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223993","title":"TP. Hà Nội lý giải việc chung cư của Tân Hoàng Minh bị 'treo' sổ hồng","description":"Chủ đầu tư dự án chung cư D’.ElDorado 2 trên phố Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) đã nộp hồ sơ làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân từ tháng 4/2020. Tuy nhiên, dự án đang bị thế chấp tại Ngân hàng SHB nên cư dân chưa được cấp sổ hồng.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-ha-noi-ly-giai-viec-chung-cu-cua-tan-hoang-minh-bi-treo-so-hong-2223993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tp-ha-noi-ly-giai-viec-chung-cu-cua-tan-hoang-minh-bi-treo-so-hong-318.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:10:20","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223992","title":"Chuỗi lễ hội Giáng sinh, chào năm mới 2024 tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa","description":"Từ ngày 9 - 31/12, tại đường 3/2 - đại lộ thương mại thuộc dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa (huyện Đức Hòa, Long An) sẽ diễn ra liên tiếp chuỗi sự kiện giải trí và ẩm thực sôi động đón Giáng sinh và năm mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuoi-le-hoi-giang-sinh-chao-nam-moi-2024-tai-imperia-grand-plaza-duc-hoa-2223992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chuoi-le-hoi-giang-sinh-chao-nam-moi-2024-tai-imperia-grand-plaza-duc-hoa-275.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223843","title":"Ông bà hưởng tuổi hưu, sống vui khỏe mỗi ngày tại FIATO City","description":"Thang Long Real Group - đơn vị phát triển dự án FIATO City nỗ lực xây dựng không gian cân bằng thân - tâm - trí giúp người lớn tuổi được tận hưởng những năm tháng hưu trí vui vầy bên con cháu, được chăm sóc sức khỏe chu đáo để sống vui, sống khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-ba-huong-tuoi-huu-song-vui-khoe-moi-ngay-tai-fiato-city-2223843.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ong-ba-huong-tuoi-huu-song-vui-khoe-moi-ngay-tai-fiato-city-1228.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223846","title":"Sức hút và sự khác biệt của kính siêu trắng","description":"Hơn cả vật liệu xây dựng, kính siêu trắng là nguồn cảm hứng cho sự đổi mới trong thiết kế kiến trúc và nội thất, khởi nguồn cho sự sáng tạo của nhiều nhà thiết kế.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-hut-va-su-khac-biet-cua-kinh-sieu-trang-2223846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/suc-hut-va-su-khac-biet-cua-kinh-sieu-trang-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223610","title":"Sẵn 2 tỷ, chốt mua nhà vùng ven hay ‘ôm tiền’ chờ chung cư giảm giá?","description":"Có sẵn tài chính 2 tỷ, tổng thu nhập hàng tháng 40 triệu đồng, vợ chồng tôi băn khoăn không biết nên tiếp tục ở nhà thuê hay vay mượn thêm 1 – 2 tỷ đồng để mua chung cư.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/san-2-ty-chot-mua-nha-vung-ven-hay-om-tien-cho-chung-cu-giam-gia-2223610.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/san-2-ty-chot-mua-nha-vung-ven-hay-om-tien-cho-chung-cu-giam-gia-810.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223776","title":"Bình Phước đấu giá 167 lô đất, khởi điểm từ hơn 730 triệu đồng","description":"Trong tháng 12, 167 lô đất ở các huyện Bù Đăng, Phú Riềng và TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất trên 2,5 tỷ đồng/lô.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-phuoc-dau-gia-167-lo-dat-khoi-diem-tu-hon-730-trieu-dong-2223776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/binh-phuoc-dau-gia-167-lo-dat-khoi-diem-tu-hon-730-trieu-dong-952.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223658","title":"Căn hộ hàng hiệu Marriott đón những chủ nhân đầu tiên","description":"Tòa Lake thuộc dự án căn hộ Dự án Grand Marina Saigon vừa công bố bàn giao đến các khách hàng đầu tiên, đáp ứng kỳ vọng của cư dân nơi đây về một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp của giới thượng lưu.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-ho-grand-marina-saigon-don-nhung-chu-nhan-dau-tien-2223658.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/can-ho-hang-hieu-marriott-don-nhung-chu-nhan-dau-tien-689.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223649","title":"Số liệu nhà ở xã hội tại TP.HCM không chính xác","description":"Theo HĐND TP.HCM, có sự không chính xác, không thống nhất trong thống kê số liệu về diện tích nhà ở xã hội tăng thêm toàn Thành phố trong giai đoạn 2016-2020.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/bat-dong-san/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/thi-truong","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-lieu-nha-o-xa-hoi-tai-tp-hcm-khong-chinh-xac-2223649.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/so-lieu-nha-o-xa-hoi-tai-tphcm-khong-chinh-xac-655.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223332","title":"Lộ diện tháp căn hộ ‘hot’ bậc nhất Vinhomes Smart City","description":"Tòa tháp cuối cùng thuộc phân khu The Sakura - Toji (SA1) vừa ra mắt là mảnh ghép hoàn thiện “thành phố Nhật Bản thu nhỏ” giữa lòng Vinhomes Smart City.","displayType":1,"category":{"name":"Dự án","detailUrl":"/bat-dong-san/du-an","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/du-an","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-thap-can-ho-hot-bac-nhat-vinhomes-smart-city-2223332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lo-dien-thap-can-ho-hot-bac-nhat-vinhomes-smart-city-1011.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa