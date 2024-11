Phong cách sống tinh hoa bên sông Hàn

Tọa lạc trên tuyến đường Như Nguyệt, trung tâm quận Hải Châu (Đà Nẵng), dự án SAM Towers sở hữu tọa độ hiếm có, dễ dàng liên kết với những tiện ích ngoại khu nổi bật trong thành phố và tầm nhìn ôm trọn những mỹ cảnh Đà thành.

Dự án SAM Towers sở hữu tầm view panorama bao trọn phố - núi - sông - vịnh - biển hiếm có. Ảnh: PAVNC

Được đánh giá là nơi an cư lý tưởng, SAM Towers tựa một chốn nghỉ dưỡng bình yên sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Dự án được đánh giá cao khi mang giá trị vô hình và hữu hình.

Theo đó, SAM Towers mang phong cách kiến trúc hiện đại và duy mỹ. Từ xa, dự án nổi bật như một tòa tháp hoàng kim sang trọng và tinh tế với các vật liệu cao cấp kết hợp hệ kính Low-e, tạo cảm giác thanh lịch và vững chắc.

Không gian bên trong căn hộ được thiết kế tối ưu, hạn chế dầm, cột giúp tăng diện tích sử dụng. Đặc biệt, tất cả căn hộ đều có mặt thoáng với hệ kính Low-e kịch trần, không chỉ giúp tối ưu ánh sáng và lưu thông không khí tươi, giảm bức xạ nhiệt mà còn mở ra tầm nhìn tuyệt mỹ cho gia chủ tương lai.

Ảnh: PAVNC

Nội thất tại các căn hộ đều được trang bị theo tiêu chuẩn bàn giao, là hàng nhập khẩu - chất lượng cao cấp, quỵ tụ những thương hiệu quốc tế hàng đầu như: thiết bị vệ sinh Grohe, Duravit, thiết bị nhà bếp Modena hoặc Binavo, hệ thống thiết bị điện Phillip, Schneider, điều hòa âm trần Daikin…

Thiết bị nội thất cao cấp giúp nâng cao chất lượng dự án SAM Towers. Ảnh: PAVNC

Các trải nghiệm sống cho cư dân còn được chăm chút một cách tinh tế bởi hệ tiện ích đẳng cấp, toàn diện được tích hợp bên trong tòa nhà như: tiện ích thương mại tầng khối đế, quán cafe, sảnh cư dân sang trọng, bể bơi view 360 độ, sảnh lounge, sky café, phòng gym, không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mặt ngoài tòa nhà, hầm gửi xe thông minh, gian lánh nạn và hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn…

Tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn sông Hàn, vịnh biển, núi Sơn Trà và cầu Thuận Phước từ bể bơi dự án SAM Towers. Ảnh: PAVNC

Đặc biệt, cư dân SAM Towers tương lai sẽ an tâm bởi hệ thống an ninh 3 lớp: bảo vệ - lễ tân - tích hợp hệ thống chuông cửa có hình tại mỗi căn hộ, gia tăng tính an toàn và riêng tư. Dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sự thoải mái và chất lượng sống cao cấp cho những chủ nhân tinh hoa.

Ngoài ra, đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định: “Bên cạnh những giá trị hữu hình nổi bật, SAM Towers còn được đánh giá cao bởi những yếu tố như: căn hộ sẵn sàng bàn giao, sở hữu lâu dài và đặc biệt chủ đầu tư đã ra thông báo làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho khách hàng… Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu của người mua để ở mà còn là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư tích sản và cho thuê sinh lời”.

Sự khan hiếm về nguồn cung cùng không gian sống lý tưởng của SAM Towers đã hấp dẫn nhiều người mua ở thực chuyển đến “an cư lạc nghiệp”, hình thành một cộng đồng dân cư văn minh, đẳng cấp và gắn kết. Với giới đầu tư, một dự án thu hút cư dân và khách thuê là yếu tố tiên quyết đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững của dòng tiền. SAM Towers là “đáp án” cho “bài toán” đầu tư và tăng trưởng trong dài hạn.

Mở bán căn hộ cao cấp “nhận nhà ở ngay” cuối cùng bên sông Hàn

Ngày 03/11 tới đây, chủ đầu tư Công ty CP PAVNC sẽ phối hợp đơn vị tổng đại lý Hưng Phát tổ chức sự kiện mở bán đợt cuối, ra mắt những căn hộ cao cấp hướng sông, vịnh, biển cuối cùng của dự án.

Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ tại lễ mở bán căn hộ dự án SAM Towers với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ảnh: PAVNC

Người tham dự sự kiện sẽ được chiêm ngưỡng và cảm nhận những giá trị thực của dòng sản phẩm căn hộ cao cấp ven sông Hàn hiện hữu, đồng thời lắng nghe những phân tích chuyên sâu và kiến thức giá trị về đầu tư bất động sản (BĐS) tại thị trường Đà Nẵng. Ngân hàng VietABank sẽ đóng vai trò tài trợ tín dụng, hỗ trợ người mua giảm áp lực tài chính khi sở hữu căn hộ.

“Đây là cơ hội cuối cùng để khách hàng sở hữu sản phẩm BĐS hiếm có bên sông Hàn, đón đầu xu hướng “sống như nghỉ dưỡng” và nắm bắt tiềm năng sinh lời bền vững trong bối cảnh nguồn cung về các dự án ven sông khan hiếm tại thị trường Đà Nẵng”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

