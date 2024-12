Thập niên 1980 và 1990, tủ quần áo và “góc học tập” của rất nhiều thiếu nữ Việt Nam dán ảnh poster của một nữ ca sĩ có mái tóc bạch kim, ăn mặc phóng khoáng và tư thế pose hình đầy tự tin, mạnh mẽ. Đó là Samantha Fox - người mẫu kiêm ca sĩ đến từ nước Anh, người “khuynh đảo” từ các cuốn băng cassette, băng video VHS với những bản Disco “nghe nhạc hiệu là muốn đứng lên nhảy” như: Nothing’s Gonna Stop Us Now, Touch Me (I Want Your Body) hay I Only Wanna Be with You.

Samantha Fox là một trong những biểu tượng nổi bật của văn hóa đại chúng thập niên 1980, không chỉ tại Anh mà còn trên toàn thế giới. Với giọng hát quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo, cô trở thành hình mẫu cho nhiều người trẻ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cả âm nhạc và thời trang quốc tế.

Xuất thân là người mẫu nhưng Samantha Fox bắt đầu tập trung cho sự nghiệp âm nhạc vào năm 1986 với album đầu tay Touch Me. Người đẹp tóc vàng nhanh chóng ghi điểm với khán giả qua những giai điệu pop sôi động kết hợp với âm hưởng dance đình đám của thập niên 1980. Bài hát Touch Me (I Want Your Body) không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh mà còn lan tỏa khắp châu Âu và Mỹ, trở thành một trong những ca khúc biểu tượng của thập kỷ và cho đến nay, bản hit này vẫn hàng ngày vang lên ở nhiều nơi trên thế giới bởi giai điệu bắt tai, toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ.



Hình ảnh quen thuộc được dán trên tủ quần áo của nhiều thiếu nữ Việt Nam trong thập niên 1980.

Âm nhạc của Samantha thường mang tính chất vui tươi, năng động, phản ánh tinh thần tự do và phóng khoáng của giới trẻ thời bấy giờ. Cô không ngại thử nghiệm nhiều thể loại phong cách, từ pop-rock đến dance-pop, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong sự nghiệp âm nhạc. Giọng hát mạnh mẽ, gợi cảm kết hợp với những giai điệu “nghe một lần nhớ luôn” đã giúp cô chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.



Samantha Fox không chỉ định hình phong cách thời trang riêng cho bản thân mà còn tạo ra một làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ trong thập niên 1980. Với phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân, cô đã phá bỏ những rào cản cứng nhắc của thời trang truyền thống, mở ra một kỷ nguyên mới mà trong đó cá tính và sự nổi loạn được đề cao.

Thập niên 1980 là thời kỳ bùng nổ của văn hóa đại chúng và Samantha Fox là một trong những biểu tượng tiêu biểu đại diện cho phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ nhưng vẫn mạnh mẽ, cá tính. Những chiếc áo khoác da biker kết hợp với áo crop-top hay bodysuit lấp lánh thể hiện sự táo bạo, sexy mà không đánh mất vẻ tự tin và quyền lực. Phong cách này khuyến khích giới trẻ thoát khỏi khuôn mẫu, khám phá cá tính riêng bằng thông điệp thời trang.

Sự phá cách trong ăn mặc của Samantha Fox đã nhanh chóng được giới trẻ châu Âu hưởng ứng. Những bộ trang phục cô diện từ sân khấu tới đời thường được các tín đồ thời trang mô phỏng qua việc phối hợp các yếu tố như đồ bó sát, quần da và những phụ kiện nổi bật như băng đô, hoa tai to bản hay giày boots cao cổ. Giới trẻ châu Âu trong thập niên 1980 đã coi cô là hình mẫu về sự bứt phá trong việc thể hiện phong cách và cá tính, phá vỡ những chuẩn mực xã hội gò bó trước đó.

Samantha Fox còn góp phần định hình khái niệm “sexiness” (sự gợi cảm) theo cách hiện đại và cởi mở hơn.

Samantha Fox đã truyền tải thông điệp rằng sự quyến rũ không chỉ là vẻ ngoài mà còn phải là thái độ tự tin, táo bạo và sẵn sàng làm chủ cuộc sống của chính mình. Khí chất gợi cảm còn phải toát ra từ bên trong, ở chính cá tính và lối sống của từng người. Đây cũng là lý do khiến nhiều thanh niên không chỉ châu Âu và cả Mỹ, châu Á yêu mến cô cả ở âm nhạc lẫn cách Samantha truyền cảm hứng qua thời trang.

Tại châu Âu, Samantha Fox không chỉ là một ngôi sao âm nhạc mà còn là hiện tượng văn hóa. Cô đại diện cho tinh thần tự do, phóng khoáng và sự khát khao khám phá của giới trẻ. Những bài hát của cô thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng, chương trình truyền hình và đài phát thanh, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống giải trí.

Tại Việt Nam những năm 1980, thời trang của Samantha Fox dù không được trực tiếp phổ biến như tại châu Âu, nhưng vẫn len lỏi qua các băng cassette, băng video VHS, poster và hình ảnh trên tạp chí nước ngoài được nhiều người đưa về. Nhiều thanh niên Việt Nam ngày trước, đặc biệt là các khu vực đô thị như Hà Nội hay TPHCM, đã bắt đầu mô phỏng phong cách của cô qua những cách sáng tạo của riêng mình. Các thiếu nữ tự may các kiểu áo crop-top, váy bó sát hoặc phối quần jeans cùng áo in hình ngôi sao như một cách tiếp cận thời trang quốc tế trong bối cảnh còn hạn chế.



Ở tuổi 58, Samantha Fox vẫn tràn đầy năng lượng với âm nhạc.

Phong cách thời trang của Samantha Fox đã góp phần giúp giới trẻ Việt Nam thập niên 1980 mạnh dạn hơn trong việc thể hiện cá tính và thoát khỏi lối ăn mặc truyền thống. Dù còn nhiều rào cản về văn hóa, những ảnh hưởng từ phong cách của Samantha đã khơi dậy niềm đam mê với thời trang hiện đại, đặt nền móng cho sự phát triển của các xu hướng mới trong những năm tiếp theo.

Cho đến nay, nhắc tới Samantha Fox, các thế hệ sau này có thể cảm thấy tên nghe hơi “lạ” nhưng khi những I Only Wanna Be with You, Nothing’s Gonna Stop Us Now hay Touch Me vang lên, họ lập tức thấy quen và có thể hát theo được luôn. Từ băng cassette, băng video VHS cho đến nay là Apple Music, Spotify, âm nhạc và phong cách của Samantha Fox vẫn tiếp tục được lan tỏa tới nhiều thế hệ sau và bản thân nữ ca sĩ vẫn đi lưu diễn liên tục trên khắp thế giới.

Đêm nhạc Dalat Spring Concert ở thành phố mộng mơ Đà Lạt vào tối 21/12 đánh dấu lần đầu tiên “biểu tượng gợi cảm” của xứ sở sương mù đến và biểu diễn tại Việt Nam. Samantha Fox sẽ cùng Boney M.Liz Mitchell và Joy - những cái tên thân thuộc không chỉ của nhạc Disco mà của một thời kỳ vàng son của văn hóa đại chúng thập niên 1980 - sẽ đứng chung trên sân khấu và biểu diễn miễn phí cho khán giả tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là lần đầu tiên hàng loạt nghệ sĩ đẳng cấp thế giới được IB Group Vietnam mời về biểu diễn tại thành phố ngàn hoa trong một dịp đặc biệt lễ hội cuối năm.

Samantha Fox chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được mời biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam. Trước đây, tôi đã lưu diễn khắp châu Á nhưng chưa từng đến Việt Nam. Đây là một nơi tôi luôn mong muốn được ghé thăm, vì tôi chỉ được nhìn thấy qua những bức ảnh, và với tôi, đó là một vùng đất đầy bí ẩn và xinh đẹp.

Không chỉ lần đầu đến thăm đất nước tuyệt vời của các bạn, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi biểu diễn cho những khán giả đáng yêu của mình tại Việt Nam. Tôi rất háo hức chờ đợi điều này và hy vọng sẽ sớm quay lại để thực hiện thêm nhiều buổi diễn khác dành cho các bạn!”.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự phấn khích khi được gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam, trải nghiệm văn hóa, kiến trúc và không thể chờ đợi để thưởng thức ẩm thực tại đây. “Vì lần này chỉ đến để biểu diễn một đêm, tôi đang lên kế hoạch sẽ trở lại Việt Nam vào năm mới với một kỳ nghỉ dài hơn. Tôi sẽ đảm bảo mang đến cho các bạn một buổi diễn tuyệt vời. Sẽ là những giây phút tràn đầy cảm hứng, sôi động và tôi sẽ biểu diễn tất cả những ca khúc quen thuộc từ thập niên 1980 cho đến nay. Hẹn gặp lại Việt Nam!”, Samantha Fox nói.

Đỗ Lê

Ảnh, clip: IB