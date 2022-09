Sân bay sắp về đích, nhà đầu tư kỳ vọng vào BĐS Phan Thiết

Sân bay - động lực phát triển kinh tế

Sân bay có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế của một địa phương, khu vực bởi đây là đầu mối có khả năng kết nối giao thông tốt với tốc độ cao và thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xuất khẩu, du lịch.

Một ví dụ điển hình như sân bay Vân Đồn, ngay từ khi đi vào khai thác năm 2018 đã kéo một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đổ về giúp ngành du lịch của địa phương tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng loạt dự án khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp nối tiếp ra đời. Giá đất Vân Đồn hiện nay trung bình từ 35 - 40 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.

Theo nhiều nhà đầu tư bất động sản (BĐS), kịch bản của Vân Đồn đã và đang lặp lại tương tự tại các khu vực quanh dự án sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết.

Cụ thể, từ khi bắt đầu có thông tin xây dựng, cả hai dự án sân bay trên đã khiến giá đất của khu vực tăng mạnh.

Sân bay Phan Thiết với công suất hoạt động dự kiến 500.000 khách/năm dự kiến vận hành trong năm 2023 đưa một lượng khách lớn đến Phan Thiết và Mũi Né

Theo các nhà đầu tư, sân bay có ý nghĩa đặc biệt với thị trường BĐS. Bởi phát triển sân bay đồng nghĩa với cơ sở hạ tầng - giao thông của địa phương có bước phát triển đột phá.

Khi hoàn thành, sân bay Phan Thiết là động lực phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Riêng với thị trường du lịch, sân bay Phan Thiết sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ các tỉnh miền Bắc nhờ đường bay thẳng. Từ đó, ngành du lịch Bình Thuận vốn có nhiều tiềm năng lại càng thêm hấp dẫn, BĐS du lịch - nghỉ dưỡng có cơ hội đổi mình.

Thời điểm vàng để đầu tư

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 30/8, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Phan Thiết và đài dẫn đường cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu san lấp mặt bằng, thi công đường băng, đường lăn. Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai những bước tiếp theo của dự án.

Dự kiến giai đoạn 1 của sân bay Phan Thiết được đưa vào sử dụng cuối năm 2023 với lượng hành khách ước tính 500.000 người/năm.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải đang đặt mục tiêu sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ có chuyến bay khai thác đầu tiên vào ngày 2/9/2025. Để đạt được mốc tiến độ này, Bộ chỉ đạo nhà đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tốc độ thi công.

Theo chuyên gia BĐS, sân bay Long Thành và Phan Thiết đang mở ra nhiều cơ hội tăng tốc cho BĐS ở Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt, Phan Thiết - Bình Thuận đang được nhà đầu tư xem là “toạ độ vàng” để đầu tư cho giai đoạn hiện nay.

Phan Thiết nằm trong “tứ giác du lịch” phía Nam kết nối tốt với 3 điểm đến TP.HCM - Đà Lạt - Nha Trang tạo nên sức hút du lịch lớn

Lý giải điều này, anh Đạt (Nam Định), một nhà đầu tư kinh nghiệm cho biết, Bình Thuận là địa phương có thế mạnh phát triển BĐS du lịch nghỉ dưỡng khi sở hữu đường bờ biển dài với cát trắng, nắng vàng. Khí hậu nắng ấm quanh năm cùng hệ sinh thái cảnh quan đa dạng.

Bình Thuận cũng đang là điểm đến của nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Bên cạnh sân bay Phan Thiết và hiệu ứng sân bay quốc tế Long Thành thì tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ về đích cuối năm 2022 là điểm cộng cho thị trường này.

Tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn khoảng 1h40 phút.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tăng tốc để hoàn thiện cuối năm 2022 giúp rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Phan Thiết trong 1h40 phút

Bên cạnh đó, làn sóng các “ông lớn” BĐS đổ về Bình Thuận để phát triển nhiều đại đô thị giúp thị trường này trở thành điểm đến an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư đầy tiềm năng.

Trong đó, "siêu đô thị" NovaWorld Phan Thiet với nguồn vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD đang là "ngôi sao sáng" với hệ sinh thái tiện ích an cư, du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế.

Hàng loạt phân khu, tiện ích đẳng cấp và dịch vụ 5 sao tại NovaWorld Phan Thiet đã lần lượt trình làng, thổi một "làn gió mới" cho thị trường BĐS nơi đây và trở thành "thỏi nam châm" thu hút cư dân, du khách và các nhà đầu tư, tạo ra một sự dịch chuyển lớn về kinh tế cho khu vực này.

Chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào vận hành giai đoạn 1, NovaWorld Phan Thiet đã nhanh chóng trở thành một điểm đến "all - in - one" của du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt sôi động trong dịp hè và các ngày nghỉ lễ.

Gần đây Novaland hợp tác chiến lược với Bamboo Airways, dự kiến trong tương lai gần khi sân bay Phan Thiết - Long Thành được vận hành, hãng hàng không này sẽ kết nối lượng khách nội địa lẫn quốc tế ổn định đến với NovaWorld Phan Thiet.

Nhiều nhà đầu tư nhận định, khi cao tốc, sân bay hoàn thành kết hợp với các dự án nghỉ dưỡng có hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp sẽ biến Phan Thiết trở thành đô thị du lịch kiểu mẫu, kích thích sự chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ khi người dân từ các thành phố lớn đổ về NovaWorld Phan Thiet sinh sống và kinh doanh hưởng lợi từ du lịch.

NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng trở đô thị du lịch “không ngủ” trong tương lai gần

“Nhìn từ sức hút thực tế trong dịp hè và các kỳ nghỉ lễ vừa qua, giới chuyên gia ước tính khi NovaWorld Phan Thiet đi vào vận hành toàn phần, kỳ vọng con số 5 triệu khách/năm là khả thi. Đây rõ ràng là con số biết nói mà bất cứ nhà đầu tư BĐS nào cũng phải quan tâm”, anh Đạt cho biết.

Ngọc Minh