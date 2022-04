Sân bay Tân Sơn Nhất lo thiếu taxi chở khách dịp lễ 30/4

Ngày 7/4, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Đặng Ngọc Cương cho biết, lượng khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất đang tăng dần, trung bình hàng ngày đạt hơn 68.000 lượt khách.

Trong đó, khách quốc tế đi đến khoảng hơn 10.000 lượt, khách quốc nội khoảng 58.000 lượt, cho thấy tần suất bay quốc tế đang dần khôi phục, tăng trở lại theo phân bổ slot của Cục Hàng không.

Ông Cương cho biết, hiện có 6 hãng hàng không trong nước và 39 Hãng hàng không quốc tế (12 hãng hàng không chở hàng, 27 hãng khai thác thương mại) đang khai thác thường lệ tại Tân Sơn Nhất.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đi lại dự báo sẽ tăng cao. Đơn vị đã có kế hoạch, lên phương án khai thác.

Dự báo khách đi lại tăng cao dịp lễ 30/4

Cảng yêu cầu các Hãng hàng không cung cấp lịch bay chính xác nhất trong các dịp cao điểm, sản lượng hành khách dự kiến nhằm đánh giá, lập phương án cụ thể, chi tiết, triển khai đến các đơn vị khai thác tại Tân Sơn Nhất chuẩn bị sẵn lực lượng phù hợp cho từng ngày.

Yêu cầu các hãng hàng không báo cáo phương án đỗ tàu bay qua đêm, chấp hành đúng số lượng đã cho phép, không vượt số lượng gây ảnh hưởng đến khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng phối hợp với đơn vị nhà thầu thi công Mỹ Thuận tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để khẩn trương hoàn tất công tác thi công sửa chữa đường CHC 25R/07L trước 26/4 để đưa 2 đường cất hạ cánh vào khai thác, đảm bảo năng lực phục vụ.

Về công tác an ninh, đơn vị bố trí tăng cường lực lượng an ninh hàng không, kiểm soát các khu vực công cộng, điều tiết phương tiện trước khu vực nhà ga; đảm bảo hoạt động soi chiếu an ninh tại các ga đi.

Cảng duy trì phối hợp với các đơn vị như công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất... tuần tra khu vực trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực giao thông vào Cảng và trước sảnh nhà ga, xử lý nhanh các trường hợp mất an ninh trật tự.

Lo thiếu taxi

Theo ông Đặng Ngọc Cương, hiện nay số lượng taxi đăng ký hoạt động tại cảng đạt khoảng 7.850 đầu phương tiện.

Theo thống kê của Cảng thì có khoảng 15% lượng khách khi đến sân bay Tân Sơn Nhất có nhu cầu sử dụng taxi để di chuyển. Nếu lượng khách đạt trên 60.000 hành khách đi đến Tân Sơn Nhất thì cần khoảng 9.000 lượt taxi.

Taxi công nghệ được bố trí đón khách tại làn D1 của nhà giữ xe TCP trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

Như vậy, dự kiến sẽ thiếu khoảng 1.100 lượt xe để phục vụ hành khách.

Ông Cương cho biết, để chủ động các phương án phục vụ khách linh hoạt và hiệu quả, Cảng đã tính tới phương án bổ sung thêm hãng xe vận chuyển. Phía Cảng sẽ làm việc với các hãng taxi, ứng dụng xe công nghệ và yêu cầu các hãng taxi đáp ứng đủ số lượng xe phục vụ như cam kết.

Bên cạnh đó, phía sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động đặt xe trước.

Tuấn Kiệt