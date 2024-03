Giải vô địch thế giới UIM FIH2O là chuỗi giải đấu hàng đầu thế giới về đua thuyền máy một chỗ trên biển. Đây là giải đua có tính cạnh tranh, thách thức cao, mạo hiểm và mang tính giải trí. Trong 38 năm qua, môn thể thao này đã diễn ra 295 giải Grand Prix tại 33 quốc gia trên khắp năm châu lục, 15 tay đua đã giành được danh hiệu vô địch thế giới, 48 người trở thành thành viên của câu lạc bộ những người chiến thắng Grand Prix lừng danh. Sau chặng đua Grand Prix of Binh Dinh sẽ còn một số chặng khác, như: Grand Prix Of Italy (14/6 – 16/6); Grand Prix Of Albania (5/7 – 7/7); Grand Prix Of China (20/9 – 22/9 và 27/9 – 29/9) và Grand Prix Of Sharjah (dự kiến vào tháng 12/2024).