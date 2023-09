Tất cả màu sàn trong bộ sưu tập mới đều mang nét đẹp tinh tế, hiện đại được ưa chuộng trong thiết kế nội thất. Từ các tông màu ấm áp và truyền thống cho đến những tông màu phá cách, người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với công trình, nhà ở…

Đặc biệt, theo đại diện An Cường, thế mạnh của dòng sản phẩm này là đẹp, sang trọng và hiện đại nhưng chi phí chỉ bằng 1/3 so với sàn gạch vân gỗ. Nhờ đó, người dùng, chủ thi công tiết kiệm được ngân sách, sở hữu sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý từ An Cường.

Với tính linh hoạt cao, bộ sưu tập sàn xương cá theo gạch gỗ của An Cường phù hộ với mọi không gian. Người dùng có thể sử dụng trong khu vực phòng khách để tạo điểm nhấn sang trọng. Trong khi đó, ở các khu vực ẩm ướt như: toilet, mái hiên, sân nhà… có thể sử dụng gạch vân gỗ với màu sắc tương đồng nhằm tạo sự liên kết hài hòa giữa không gian trong nhà và ngoài trời, mang lại cảm giác thư thái, gần gũi tự nhiên.

Đại diện An Cường bày tỏ: “Với những ưu điểm lớn của sàn xương cá theo gạch gỗ, An Cường hy vọng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời và không gian sống đẳng cấp. Sản phẩm có đa dạng màu sắc, thiết kế hiện đại, cùng với chi phí tiết kiệm sẽ biến mọi không gian trở nên đẹp và ấm cúng hơn bao giờ hết… Đến tham quan, khám phá bộ sưu tập 9 màu sàn xương cá theo gạch gỗ tại hệ thống showroom An Cường trên toàn quốc, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời cùng nhiều giải pháp nội thất tối ưu cho không gian sống”.

Chi tiết xem tại website: www.ancuong.com/

Hotline: 1900 6944

Bích Đào