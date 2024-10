Tại sao sàng lọc trước sinh lại quan trọng?

Trong thai kỳ, sự phát triển của bé diễn ra nhanh chóng và phức tạp. Bất kỳ sự bất thường nào về di truyền hay phát triển cấu trúc cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bé. Sàng lọc trước sinh giúp xác định nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh như hội chứng Down, bệnh tim bẩm sinh và các rối loạn di truyền khác.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể có thể được phát hiện từ sớm, cho phép bác sĩ cùng gia đình lên kế hoạch chăm sóc phù hợp sau khi bé chào đời. Ngoài ra, sàng lọc trước sinh còn giúp phát hiện các bất thường trong sự phát triển của thai nhi, như dị tật ống thần kinh, dị tật tim, hoặc vấn đề với cơ quan nội tạng khác. Điều này giúp hạn chế những nguy cơ không mong muốn, đồng thời tăng khả năng thành công khi can thiệp y khoa kịp thời.

Những lợi ích của sàng lọc trước sinh

Các bác sĩ Trung tâm Tiền sản Phương Châu cho biết sàng lọc trước sinh mang tới nhiều lợi ích:

Phát hiện sớm dị tật bẩm sinh: Nhiều dị tật bẩm sinh có thể không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu thai kỳ. Việc thực hiện các xét nghiệm sàng lọc sẽ giúp phát hiện những bất thường từ sớm, cho phép bác sĩ và gia đình có sự chuẩn bị tốt nhất.

Lên kế hoạch can thiệp và điều trị: Khi phát hiện bất thường, bác sĩ có thể đưa ra phương án can thiệp kịp thời, chẳng hạn như điều trị trong quá trình mang thai hoặc lên kế hoạch cho ca sinh mổ an toàn hơn. Điều này giúp bé có cơ hội phát triển bình thường và khỏe mạnh sau khi chào đời.

Giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ: Sàng lọc trước sinh còn giúp phát hiện những bất thường liên quan đến sức khỏe của mẹ, chẳng hạn như tiền sản giật hoặc các vấn đề về nhiễm trùng. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ gây hại cho cả mẹ và bé trong thai kỳ.

Các phương pháp sàng lọc trước sinh phổ biến

Hiện nay, có nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh được áp dụng tại các bệnh viện và cơ sở y tế uy tín. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

Xét nghiệm máu mẹ: Đây là một trong những phương pháp đơn giản và phổ biến nhất. Xét nghiệm máu giúp phát hiện các bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, hội chứng Edwards, và hội chứng Patau.

Siêu âm thai: Siêu âm thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của bé, đồng thời phát hiện những bất thường về cấu trúc cơ thể như dị tật tim, não, cột sống hoặc các cơ quan khác.

Chọc dò ối và sinh thiết gai nhau: Đây là những phương pháp xét nghiệm xâm lấn, thường được chỉ định khi các phương pháp sàng lọc ban đầu cho thấy nguy cơ cao. Chọc dò ối và sinh thiết gai nhau giúp xác định chính xác các bất thường di truyền.

Bác sĩ Trung tâm Tiền sản Phương Châu thực hiện chọc ối cho mẹ bầu thai kỳ nguy cơ cao

Khi nào nên thực hiện sàng lọc trước sinh?

Trung tâm Tiền sản Phương Châu khuyến nghị sàng lọc trước sinh thường cần thực hiện trong hai giai đoạn chính của thai kỳ:

- Giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất (tuần 11-13): Lúc này, xét nghiệm máu và siêu âm kết hợp sẽ giúp phát hiện nguy cơ dị tật bẩm sinh.

- Giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai (tuần 16-18): Ở giai đoạn này, các xét nghiệm chi tiết hơn như siêu âm 4D và chọc dò ối có thể được thực hiện để xác nhận các kết quả sàng lọc ban đầu.

Sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

Trung tâm Tiền sản Phương Châu cung cấp các dịch vụ chuyên sâu, bao gồm: Quản lý thai kỳ, thai kỳ bất thường; Khám tiền hôn nhân, tiền thai, sảy thai liên tiếp; Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh: NIPT, NIPT Plus; Sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý ở mẹ; Quản lý thai kỳ ở mẹ mắc Thalassemia; Quản lý thai kỳ bất thường: bất thường trên siêu âm hình thái, thai chậm tăng trưởng sớm, thiểu ối sớm, nhiễm trùng bào thai, thai kỳ song thai có biến chứng; Xét nghiệm đến mức độ nhiễm sắc thể, mức độ gene; Hướng đến thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai trong tương lai.

Với sứ mệnh nâng tầm y tế chất lượng cao cùng văn hóa phụng sự tận tâm, Phương Châu không ngừng nỗ lực mang đến thai kỳ an toàn, nhẹ nhàng cho mẹ và thai nhi. Trung tâm Tiền sản quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng đồng hành cùng thai phụ trong suốt hành trình thai kỳ.

(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu)