Sao Mai 2022 đêm thi thứ 2: Ứng viên sáng giá bất ngờ bị loại

Vòng chung kết giải Sao Mai 2022 đêm thi thứ 2 diễn ra tối 25/9 tại Hải Phòng kịch tính vì loại tới 5 thí sinh. Ở phong cách thính phòng với chủ đề “Thể loại tác phẩm Việt Nam”, cả 4 thí sinh đều chọn những bài hát quen thuộc, trong đó có những ca khúc đi cùng năm tháng được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Lan Quỳnh (SBD 09) tuần trước ấn tượng khi biến hoá trong cô hầu gái thì lần này hát Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh) an toàn, không có sự đột phá. Nông Thị Anh Thơ (SBD 01) đã mang đến một làn gió mát lành, tươi mới qua ca khúc Hát đợi anh về (Xuân Thủy) và Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) có sự tiến bộ khi thể hiện giọng hát bay bổng, trong trẻo ở ca khúc Em là hoa pơ lang (Đức Minh). Nguyễn Thị Thu Lương (SBD 16) chọn một bài hát quá cũ Cô gái vót chông (lời thơ Mô Lô Y Choi, nhạc Hoàng Hiệp) và không nhiều ấn tượng.

Đặng Thuỳ Dương với ''Cũng một con đò''.

Phong cách âm nhạc dân gian với chủ đề “Thể loại tác phẩm dân gian đương đại”, các thí sinh như “cá gặp nước” bởi họ đều là những giọng hát có ưu thế về thể loại này. Thí sinh Minh Ngọc (SBD 07) nổi bật từ trang phục, trang điểm và giọng hát ổn định ca khúc Mênh mang một khúc sông Hồng (Phó Đức Phương). Phần trình diễn của cô được hỗ trợ với phần chơi rất tốt của ban nhạc khiến cho tiết mục trở nên thú vị.

Thí sinh Minh Ngọc (SBD 07) nổi bật từ trang phục, trang điểm và giọng hát ổn định ca khúc Mênh mang một khúc sông Hồng (Phó Đức Phương).

Cũng chọn một tác phẩm của Phó Đức Phương với tên gọi Cũng một con đò, Đặng Thị Thùy Dương (SBD 11) có phần trình bày khá tốt. Nguyễn Thị Thu An (SBD 02) gợi nhớ đến “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê (Á quân Sao Mai 2003) khi cô mashup tới 3 ca khúc Giọt sương bay lên, Giếng làng, Gió mùa về của Nguyễn Vĩnh Tiến và Lê Minh Sơn.

Thí sinh Nguyễn Thị Nga dù có sự tiến bộ so với đêm thi thứ nhất nhưng Đêm ả đào (Phú Quang) thiếu dấu ấn. Mai Thu Hương (SBD04) đến từ Vĩnh Phúc đã thể hiện một tác phẩm mới của nhạc sĩ Minh Dương với tên gọi Má lúm đồng tiền, cô cũng đã tạo được thiện cảm với khán giả khi thể hiện khá duyên dáng bài hát này.

Nguyễn Thị Thu An (SBD 02).

Với chủ đề “Thể loại tác phẩm R&B- Funky - Dance - Jazz” các thí sinh phong cách nhạc nhẹ mang đến sân khấu Sao Mai sự trẻ trung, tươi mới. Hồ Văn Kãnh (SBD 03) - chàng trai đến từ Quảng Bình - người dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều có giọng hát mang màu sắc riêng. Chọn một bài hát đậm chất giải trí Để em rời xa (Phúc Bồ), Kãnh diện áo choàng ‘lóng lánh’ có phần rộng với vóc dáng nhưng đã không còn rụt rè mà trở thành chàng trai giải trí, mạnh dạn hơn với bài hát mang phong cách rock khá lạ tai.

Lựa chọn một bài hát Funky rất mới của quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc, thí sinh Đoàn Thị Hồng Hạnh (SBD 15) đã gây ngạc nhiên cho khán giả bởi sự thay đổi phong cách của cô so với những tuần trước. Ca khúc No more love (Chẳng còn vấn vương) với sự hỗ trợ đọc rap của ca sĩ Trần Phúc Minh – phần trình diễn của Hồng Hạnh cũng mang lại những cảm xúc khác biệt cho khán giả. Thí sinh Trịnh Văn Núi (SBD 12) đã có một đêm thi thăng hoa với ca khúc Quá lâu (Vinh Khuất).

Đoàn Thị Hồng Hạnh (SBD 15) đã gây ngạc nhiên cho khán giả bởi sự thay đổi phong cách của cô so với những tuần trước với ca khúc No more love (Chẳng còn vấn vương).

Sau khi bị rơi vào “nhóm nguy hiểm” và nhận vé vớt của tuần trước, Trịnh Văn Núi đã lấy lại phong độ và thể hiện rất ấn tượng bài hát này. Đây có thể nói là phần thi thành công nhất của Trịnh Văn Núi so với những vòng thi trước đó của chính anh. Huyền Anh (SBD 17) chọn Nắng chờ (Hoàng Anh Minh) phong cách jazz sau khi đã thành công với ca khúc Ngày nắng ở tuần thi trước. Vũ Đức Anh (SBFD 06) chọn “hit” của Hà Anh Tuấn – Buổi sáng ở Ciao café (Võ Thiện Thanh) nhưng anh chưa làm mới được ca khúc này tốt bởi một vài chỗ hát bị phô.

Nhóm thí sinh rơi vào 'nhóm nguy hiểm'.

Kết thúc đêm thi thứ 2, tiếp tục có tới 5 thí sinh phải dừng bước đó là: Vũ Đức Anh, Lê Huyền Anh (phong cách nhạc nhẹ), Thu Lương (phong cách thính phòng), Nguyễn Thị Nga, Mai Thu Hương (phong cách dân gian). Ngoài những phần dự thi của các thí sinh, đêm thi thứ 2 còn có sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt, đó là Đào Tố Loan - quán quân Sao Mai 2011 và Hoàng Hồng Ngọc (Quán quân Sao Mai 2015), Thu Thủy (Quán quân Sao Mai 2017) thể hiện giọng hát nội lực và phong cách trình diễn biến hoá mới mẻ đầy năng lượng.

Ảnh: Hoà Nguyễn