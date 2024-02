Công nghệ luôn không ngừng đổi mới, năm 2024 hứa hẹn có nhiều đột phá hơn nữa. Trong cuộc khảo sát gần đây của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Gartner (Mỹ), một trong những xu hướng được nhận định sẽ trở thành chiến lược đối với nhiều doanh nghiệp trong năm 2024 là “công nghệ bền vững”.

Cũng theo khảo sát này, lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết, những thay đổi về môi trường và xã hội hiện nằm trong 3 ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư, sau lợi nhuận và doanh thu. Điều này có nghĩa các nhà lãnh đạo phải đầu tư nhiều hơn vào những giải pháp sáng tạo, công nghệ tiến bộ để giải quyết nhu cầu về môi trường, xã hội và quản trị để đáp ứng các mục tiêu bền vững.

Trong đó, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây giờ đây không chỉ là nền tảng, động lực cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội số mà còn dần đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển này một cách bền vững.

Hội nghị DCCI Summit 2023 tổ chức tại Hà Nội với hơn 1.900 khách mời. Ảnh: Viettel IDC

Nắm bắt xu hướng hàng năm, sau thành công của hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2022 và 2023, đây là năm thứ 3 Viettel IDC tổ chức hội nghị này với mục tiêu xây dựng một tương lai số bền vững.

Sự kiện DCCI Summit 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/03 với dự kiến hơn 1.500 khách mời đến từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia, diễn giả đầu ngành trên toàn cầu.

Đây cũng là sự kiện lớn hàng đầu trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam do một nhà cung cấp nội địa tổ chức.

DCCI Summit 2024 sẽ mang đến những góc nhìn, hướng tiếp cận mới giúp doanh nghiệp không chỉ tìm ra những giải pháp vận hành thông minh, hiệu quả; mà còn góp phần định hướng cho các doanh nghiệp một hành trình phát triển bền vững.

Hội nghị thảo luận xoay quanh nhiều nội dung đa dạng, mới mẻ và hấp dẫn như: điện toán biên (Edge computing) ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực (tài chính ngân hàng, sản xuất, y tế, bán lẻ, thương mại điện tử,...); Edge to Cloud - Cloud to Edge; tích hợp AI và Machine Learning; ứng dụng AI trong tự động hóa xử lý sự cố hệ thống CNTT và trong tấn công, phòng thủ an toàn thông tin; công nghệ mới (NPU, HPC...) cho hạ tầng Cloud…

Bên cạnh đó là các chủ đề xuyên suốt các room: đa đám mây và đám mây lai; Cloud FinOps; chủ quyền dữ liệu và bảo vệ dữ liệu; giải pháp tối ưu và quản trị hệ thống; ứng dụng công nghệ xanh cho trung tâm dữ liệu, trung tâm dữ liệu hiệu suất cao phục vụ các ứng dụng AI chuyên sâu… qua 3 phiên chuyên đề: Data Center Room (phiên Trung tâm dữ liệu), Cloud Room (phiên Điện toán đám mây) và DX Room (phiên Chuyển đổi số).

DCCI Summit hứa hẹn là nơi để cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý đến từ hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp cùng kết nối, chia sẻ những ví dụ thực tiễn trên toàn cầu, phương án triển khai tối ưu cho doanh nghiệp tại Việt Nam…

DCCI Summit 2024 sẽ diễn ra vào: - Thời gian: 08h30 - 12h, thứ hai, ngày 18/03/2024 - Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội (Số 8 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đăng ký tham dự tại: https://dccisummit.viettelidc.com.vn/dang-ky-tham-du/

Bích Đào