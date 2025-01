Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Thạch Thảo

Sáng 15/1, Báo Nhân dân phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức công bố sự kiện “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” với chủ đề Shine Your Vibes. Đây là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và di sản âm nhạc truyền thống.

Theo đó, đêm 18/1, tại không gian mở tại ngã tư Lạc Long Quân-Nguyễn Hoàng Tôn, trên bầu trời Hồ Tây sẽ có màn trình diễn công nghệ ánh sáng của drone rồng thế hệ mới. Mỗi drone được lập trình công phu để vẽ nên những hình ảnh độc đáo bay lượn theo giai điệu âm nhạc, kể những câu chuyện về lịch sử ngàn năm, di sản văn hóa của thủ đô. Chương trình kéo dài trong 120 phút.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, chương trình sẽ có sự kết hợp giữa ánh sáng - dàn nhạc giao hưởng, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Mỹ Tâm, Rapper Big Daddy, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Emily (Nguyễn Hương Ly), ca nương Kiều Anh, Background Band...

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí giới thiệu về nội dung chương trình. Ảnh: Thạch Thảo

Đến nay, công tác bảo đảm an toàn cho sự kiện đã được lên phương án kỹ lưỡng. Ban tổ chức đã làm việc với Công an thành phố và quận Tây Hồ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, huy động 800 cán bộ, chiến sĩ thực hiện phân luồng giao thông. Ngoài ra, quận cũng bố trí 13 điểm trông giữ xe theo giá quy định và các khu vệ sinh, lối thoát hiểm để bảo đảm an ninh trật tự cho sự kiện.

Ông Lê Quốc Minh và các thành viên Ban Tổ chức chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025". Ảnh: Thạch Thảo

Đây cũng là điểm nhấn mở màn sự kiện Lễ hội ánh sáng quốc tế Hà Nội (Hanoi International Light Festival 2025), đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên. Ban Tổ chức sẽ dành fanzone khoảng 8.000-9.000 người và khu vực bên ngoài phục vụ khoảng 32.000 khán giả. Chương trình mở cửa tự do, tạo điều kiện để mọi người dân đều được thưởng thức và hòa mình trong không gian nghệ thuật.