Sập giàn giáo, nam công nhân bị khối bê tông đè mắc kẹt trên tầng cao

Thông tin từ Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm nay (17/11) cho hay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thị xã Tân Uyên vừa giải cứu an toàn cho một công nhân bị tai nạn lao động khi đang thi công xây dựng.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu nạn nhân tại công trình xây dựng - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 16/11, nhóm công nhân đang thi công công trình nhà ở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Sự việc khiến 3 công nhân bị thương. Riêng anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1984) bị mắc kẹt lại trên mái tầng 3 của công trình, chân bị tấm bê tông đè lên, còn người treo lơ lửng.

Phát hiện sự việc, các công nhân đã tìm cách hỗ trợ nạn nhân, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường để giải cứu.

Lực lượng PCCC và CNCH sau đó đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Do nạn nhân bị bê tông đè lên chân, người treo lơ lửng nên lực lượng chức năng phải dùng dây cố định cơ thể nam công nhân, sau đó dùng máy cắt bê tông cắt rời từng mảng nhỏ mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.