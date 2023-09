Sáng nay (27/9), Chủ tịch UBND xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) Lê Văn Toan cho biết, mưa lớn cộng với việc sạt lở đất trên địa bàn khiến nhiều nơi bị ngập nặng, một số nhà dân đã bị thiệt hại khá nặng nề.

Ông Toan thông tin, một trận sạt lở đất xảy ra tại bản Kẻ Can vào khoảng 1- 2h sáng nay, khiến 3 nhà dân bị vùi lấp, rất may hơn 10 người trong 3 nhà này may mắn thoát nạn ra ngoài an toàn.

“Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành hỗ trợ bà con di dời đồ đạc những nơi bị ngập. Con số thiệt hại vẫn đang được thống kê”, ông Toan cho hay.

Hỗ trợ di chuyển đồ cho người dân lúc nước dâng cao ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: Kế Kiên

Chị Hoài Thanh, trú bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) cho biết: “Nước lên nhanh khiến người dân trong bản trở tay không kịp, nhiều nhà chỉ kịp sơ tán người lên chỗ cao ráo, còn đồ đạc thì bị ngập hết, mọi sinh hoạt đang bị đảo lộn hoàn toàn”.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thắng (huyện Quỳ Châu) cho hay, mưa lớn, nước về quá nhanh đã khiến nhiều địa phương bị cô lập trong biển nước. Tuyến QL48 qua thị trấn Tân Lạc bị ngập và sạt lở 2 đầu trục chính vào huyện Quỳ Châu.

"Toàn bộ thị trấn Tân Lạc đang bị cô lập vì sạt lở đất và nước ngập ở trên tuyến QL48. Mọi người ở trong thị trấn không thể đi vào huyện Quế Phong và cũng không thể đi xuống huyện Quỳ Hợp”, cô Xuân chia sẻ.

Nước ngập sâu ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu khiến người dân không kịp trở tay. Ảnh: QX

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Quỳ Châu, có 46 hộ dân tại thị trấn Tân Lạc; hàng chục bản làng ở xã Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Phong, Châu Thắng... bị ngập cục bộ.

Nhiều nhà dân ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu bị ngập nặng nề. Ảnh: CTV

Quốc lộ 48A qua địa bàn thị trấn Tân Lạc bị ngập nặng, gây ách tắc. Một số điểm ở dốc Bù Bài trên quốc lộ 48 bị sạt lở.

Bên cạnh đó, tất cả các cầu tràn trên địa bàn đều đã bị ngập, gây chia cắt. Tại xã Châu Thắng và Châu Tiến, hiện các trường Mầm non, Tiểu học, trụ sở UBND xã đã bị ngập, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn.

QL48 đoạn qua thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu bị ngập nặng. Ảnh: Kế Kiên

Di chuyển đồ đạc trên QL48 như đi trên sông. Ảnh: Kế Kiên

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Châu yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của Nhà nước...

Hàng trăm hộ dân bị chia cắt đã thông tuyến

Thông tin từ UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) cho biết, mưa lớn khiến nước sông, ao hồ trên địa bàn dâng cao và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Xóm Mỹ Lương có hơn 350 hộ dân bị cô lập, hàng chục nhà dân bị nước tràn vào.

Ngoài ra, trên các khe suối có cầu tràn ghi nhận 6 điểm nước dâng cao, người và phương tiện không qua lại được như: Cầu tràn xóm Chuyền (xã Hạnh Lâm); đường vào mỏ đá Thanh Ngọc, cầu tràn thôn Thủy Hòa; cầu tràn thôn Thủy Sơn (xã Thanh Thủy); cầu tạm đang thi công đi Tổng đội xã Thanh Đức, đường cầu Khe Sắn (xã Thanh Mỹ).

Mưa lũ cũng khiến 40m tường rào Trạm y tế xã Thanh Dương bị đổ, sập 1 cầu dân sinh ở xóm Nho Xuân (xã Thanh Nho) của huyện Thanh Chương.

Nước ngập dâng lên vào cửa hàng kinh doanh ở huyện Thanh Chương. Ảnh: TN

Trưa nay, trao đổi với VietNamNet, ông Trịnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, từ đêm qua đến 4h sáng nay trên địa bàn có mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ ở một số nơi. Đến hiện tại, lượng nước đã rút cơ bản và không còn bị ngập úng.

"Từ sáng đến giờ trời ngưng mưa, nước rút đã ổn định và thoát nhanh. Ngay từ chiều qua bà con nhân dân đã chủ động di dời tài sản, lợn gà, trâu bò lên chỗ cao. Cơ bản chúng tôi đang làm chủ tình hình và mọi thứ đã ổn định" - ông Nhã thông tin.

Hình ảnh lũ lụt gây ngập, sạt lở đất ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An):

Trời vẫn tiếp tục mưa và nước cô lập trên QL48

Chèo thuyền tạm di chuyển ở huyện Quỳ Châu

Công sở cũng bị ngập úng

Nước ngập sâu vào nhà dân

Sạt lở đất khiến người dân không thể đi vào thị trấn Tân Lạc