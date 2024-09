Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7/9 đến ngày 8/9, trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to, làm sạt lở đường giao thông, gây thiệt hại tài sản, nhà ở của một số hộ dân.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Sa Pa, vào lúc 13 giờ ngày 8/9 đã xảy ra sạt lở lớn từ trên núi cao tràn xuống khu dân cư thôn Thào Hồng Dến 2, xã Mường Hoa khiến 4 nhà dân bị vùi lấp. Trong các nhà dân có khoảng 26 người.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng cứu hộ và cứu nạn thị xã Sa Pa đã đến hiện trường cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện đã xác định 4 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp. Theo xác minh ban đầu, có 6 người tử vong, nhiều người bị thương đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa.

Hiện nay, thị xã Sa Pa đã huy động 54 cán bộ, dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sa Pa, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và 26 chiến sĩ công an thị xã tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ các nạn nhân và tìm kiếm người mất tích.