Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào cuối tuần qua, dọc bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), nhà thầu vẫn đang triển khai máy móc, công nhân thi công các hạng mục của công trình Tiểu dự án 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng bộ đội Biên phòng thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2” - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An.

Dự án trên do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 3/12/2020. Công trình kè cấp 4 có sức chịu đựng bão cấp 10 và mực nước biển dâng cao.

Chiều dài của tuyến đê (kè biển) được đầu tư xây dựng là hơn 4,3km. Điểm đầu được xác định là Km0+00 tại đường vào đảo Lan Châu, phường Thu Thủy và điểm cuối là Km5+451,99, tiếp giáp tường rào Khu du lịch Vinpearl - Cửa Hội, phường Nghi Hoa (TX. Cửa Lò).

Bờ kè cũ ở biển Cửa Lò được máy móc phá bỏ để làm lại mới. Ảnh: Quốc Huy

Bờ kè được thiết kế xây dựng kết hợp với đường dạo bộ ven biển, không những đảm bảo chống sạt lở mà còn đáp ứng nhu cầu dạo chơi, đảm bảo an toàn cho du khách tại biển Cửa Lò.

Ngoài ra, dự án này còn xây dựng 14 tuyến đường ngang, nối từ đường Bình Minh ra đường dạo bộ bãi biển Cửa Lò dài hơn 1,2km, chiều rộng 4m.

Tổng giá trị dự toán xây dựng của dự án này là hơn 123 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần 112 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 11 tỷ đồng.

Ghi nhận ở đoạn 2, Km2+965,25 đến Km5+451,99, có ít nhất 3 nhóm thợ cùng máy móc đang trực tiếp đổ bê tông, hoàn thiện các hạng mục bậc tam cấp kè biển Cửa Lò. Riêng về kết cấu sắt, thép được đan ở trên đỉnh chóp của bờ kè đã đổi màu, hoen rỉ như dấu hiệu bị ô xy hoá.

Sắt thép hoen rỉ ở dự án hơn 123 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á. Ảnh: Quốc Huy

“Công trình kè ở bờ biển, nếu được đổ bê tông liền mạch để bảo vệ cấu kiện thép thì tốt hơn” - một kỹ sư xây dựng cho hay.

Trước việc sắt thép hoen rỉ khi thi công ở bờ kè biển Cửa Lò, giám đốc thiết kế, thi công các công trình lớn ở Nghệ An, ông N.Đ.N. nói rằng: "Về nguyên tắc cấu kiện, nếu chờ đổ bê tông tiếp thì phải có biện pháp bảo vệ như quét sơn chống rỉ nếu để lâu hoặc phải có bạt che chắn.

Riêng để xảy ra tình trạng sắt thép hoen rỉ thì chất lượng công trình sẽ không đảm bảo; cũng khó nghiệm thu để chuyển sang bước thi công tiếp theo".

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Lê Anh - quyền Giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án 2 (Sở Du lịch tỉnh Nghệ An), ngày 8/3 cho hay đơn vị có công ty tư vấn giám sát ở công trường, những vị trí nào sắt thép hoen rỉ sẽ không cho đổ bê tông.

Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi lại:

Hiện trường chuẩn bị đổ bê tông ở đoạn thứ 2 của dự án.

Rác thải ngổn ngang.

Những sợi thép được bẻ cong thành hình tam cấp để đổ bê tông.

Máy đào phá bỏ hạng mục kè cũ bê tông nhưng hoàn toàn không có cốt thép bên trong.