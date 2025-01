Sau gần một thập kỷ gắn bó, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã chính thức đăng ký kết hôn. "Sau 10 năm, anh An nghĩ nên chung một nhà chính thức trên giấy tờ, về chung hộ khẩu nên cả hai đi đăng ký kết hôn", Phan Như Thảo chia sẻ với VietNamNet về lý do đưa ra quyết định này.

"Ngày đăng ký kết hôn, hai người làm nhanh để khỏi đổi ý. Chúng tôi chạy nhanh lên nhận giấy tờ kết hôn và chụp một tấm ảnh kỷ niệm mà cả hai không chuẩn bị quần áo, tóc tai cho chỉnh tề", Phan Như Thảo kể lại.

Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, bé Bồ Câu hỏi ngay: "Khi nào làm lễ đám cưới ở nhà thờ nhớ cho con làm phụ nhé". Phan Như Thảo đáp lại: "Dĩ nhiên rồi, con sẽ mặc áo trắng đi trước mẹ và con cầm rổ hoa tung lên nhé".

Phan Như Thảo khẳng định việc đăng ký kết hôn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. ''Hiện tài sản cũng đứng tên tôi từ lâu nên không ảnh hưởng nhiều. Anh luôn tin em - đó là câu anh nói trước và sau khi kết hôn".

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An. Ảnh: NVCC

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Phan Như Thảo cho biết doanh nhân Đức An nhiều lần nhắc đến việc tổ chức: "Anh An năm nào cũng đòi làm nhưng tôi vẫn bận công việc và năm nay tôi tập trung nhiều thời gian cũng như tâm sức vào giải thưởng PMU'S Best Idol Awards nên vẫn chưa có kế hoạch. Anh ấy nói sẽ tổ chức đám cưới ngoài Nha Trang".

Cuộc hôn nhân của Phan Như Thảo - Đức An gây chú ý vì khoảng cách 26 tuổi và những sóng gió từ quá khứ. Tuy nhiên, họ tìm thấy sự đồng điệu và tổ chức lễ đính hôn riêng tư năm 2015. Sau khi về chung một nhà, Phan Như Thảo rời xa showbiz, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Năm 2017, cô sinh con gái đầu lòng - bé Bồ Câu.

Trước khi lập gia đình, Phan Như Thảo lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008 và đại diện Việt Nam tại Asia's Next Top Model 2013. Cô góp mặt trong phim: Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp.

Video: Phan Như Thảo

Tiến Dũng