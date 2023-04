Nhà Đà Nẵng lợi nhuận tăng 4,5 lần

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Doanh thu tăng mạnh, đạt 215 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 144 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, NDN đạt lợi nhuận ròng 106,2 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước, đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý III/2020.

Sau nhiều quý gần như không có doanh thu từ bất động sản, doanh nghiệp này ghi nhận 214 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Là một doanh nghiệp bất động sản, NDN rất tích cực tham gia đầu tư chứng khoán. Trong quý I, giá trị đầu tư chứng khoán của NDN tăng thêm 55 tỷ đồng. Một số mã cổ phiếu mua thêm như HPG, DGC, VND,... trong khi bán ra AMV và lượng lớn ABB.

Cổ phiếu NDN đã phản ứng khá tích cực, tăng trần 2 phiên liên tiếp. Từ mức 7.300 đồng/cp (phiên 19/4), NDN tăng lên mức 8.800 đồng/cp (ngày 21/4).

Mới đây, cổ phiếu NDN bị đưa vào diện cảnh báo sau khi kiểm toán kiến nghị về tổng số tiền nhận trước từ bán căn hộ của dự án Monarchy B đến ngày 31/12/2022 là 454,2 tỷ đồng. Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán căn hộ, NDN phải trả lãi trên số tiền khách hàng đã ứng, nếu chậm bàn giao căn hộ quá 3 tháng.

Đến nay, việc bàn giao căn hộ đã chậm trễ so với thỏa thuận. Ước tính số lãi lũy kế NDN phải trả đến 31/12/2022 là 88,2 tỷ đồng.

Thời gian qua, bộ máy lãnh đạo của công ty liên tục biến động. Tháng 12/2021, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc công ty, bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Tháng 10/2022, ông Bùi Lê Duy, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhiều doanh nghiệp công bố lãi lớn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Lợi nhuận Dầu khí Nam Sông Hậu tăng 14,6 lần

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH), doanh thu thuần đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 364 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với quý I/2022.

Theo PSH, do chi phí bán hàng giảm 25%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24%. Do vậy, PSH lãi ròng gần 200 tỷ đồng, gấp 14,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của PSH đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt đang nắm giữ đạt khoảng 201 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu quý. Giá trị tồn kho là 4.760 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ.

Sau khi kết quả kinh doanh quý I được công bố, giá cổ phiếu PSH tăng trần 2 phiên liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/4, thị giá cổ phiếu PSH đạt 7.250 đồng/cp.

Taxi Vinasun đạt lợi nhuận gấp 4 lần

CTCP Ánh dương Việt Nam - Vinasun (VNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Doanh thu thuần VNS đạt 326 tỷ đồng, gấp 2 lần so với quý I/2022. Lợi nhuận gộp đạt 75 tỷ đồng, tăng 108%.

Trong quý I/2023, doanh thu tài chính của VNS cũng tăng mạnh, đạt 10 tỷ đồng, tăng 137%. Đáng chú ý, bất chấp chi phí tài bán hàng và chi phí tài chính tăng lần lượt 55% (18 tỷ đồng) và 67% (5 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt trên 40 đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ, VNS báo lãi sau thuế đạt 53 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, VNS dự kiến tổng doanh thu và thu nhập khác tăng lên 1.377 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng lên 209 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trong quý I, VNS đã hoàn thành được hơn 25% mục tiêu về cả doanh thu lẫn lợi nhuận cho năm 2023.

Cổ phiếu VNS bật tăng nhiều phiên, lên mức 18.900 đồng/cp ngày 21/4.

Vận tải tàu cao tốc Superdong lợi nhuận tăng 2,35 lần

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG), doanh thu thuần đạt gần 112 tỷ đồng tăng gần 40% so với cùng kỳ. Mặc dù, giá vốn bán hàng có tăng, nhưng chậm hơn so với mức tăng của doanh thu, nên lợi nhuận gộp tăng 116%, ghi nhận đạt 43 tỷ đồng. Ngoài ra, SKG nhận thêm khoản thu nhập phát sinh 5,5 tỷ đồng từ thanh lý phà.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của SKG đạt 33 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, SKG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt gần 478 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 72 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt đạt 17% và 67% so với năm 2022. Với kết quả kinh doanh quý I, SKG đã hoàn thành được 23% kế hoạch doanh thu và gần 46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong năm 2023.

Cổ phiếu SKG bật tăng 3 phiên liên tiếp, từ mức 15.600 đồng/cp (17/4) lên mức 18.000 đồng/cp (20/4). SKG tăng 14% kề từ đầu tháng 4, tương ứng vốn hóa thị trường của SKG tăng hơn 1.070 tỷ đồng.