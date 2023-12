{"article":{"id":"2222587","title":"Scottie Scheffler vô địch giải đấu của Tiger Woods","description":"Sau hai năm liên tiếp về nhì, Scottie Scheffler lần đầu tiên giành chiến thắng Hero World Challenge, sự kiện được tổ chức bởi huyền thoại Tiger Woods.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UKEA.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\"><i>\"Tôi hài lòng về cách đánh của mình\"</i>, <a href=\"https://vietnamnet.vn/scottie-scheffler-tag7447017259021731628.html\" target=\"_blank\"><strong>Scottie Scheffler</strong></a> mỉm cười sau khi hoàn tất hố thứ 18 trong ngày thứ 4 sự kiện Hero World Challenge, diễn ra trên sân golf Albany, Bahamas.</p>

<p align=\"justify\">Ở vòng 4, Scheffler đánh 4 gậy dưới par (Par72). Anh ghi điểm birdie tại các hố 6, 7, 14 và 15.</p>

<p align=\"justify\">Trong 3 ngày đầu tiên, thành tích của Scheffler lần lượt là 69, 66 và 65 gậy.</p>

<p align=\"justify\">Với tổng điểm gậy -20, Scheffler trở thành nhà vô địch Hero World Challenge 2023.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/scheffler-tiger-woods-hero-world-challenge-625.jpg?width=768&s=zwXAfWp_X2yF14XHO02oqA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/scheffler-tiger-woods-hero-world-challenge-625.jpg?width=1024&s=IEhwi54jn5u5_UiB3PABEA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/scheffler-tiger-woods-hero-world-challenge-625.jpg?width=0&s=2vM03yLnXR7B1Zqu06tKFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/scheffler-tiger-woods-hero-world-challenge-625.jpg?width=768&s=zwXAfWp_X2yF14XHO02oqA\" alt=\"scheffler tiger woods hero world challenge.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/scheffler-tiger-woods-hero-world-challenge-625.jpg?width=260&s=SNjsckYw2SGE-qZXf_FfHA\"></picture>

<figcaption>Scheffler và Woods trên bục vinh quang</figcaption>

<p align=\"justify\">Thành tích của Scheffler tốt hơn 3 gậy so với Sepp Straka. Tay golf người Áo bứt phá với 8 birdie ở ngày cuối nhưng không đủ để thực hiện cuộc lật đổ.</p>

<p align=\"justify\">Scheffler hài lòng khi lần đầu tiên được nâng chiếc cúp vô địch Hero World Challenge, giải đấu do huyền thoại <a href=\"https://vietnamnet.vn/tiger-woods-tag1759811458495915150.html\" target=\"_blank\"><strong>Tiger Woods</strong></a> tổ chức.</p>

<p align=\"justify\">Trong hai sự kiện gần nhất, tay golf người Mỹ đều về nhì. Cả hai thất bại diễn ra trước Viktor Hovland.</p>

<p align=\"justify\">Năm ngoái, Scheffler thua 2 gậy trong cuộc tranh tài với Hovland. Trước nữa, khoảng cách năm 2021 giữa hai người là 1 gậy.</p>

<p align=\"justify\">Đây cũng là danh hiệu cá nhân thứ 3 của Scheffler trong mùa giải 2022-23 (anh nhận 1 triệu USD tiền thưởng), sau WM Phoenix Open và The Championship hồi mùa xuân.</p>

<p align=\"justify\">Chiến thắng này có thể xem là thông điệp Scheffler thách thức các đối thủ khi bước vào mùa giải <a href=\"https://vietnamnet.vn/pga-tour-tag14144608055680580694.html\" target=\"_blank\"><strong>PGA Tour</strong></a> 2024 với nhiều thay đổi về lịch.</p>

<p align=\"justify\">Tay golf 26 tuổi người Mỹ tiếp tục giữ vững ngôi số 1 thế giới. Anh chiếm đỉnh bảng tổng cộng 62 tuần trong 22 tháng qua, giành 7 danh hiệu.</p>

<p align=\"justify\">Hero World Challenge được xem là sự kiện không chính thức của PGA Tour, không tính điểm FedEx Cup cũng như công nhận danh hiệu.</p>

<p align=\"justify\">Nhà tổ chức Tiger Woods đứng hạng 18 trong số 20 tay golf tham gia. Sau vòng đầu đánh 75 gậy, \"Siêu Hổ\" thi đấu tốt hơn trong 3 ngày tiếp theo: 70, 71 và 72 gậy.</p>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" width=\"119\"><strong>Hạng</strong></td>

<td rowspan=\"1\" width=\"207\"><strong>Golfer</strong></td>

<td rowspan=\"1\" width=\"124\"><strong>Điểm</strong></td>

<td rowspan=\"1\" width=\"8\"><strong>Tiền thưởng (UDS)</strong></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" width=\"119\">1</td>

<td rowspan=\"1\" width=\"207\">Scottie Scheffler</td>

<td rowspan=\"1\" width=\"124\">-20</td>

<td rowspan=\"1\" width=\"8\">1.000.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">2</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Sepp Straka</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-17</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">450.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">3</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Justin Thomas</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-16</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">300.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">T4</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Tony Finau</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-15</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">212.500</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">T4</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Matt Fitzpatrick</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-15</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">212.500</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">6</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Jordan Spieth</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-14</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">190.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">7</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Collin Morikawa</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-12</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">185.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">T8</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Brian Harman</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-11</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">177.500</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">T8</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Justin Rose</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-11</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">177.500</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">10</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Viktor Hovland</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-9</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">170.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">11</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Jason Day</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-8</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">165.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">12</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Lucas Glover</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-7</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">160.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">T13</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Keegan Bradley</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-6</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"8\">152.500</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">T13</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Max Homa</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-6</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">152.500</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">15</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Cameron Young</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-5</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">145.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">16</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Sam Burns</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-4</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">140.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">17</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Rickie Fowler</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">-2</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">135.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">18</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Tiger Woods</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">E</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">130.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">19</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Wyndham Clark</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">+2</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">125.000</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"119\">20</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"207\">Will Zalatoris</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">+11</td>

<td rowspan=\"1\" class=\"tg-0lax\" width=\"124\">120.000</td>

</tr>

</tbody>

</table>

