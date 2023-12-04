"Tôi hài lòng về cách đánh của mình", Scottie Scheffler mỉm cười sau khi hoàn tất hố thứ 18 trong ngày thứ 4 sự kiện Hero World Challenge, diễn ra trên sân golf Albany, Bahamas.

Ở vòng 4, Scheffler đánh 4 gậy dưới par (Par72). Anh ghi điểm birdie tại các hố 6, 7, 14 và 15.

Trong 3 ngày đầu tiên, thành tích của Scheffler lần lượt là 69, 66 và 65 gậy.

Với tổng điểm gậy -20, Scheffler trở thành nhà vô địch Hero World Challenge 2023.

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Scheffler và Woods trên bục vinh quang

Thành tích của Scheffler tốt hơn 3 gậy so với Sepp Straka. Tay golf người Áo bứt phá với 8 birdie ở ngày cuối nhưng không đủ để thực hiện cuộc lật đổ.

Scheffler hài lòng khi lần đầu tiên được nâng chiếc cúp vô địch Hero World Challenge, giải đấu do huyền thoại Tiger Woods tổ chức.

Trong hai sự kiện gần nhất, tay golf người Mỹ đều về nhì. Cả hai thất bại diễn ra trước Viktor Hovland.

Năm ngoái, Scheffler thua 2 gậy trong cuộc tranh tài với Hovland. Trước nữa, khoảng cách năm 2021 giữa hai người là 1 gậy.

Đây cũng là danh hiệu cá nhân thứ 3 của Scheffler trong mùa giải 2022-23 (anh nhận 1 triệu USD tiền thưởng), sau WM Phoenix Open và The Championship hồi mùa xuân.

Chiến thắng này có thể xem là thông điệp Scheffler thách thức các đối thủ khi bước vào mùa giải PGA Tour 2024 với nhiều thay đổi về lịch.

Tay golf 26 tuổi người Mỹ tiếp tục giữ vững ngôi số 1 thế giới. Anh chiếm đỉnh bảng tổng cộng 62 tuần trong 22 tháng qua, giành 7 danh hiệu.

Hero World Challenge được xem là sự kiện không chính thức của PGA Tour, không tính điểm FedEx Cup cũng như công nhận danh hiệu.

Nhà tổ chức Tiger Woods đứng hạng 18 trong số 20 tay golf tham gia. Sau vòng đầu đánh 75 gậy, "Siêu Hổ" thi đấu tốt hơn trong 3 ngày tiếp theo: 70, 71 và 72 gậy.

Hạng Golfer Điểm Tiền thưởng (UDS)
1 Scottie Scheffler -20 1.000.000
2 Sepp Straka -17 450.000
3 Justin Thomas -16 300.000
T4 Tony Finau -15 212.500
T4 Matt Fitzpatrick -15 212.500
6 Jordan Spieth -14 190.000
7 Collin Morikawa -12 185.000
T8 Brian Harman -11 177.500
T8 Justin Rose -11 177.500
10 Viktor Hovland -9 170.000
11 Jason Day -8 165.000
12 Lucas Glover -7 160.000
T13 Keegan Bradley -6 152.500
T13 Max Homa -6 152.500
15 Cameron Young -5 145.000
16 Sam Burns -4 140.000
17 Rickie Fowler -2 135.000
18 Tiger Woods E 130.000
19 Wyndham Clark +2 125.000
20 Will Zalatoris +11 120.000