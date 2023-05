Sáng 8/5, Thanh Tùng cùng Đinh Phương Thành, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong và Trịnh Hải Khang tranh tài ở nội dung toàn năng đồng đội nam môn TDDC.

Các VĐV Việt Nam thực hiện tốt bài thi của mình, với số điểm vượt qua đối thủ mạnh Philippines, qua đó cầm chắc trong tay tấm HCV.

Thanh Tùng thi đấu trong tình trạng bị chấn thương và đau hai chân vì bệnh gút

Góp công vào thành tích của tuyển TDDC Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên là VĐV Lê Thanh Tùng. Dù có một số lỗi nhỏ nhưng VĐV người TP.HCM đạt phong độ ổn định và đạt điểm khá cao ở các nội dung xà đơn, xà kép, vòng treo, ngựa tay quay...

Ít ai biết, Thanh Tùng phải tiêm thuốc giảm đau trước khi thi đấu vì bị bệnh gút (Gout). Đây cũng là lý do khiến VĐV sinh năm 1995 có ý định giải nghệ sau SEA Games 32.

Thanh Tùng trong bài thi xà đơn

"Tôi tập rất it do chấn thương. Trước khi thi đấu hầu như không ngủ được, phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày. Tôi bị gút, trước bị chân phải, giờ sang chân trái. Việc bị gút ảnh hưởng rất lớn tới việc thi đấu. Do bị sưng, bị đau nên tôi gần như không tập luyện được gì trước giải đấu.

Tôi hài lòng về bài thi của mình trong ngày thi đấu hôm nay. Toàn đội làm tốt nhất có thể để tranh HCV SEA Games".

Thanh Tùng cân nhắc giải nghệ sau SEA Gamnes 32

Ở cuộc thi buổi sáng, Thanh Tùng được mẹ và chị gái từ Việt Nam sang cổ vũ. Đây là liều thuốc tinh thần rất ý nghĩa giúp anh thi đấu tốt nhất.

Thanh Tùng là một trong những VĐV có nhiều kinh nghiệm nhất ở tuyển TDDC Việt Nam. Ngoài những tấm HCV SEA Games, VĐV sinh năm 1995 từng giành HCV thế giới, tham dự Olympic...

