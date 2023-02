Ca sĩ có 382 triệu người theo dõi tuyên bố rời bỏ mạng xã hội

Selena Gomez

Selena Gomez sở hữu trang Instagram có tới 382 triệu người theo dõi cùng kênh YouTube có hơn 32 triệu người đăng ký. Dù sở hữu lượng fan khổng lồ và là một nhân vật có ảnh hưởng ở cả đời thực lẫn mạng xã hội nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1992 vẫn quyết định dừng tham gia mạng xã hội.

Trong một video được chia sẻ ngày 23/2, giọng ca Lose You To Love Me tuyên bố: "Tôi sẽ dừng tham gia mạng xã hội. Tôi đã 30 tuổi và quá già để dành cho nó. Nhưng tôi vẫn yêu các bạn rất nhiều và sẽ sớm gặp lại nhau nhé. Tôi sẽ dừng mọi thứ".

Trước đó Selena Gomez từng nhiều lần đóng trang Instagram. Năm 2019 cô thông báo đã xóa app này bởi những bình luận tiêu cực dưới các bài đăng khiến Selena Gomez trầm cảm. Dù vậy hồi tháng 1, nữ ca sĩ trở lại mạng xã hội này khi đăng 3 bức ảnh selfie trong nhà tắm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Vanity Fair đầu tháng 2, Selena Gomez nói dù không mặn mà với mạng xã hội nhưng gần đây cô hứng thú nhất với TikTok. Nữ ca sĩ cho hay cô cảm thấy phí phạm bởi đôi khi Selena Gomez có thể khóc hay lo lắng khi đọc được một điều gì đó trên mạng xã hội.

Ứng dụng nhất cô cài trong điện thoại là TikTok vì nó có những nội dung dễ xem và ít thù địch hơn. Điều duy nhất Selena Gomez thích thú khi dùng mạng xã hội, đó là kết nối được với người hâm mộ.

