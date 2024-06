Trước đó, ngày 19/12/2023, TAND quận Bình Thạnh đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn là Bệnh viện Nam An và bị đơn là Sen Vàng. Theo đơn kiện ban đầu, Bệnh viện Nam An yêu cầu TAND quận Bình Thạnh hủy hợp đồng quảng bá dịch vụ với Sen Vàng và buộc công ty này hoàn trả số tiền 10 tỉ đồng. Sau đó, Bệnh viện Nam An có đơn đề nghị sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện, giảm số tiền yêu cầu đòi từ 10 tỉ đồng xuống 8 tỉ đồng và phạt vi phạm hợp đồng 640 triệu đồng. Đơn vị này cũng yêu cầu bị đơn bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Sen Vàng phải bồi thường cho Bệnh viện Nam An khoảng 8,6 tỉ đồng. Nguyên do khởi kiện được Bệnh viện Nam An giải thích rằng, do phát hiện vào ngày 7/11/2023, Lê Hoàng Phương dù đang là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Nam An, nhưng lại xác nhận nội dung và quảng bá thương hiệu cho một công ty hoạt động trong cùng ngành nghề. Sen Vàng phản hồi vụ việc xuất phát từ cá nhân bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lê Hoàng Phương, không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Sen Vàng và Bệnh viện Nam An.