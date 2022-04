Shophouse lõi đô thị vùng ven được nhà đầu tư săn đón

Lợi thế shophouse lõi đô thị

Các shophouse nằm tại trung tâm lõi đô thị như thị xã, thị trấn của vùng đô thị loại 3, hoặc loại 4 có lợi thế lớn khi là tâm điểm hành chính, văn hoá, điểm thương mại, mua sắm của người dân trong khu vực. Đây được xem là vùng lõi trung tâm, dễ dàng kinh doanh và tăng trưởng.

Điển hình như Tân Trụ - là thị trấn của huyện Tân Trụ, điểm giao thương của hơn 80 nghìn người dân ở 10 huyện, xã lân cận. Từ loại hình thương mại truyền thống, khoảng 2 năm gần đây, Tân Trụ đã hình thành khu đô thị phức hợp thương mại giải trí dịch vụ trung tâm Tân Trụ với mô hình trung tâm thương mại (TTTM) nằm giữa các kiot - sạp kinh doanh, bao quanh là sản phẩm nhà thương mại (shophouse).

Tổng thể từ trên cao Khu đô thị phức hợp thương mại giải trí dịch vụ Trung tâm Tân Trụ đã đi vào hoạt động khu TTTM

Các shophouse này đều nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực và DT833, tuyến giao thông trọng điểm liên tỉnh và lớn bậc khu vực. Nhờ vậy ngay khi hoạt động TTTM Tân Trụ đã trở thành biểu tượng thương mại trong khu vực, có tỷ lệ lấp đầy cao.

Nguồn cung shophouse mới cho Tân Trụ - Long An

16 sản phẩm shophouse Tân Trụ Riverside Market 2 nằm trong tổng thể quy hoạch nâng cấp, mở rộng TTTM chợ Tân Trụ trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, với dòng sản phẩm chính là nhà phố thương mại và shophouse xây sẵn.

Theo đơn vị phát triển dự án, sản phẩm shophouse mới vừa cất nóc và đang hoàn thiện xây dựng mặt ngoài. Hạ tầng kỹ thuật đang trong quá trình thi công và hoàn thiện điện, nước, chiếu sáng. Dự kiến tháng 9/2022 sẽ đưa vào hoạt động.

Tân Trụ Riverside Market 2 được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, mang đến vẻ đẹp sang trọng, khác biệt. Sản phẩm shophouse có 2 mặt kinh doanh: mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực (lộ giới tương lai lên đến 36m) và mặt tiền chợ. Thiết kế 1 trệt 3 lầu, diện tích từ 280 - 350 m² phù hợp cho các hộ tiểu thương, gia đình có từ 2 - 6 thành viên cũng như các gia đình 3 thế hệ kết hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Shophouse Tân Trụ Riverside Market 2 nằm trên mặt tiền Nguyễn Trung Trực - trung tâm thị trấn Tân Trụ vừa cất nóc, dự kiến đưa vào hoạt động tháng tháng 9/2022

16 sản phẩm shophouse Tân Trụ Riverside Market 2 khi đi vào hoàn thiện sẽ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị trong khu vực và là nguồn cung shophouse mới cho thị trường.

Ngoài ra, tại trung tâm đô thị Lạc Tấn, dự án West Market Lạc Tấn có 30 căn shophouse, nằm trên trục đường Nguyễn Trung Trực, cũng đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư. Dự án được quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh, vỉa hè và cây xanh, phố đi bộ và quảng trường mini rộng lớn đến hơn 6.900 m2. Vị trí ngay "giao lộ vàng" 833 lộ giới 40m và 833B lộ giới 30m, thuận tiện để di chuyển đến các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1 kết nối TP.HCM, cao tốc Trung Lương kết nối Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), Tân An (Long An),...

30 shophouse West Market Lạc Tấn cũng là nguồn cung mới cho thị trường bất động sản lõi đô thị vùng ven - ảnh phối cảnh

Shophouse West Market Lạc Tấn đang triển khai xây dựng tới tầng 3

Shophouse tại dự án West Market Lạc Tấn được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, kết cầu gồm 1 trệt - 2 lầu - 1 tum, hoàn thiện mặt ngoài, nội thất giao thô, để chủ sở hữu có thể tự do bày trí nhà theo sở thích.

Trong tương lai, tam giác tăng trưởng của huyện gồm: Thị trấn Tân Trụ là trung tâm hành chính, Lạc Tấn là trung tâm thương mại dịch vụ, An Nhựt Tân là trung tâm phát triển công nghiệp. Liền kề dự án là các cụm khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và an sinh xã hội ở Long An. Những điều này là điểm cộng giúp West Market Lạc Tấn trở thành dòng sản phẩm được chú ý tại thị trường Long An hiện nay.

Dự án Tân Trụ Riverside Market 2 Vị trí: Mặt tiền Nguyễn Trung Trực và DT833, trung tâm thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Doãn Phong