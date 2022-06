Show hẹn hò liên tục bị chỉ trích vì quá phản cảm

Những ngày qua Eden, Descendants of Instinct liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Đáng nói là hầu hết bài viết về chương trình hẹn hò này đều vào top 30 tin tức được đọc nhiều nhất trong ngày trên cổng thông tin Naver lĩnh vực giải trí văn hóa.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả về chương trình rất tiêu cực. Họ chỉ trích ê-kíp Eden, Descendants of Instinct khi cố tình gây chú ý bằng những nội dung gây sốc, không phù hợp với văn hóa Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Bản Hàn của Too Hot to Handle

Eden, Descendants of Instinct được chiếu trên kênh IHQ và nền tảng OTT từ ngày 14/6. Đây là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Too Hot to Handle là chương trình hẹn hò thực tế của Mỹ. Chương trình nổi tiếng ngay khi ra mắt. Ê-kíp sắp xếp 5 chàng trai và 5 cô gái sống cùng nhau ở một ngôi nhà trên đảo trong khoảng một tháng. Tất cả bị cấm hôn, quan hệ tình dục… Những người vi phạm và phá vỡ quy tắc khiến giải thưởng chung bị trừ.

Chương trình thành công về mặt lượt xem và thương mại nhưng không được đánh giá cao về nội dung. Hầu hết thí sinh khi tới chương trình chỉ tham gia vào những cuộc vui chơi vô nghĩa và không thể hình thành mối quan hệ lâu dài.

To Hot to Handle được giới thiệu với thông điệp: “Hãy từ bỏ sự thỏa mãn cá nhân của bạn vì lợi ích nhóm”. Tuy nhiên, tờ Slate nhận định chương trình không thành công trong việc xây dựng nội dung.

Dàn thí sinh nữ trong chương trình.

“Có tiền đề hấp dẫn không thể cưỡng lại, nhưng Too Hot to Handle không biết nó muốn trở thành chương trình gì. Chương trình gặp khó khăn vì thiếu định hướng. Too Hot to Handle giống nghiên cứu khoa học về việc liệu tình dục hay tiền bạc quan trọng và tạo nên động lực mạnh mẽ hơn. Hay đó chỉ là một buổi nghỉ dưỡng thú vị với dàn thí sinh? Mục đích đã nêu của chương trình là giúp các thí sinh phát triển nhưng Too Hot to Handle khiến khán giả chờ đợi quá lâu để thấy được điều đó”, tờ Slate viết.

Là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle, Eden, Descendants of Instinct cũng đưa 8 thí sinh gồm 4 nam và 4 nữ tới ở chung trong một ngôi nhà. Tương tự Too Hot to Handle, các thí sinh nữ trong chương trình xuất hiện với trang phục bikini. Đây là điều hiếm gặp trong các chương trình hẹn hò Hàn Quốc. Do đó, Eden, Descendants of Instinct dấy lên tranh cãi ngay tập đầu lên sóng.

Bị vấy bẩn bởi những tranh cãi

Theo Newsis, Eden, Descendants of Instinct được gán nhãn 15+, tức không phù hợp với khán giả dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, Newsis nhận định bối cảnh và nội dung của chương trình đã vượt quá giới hạn.

“Chương trình hẹn hò mới Eden, Descendants of Instinct đang gây tranh cãi mỗi ngày. Những ồn ào liên quan đến chương trình đang tiếp tục. Eden, Descendants of Instinct dị thường ngay từ tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 14/6”, tờ Newsis viết.

Trong khi đó, Sports TV News nhận định Eden, Descendants of Instinct có những thiết lập không hợp lý, làm kích động tranh cãi nhiều hơn là tăng thêm phần thú vị cho chương trình.

Ngay từ lần gặp đầu, các thí sinh nữ mặc trang phục bikini rồi xuất hiện trước ống kính. Đáng nói, ê-kíp sản xuất chương trình liên tục quay cận và chậm vào cơ thể của các thí sinh nữ. Thậm chí, khi nhìn thấy cảnh quay các thí sinh nữ xuất hiện trên màn hình, MC Lee Hong Ki phải quay mặt đi vì quá bối rối. Trong khi đó, 4 thí sinh nam cũng chỉ mặc quần short hoặc nội y.

Sau đó, các thí sinh chia cặp để chơi trò ném bóng. Trong trò chơi, người nam đứng chắn phía trước để bóng không chạm vào thí sinh nữ cùng đội. Lúc này, giữa thí sinh nam và nữ trong chương trình liên tục đụng chạm vào cơ thể nhau. Yang Ho Seok thậm chí nhiều lần chạm vào vòng 3 của người chơi nữ. Lúc này, MC của chương trình phải che mắt và thốt lên: "Cái này sẽ được phát sóng à?" hay “Tôi nghĩ đây là chương trình hẹn hò gay cấn nhất từng xem”.

Dàn thí sinh thân mật ngay tập đầu chương trình.

Trong tập phát sóng thứ hai ngày 21/6, chương trình tiếp tục gây tranh cãi vì cách phân chia phòng ngủ. The Eden House được chia thành 4 phòng ngủ A, B, C, D. A B có 3 người và C, D có 2 người. Tổ sản xuất chương trình yêu cầu mỗi phòng đều gồm người khác giới.

Lee Seung Jae - một thí sinh trong chương trình - tức giận vì điều này. “Mọi người đùa tôi à. Tại sao lại làm như thế. Tôi muốn thu dọn đồ đạc về nhà ngay bây giờ”, anh nói. Đáng nói, việc phân chia phòng và giường ngủ không được ê-kíp thông báo cho thí sinh trước khi ghi hình.

Trước sự tức giận của Lee Seung Jae, ê-kíp sản xuất giải thích họ muốn các thí sinh có thời gian, không gian để trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn.

"Tôi không muốn ngủ với người mình thích ngay từ đầu. Cảm giác như thể tôi đang rơi vào trạng thái không thể tự vệ được", Lee Seung Jae phản hồi.

Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích Eden, Descendants of Instinct quá phản cảm và sẵn sàng tạo tranh cãi để gây chú ý. Những nội dung được xây dựng trong chương trình không phù hợp với văn hóa Hàn Quốc.

“Chương trình không được gắn nhãn 19+ sao?”, khán giả bình luận. Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình, MC Lee Hong Ki cũng bày tỏ: "Tôi không thể ngậm miệng vì quá kinh ngạc khi xem chương trình từ đầu đến cuối".

Nhà sản xuất Lee Hyo Min cho biết: “So với các chương trình hẹn hò khác, Eden, Descendants of Instinct có đêm dài hơn ngày”.

Ngoài ra, Eden, Descendants of Instinct còn bị chỉ trích vì có sự tham gia của cựu vận động viên thể hình Yang Ho Seok. Người này bị bắt hai lần vì tội hành hung.

Tháng 10/2019, Yang Ho Seok bị kết tội hành hung cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Oh Reum. Yang Ho Seok bị kết án 6 tháng tù giam, hai năm quản chế và 120 giờ phục vụ cộng đồng. Năm 2020, trong thời gian thử việc tại một câu lạc bộ ở Cheongdam-dong, Seoul, Yang Ho Seok bị cảnh sát điều tra vì ẩu đả với một khách hàng khác.

Ngày 17/6, sau khi cuộc tranh cãi liên quan đến chương trình hẹn hò dấy lên, Yang Ho Seok đăng bài viết ngắn trên trang cá nhân. Cựu vận động viên cho biết anh đã tự suy ngẫm về những sai lầm của bản thân trong suốt 3 năm qua.

Eden, Descendants of Instinct đã thành công trong việc thu thập sự quan tâm của khán giả. Theo thống kê của dịch vụ video trực tuyến trong nước (OTT) Wave, thời lượng xem của Eden, Descendants of Instinct trong ngày thứ hai tăng hơn 10 lần so với ngày đầu tiên kể từ khi lên sóng. Trong tập đầu tiên, chương trình đã lọt vào top 15 trong hạng mục giải trí. Wave cho biết việc lọt vào bảng xếp hạng là không dễ dàng bởi sự thống trị của các chương trình giải trí lâu năm. Tuy nhiên, Descendants of Instinct đang tạo ra những kết quả đáng kể.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục khai thác nội dung như hai tập đầu tiên, chương trình chỉ gây khó chịu và bất lợi, tờ Newsis nhận định.

Ngoài ra, 8 thí sinh trong chương trình có những nghề nghiệp tương tự nhau, chẳng hạn người mẫu quảng cáo hay vận động viên thể hình. Kim Joo Yeon cũng từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò Summer Night with You được phát hành vào tháng 10/2021. Do đó, truyền thông Hàn Quốc nhận định dàn thí sinh của chương trình gây nhàm chán chứ không mới mẻ, hấp dẫn như Solo Hell - Địa ngục độc thân gây sốt trước đó.

