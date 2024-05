Mãn nhãn với “Chuyến du hành kì bí”

Trình diễn xiếc ở nhiều quốc gia là một loại hình nghệ thuật biểu diễn lâu đời và trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng thu hút khách du lịch. Nổi tiếng hơn cả phải nói tới Cirque du Soleil ra đời tại Canada, thời điểm hoàng kim có thể thu về khoảng 1 tỉ USD/năm nhờ các chuyến công diễn khắp thế giới.

Còn tại “vương quốc xiếc” Trung Quốc, hàng loạt sân khấu, nhà hát tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu… liên tục sáng đèn nhờ các chương trình biểu diễn xiếc được duy trì thường xuyên, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Khán giả háo hức chờ show diễn xiếc quốc tế đầu tiên tại Ocean City khai màn

Lần đầu tiên ở phía đông Hà Nội, show diễn xiếc quốc tế sẽ được tổ chức hàng ngày từ 18h30 đến 19h40 trong suốt tháng 6, bắt đầu từ ngày 1/6 tại Vinhomes Ocean Park 2, mang tới cho cư dân và du khách cơ hội thưởng thức một đặc sản tinh thần đẳng cấp thế giới.

Đúng với tên gọi “Chuyến du hành kì bí - Journey to the Wonderland”, 70 phút của show diễn sẽ đưa khán giả tham gia vào hành trình khám phá con đường tơ lụa kéo dài hơn 1.000 năm trong lịch sử, với không gian trải dài từ châu Á đến Địa Trung Hải, đi qua những vùng đất nổi tiếng, từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư cho tới Ả Rập, Hy Lạp và Ý. Nhiều thắng cảnh của Việt Nam và thế giới cũng sẽ được lồng ghép khéo léo qua kỹ thuật đồ họa, hình ảnh của các tiết mục.

Các tiết mục của “Journey to the Wonderland” đã thành công vang dội khi lưu diễn khắp thế giới

“Journey to the Wonderland” được chờ đón còn bởi tên tuổi của Tổng đạo diễn Gao Hong Tao - người đã rất thành công với lễ hội văn hóa châu Á năm 2019 quy tụ hơn 80.000 nghìn nghệ sĩ tới từ 47 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó là đạo diễn Liu Ying gắn liền với chương trình khai mạc Paralympic Games lần thứ 8 tại Trung Quốc hay show Gala Mùa Xuân…

Dưới sự dẫn dắt của các đạo diễn tài ba, dàn nghệ sĩ và chuyên gia gồm 42 thành viên của đoàn nghệ thuật xiếc Anqing sẽ mang tới những màn trình diễn điêu luyện, mãn nhãn, hồi hộp đến kinh ngạc. Được biết, đoàn nghệ thuật xiếc nổi tiếng của Trung Quốc đã gần 70 năm tuổi, từng lưu diễn đến 19 quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Pháp, Ý, Mỹ... và điểm dừng chân tiếp theo là Việt Nam.

Sân khấu show diễn xiếc quốc tế sẽ nằm ở quảng trường Kinh đô Ánh sáng hoa lệ

Gắn với tên tuổi các nghệ sĩ là các phần trình diễn đã trở thành thương hiệu, khiến người xem đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trong đó, có thể kể tới các tiết mục đã đạt giải vàng tại Festival Mondial du Cirque De Demain như “Rolling Lamp” và “Chair balancing” (xếp ghế thăng bằng); tiết mục “Hair hanging” (treo tóc), xiếc lụa Đôn Hoàng “Dunhuang skills” và xiếc bóng “Imagine the Future - Ball Skills”...

Những màn trình diễn mãn nhãn sẽ thêm phần thăng hoa bởi địa điểm tổ chức là Quảng trường Kinh đô Ánh sáng - tâm điểm phồn hoa của Ocean City. Sân khấu 1.600 chỗ ngồi sẽ được bao quanh bởi các dãy biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp và tháp biểu tượng ánh sáng cao 50m, tạo cho khán giả cảm giác như đang theo dõi một chương trình nghệ thuật đỉnh cao giữa “Paris hoa lệ”.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư xịn sò cũng hứa hẹn đánh thức mọi giác quan của người xem.

Quần thể tiện ích “hàng hiệu” phía đông Thủ đô liên tục thăng hạng

Với định hướng xây dựng “thành phố điểm đến” dành cho du khách toàn cầu, chủ đầu tư Vingroup đã mạnh tay kiến tạo hàng loạt tiện ích điểm nhấn ở Ocean City. Trong khi chờ đợi “Journey to the Wonderland” khai màn, show diễn thực cảnh “The Grand Voyage” trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á đã trở thành “đặc sản” với nhiều người dân Thủ đô và du khách.

Nhà hát 10.000 chỗ ngồi ở Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi hội tụ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Vinhomes Ocean Park 2 tới đây sẽ có thêm Nhà hát quy mô lên tới 10.000 chỗ ngồi được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là “thánh đường nghệ thuật” mới của Việt Nam. Nằm trong cùng tổ hợp với Nhà hát còn có Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới sang trọng quy mô và TTTM Vincom Mega Mall, hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch mới của miền Bắc, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sức hấp dẫn của Ocean City còn được tạo ra bởi các tâm điểm thương mại - vui chơi - giải trí sầm uất như Center Point và Grand World. Bên cạnh The Venice - “Italy thu nhỏ” và K-Town - “Hàn Quốc thu nhỏ”, tới đây sẽ có thêm khu phố Trung Hoa Little Hong Kong ở Vinhomes Ocean Park 2. Được quy hoạch theo mô hình shoppertainment, những căn shop thương mại tại đây sẽ hội tụ đủ các sản phẩm, dịch vụ của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thỏa mãn mọi nhu cầu của các tín đồ shopping, ẩm thực.

Có thêm nhiều tiện ích điểm nhấn, cư dân Ocean City được hưởng chất sống thượng lưu

Vừa là điểm đến hấp dẫn, Ocean City cũng là nơi an cư đáng sống bậc nhất bởi đặc quyền sống của cư dân cũng không ngừng được nâng cấp với việc triển khai các đại tiện ích, dịch vụ mới. Đó là Trung tâm Y tế Vinmec Hàn Quốc, dự kiến hoạt động từ tháng 4/2025; Bệnh viện an dưỡng Vinmec Medical Resort tiêu chuẩn 5 sao, dự kiến vận hành từ tháng 12/2025; Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi do Vingroup phối hợp với đối tác Well Group (Nhật Bản) xây dựng…

Những công trình sắp triển khai cùng các thương hiệu đã hiện diện tại Ocean City, như Vincom, Vinschool, VinUni, VinWonders, VinBus... tạo thành quần thể tiện ích “hàng hiệu”, kích thích dòng chuyển cư sang phía đông Hà Nội ngày càng sôi động.

Phương Cúc