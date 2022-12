Siberian Wellness - Doanh nghiệp vì cộng đồng năm 2022

Năm 2022 đánh dấu hành trình 4 năm chương trình Saigon Times CSR đồng hành cùng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân văn đến xã hội, cộng đồng. Năm nay, trước tình trạng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, Saigon Times đã chọn chủ đề “Đầu tư cho những giá trị” tôn vinh những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, ghi dấu những giá trị nhân văn vì cộng đồng.

Siberian Wellness vinh dự được Saigon Times tôn vinh là “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - CSR Corporate 2022”

Là công ty chuyên về thực phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm có thành phần từ thiên nhiên, Siberian Wellness cam kết lâu dài trong việc bảo vệ, duy trì sức sống xanh của trái đất. Với những hoạt động thực tiễn, dự án nhằm gìn giữ, bảo vệ môi trường có tầm ảnh hưởng lớn, Siberian Wellness đã được ban tổ chức chương trình Saigontimes CSR đánh giá cao, được vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng - CSR Corporate 2022”.

Sự kiện “phủ xanh” tại các khu rừng nguyên sinh ở Thanh Hóa được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng

Năm 2022, Siberian Wellness đã để lại nhiều dấu ấn ở cộng đồng nhờ những hoạt động đa dạng, đầy ý nghĩa hướng đến môi trường. Đáng chú ý, trong số đó là chuỗi sự kiện “phủ xanh” 1.500 cây xanh tại các khu rừng nguyên sinh ở Thanh Hóa trong dự án “Eco-project - Tái tạo 100ha rừng trên toàn thế giới - Give 100 hecta to your planet” do tập đoàn Siberian Wellness khởi xướng trên toàn cầu. Dự án này còn có các hoạt động giúp "vun trồng" tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho thế hệ trẻ. Đại diện Siberian Wellness cho biết, sau một tuần mở đăng ký trên Facebook, có hơn 300 người đăng ký tham gia đợt 2, 70% lượt đăng ký tham dự sự kiện Eco project là người trong độ tuổi 20 - 30. Bên cạnh đó, Siberian Wellness cũng phát động các cuộc thi làm đồ tái chế từ vỏ hộp sản phẩm nhằm lan tỏa lối sống xanh, góp phần bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của nhiều các bạn trẻ.

Với triết lý kinh doanh hài hòa với thiên nhiên, các hoạt động hướng tới môi trường, Siberian Wellness triển khai theo lộ trình các chương trình bảo vệ thiên nhiên hợp tác với các tổ chức uy tín. Nổi bật trong đó là dự án “The Herb Hunters” (Người săn tìm cây thuốc) nhằm nêu cao nhận thức về những nguy cơ đối với môi trường dưới tác động của phát triển công nghiệp; dự án “Help to Save Snow Leopards!” (bảo vệ loài báo tuyết); dự án “Baikal Protection” (bảo vệ Hồ nước sâu Baikal) và dự án “Siberian Health Gardens” (Những khu vườn Siberian Heath)… Ngay trong quá trình sản xuất, Siberian Wellness cũng ứng dụng “công nghệ xanh” để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của sản xuất tới môi trường bên ngoài.

Ông Bozhko Leonid - Giám đốc Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam chia sẻ trong lễ trao giải: “Khi sản xuất càng phát triển thì những tác động tới môi trường lại càng lớn. Đã đến lúc các doanh nghiệp cần cân bằng lợi ích của doanh nghiệp với việc bảo vệ hành tinh này. Hoạt động kinh doanh của Siberian Wellness không chỉ dừng lại ở việc hạn chế tối đa những tác động tới thiên nhiên mà chúng tôi luôn nỗ lực để đẩy mạnh và hiện thực hóa những mục tiêu phát triển bền vững bao gồm triển khai công nghệ xanh với quy trình sản xuất tiên tiến không thải chất thải ra môi trường, đóng gói, xây dựng chuỗi cửa hàng sinh thái, tích cực đưa ra sáng kiến và hành động bảo vệ thiên nhiên, giáo dục giới trẻ quan tâm tới lối sống xanh... Những mục tiêu đó đã và đang được thực hiện tại các quốc gia mà Siberian Wellness có mặt”.

Đại diện Siberian Health Quốc tế (trái) và đại diện BTC Saigontimes CSR tại sự kiện

Siberian Wellness là thương hiệu toàn cầu cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp có trụ sở tại Liên Bang Nga. Trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, các nhà khoa học của Siberian Wellness luôn cố gắng đưa tất cả sức mạnh của vùng Siberi vào từng sản phẩm với dưỡng chất và tinh túy nhất của tự nhiên và không chứa phụ gia độc hại như: sulfat, phthalates, paraben…

Siberian Wellness có hơn 300 loại sản phẩm khác nhau và được chào đón ở hơn 60 quốc gia trên 3 châu lục bao gồm: châu Âu, châu Á, Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập. Tại Việt Nam, các sản phẩm của Siberian Wellness được nhiều người ưa chuộng vì có nguồn gốc tự nhiên và đạt những chứng nhận quốc tế khắt khe như: ISO 22000, FDA, GMP, HACCP, Halal…

Bích Đào