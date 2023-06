Gen Well - “nhân tố” tích cực sống vì môi trường

Nhắc đến những hoạt động vì cộng đồng của Siberian Wellness không thể không nhắc đến Gen Well (Wellness Generation). Đây là thế hệ theo đuổi lối sống lành mạnh, biết cách chăm sóc bản thân, gia đình và bạn bè. Không những vậy, nhờ hiểu được giá trị mà thiên nhiên mang lại đối với cuộc sống, Gen Well luôn quan tâm đến môi trường, tiên phong tham gia sôi nổi vào các hoạt động thiết thực vì “tương lai xanh” của hành tinh này.

Cộng đồng Gen Well gồm các bạn trẻ theo đuổi lối sống hành động tích cực vì môi trường để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn

Trong 2 năm Siberian Wellness phát động dự án “Eco Project - Tái tạo 100 héc ta rừng”, Gen Well đã có cơ hội đồng hành cùng nhãn hàng trồng 454.365 cây xanh tương đương với 113.6 héc ta rừng tại 13 quốc gia trên toàn thế giới.

Gần đây nhất, Gen Well đã tích cực tham gia vào hành trình “phủ xanh” 500 cây tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai. Đây là năm thứ 2 Siberian Wellness triển khai chiến dịch “Eco Project - Tái tạo 100 hecta rừng” tại Việt Nam.

Trong sự kiện năm nay còn có sự góp mặt của Hoa hậu Thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thủy - người đẹp yêu thích lối sống lành mạnh và luôn tích cực tiên phong trong các hoạt động cộng đồng - phong cách sống mà Gen Well hướng đến. Được trở thành Gen Well tại chiến dịch này, người đẹp chia sẻ: “Thủy rất háo hức khi được là thành viên của cộng đồng Gen Well, được trực tiếp trồng cây cùng các em nhỏ. Hi vọng rằng Thủy sẽ có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng Siberian Wellness trong các hoạt động sắp tới”.

Hoa hậu Thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thuỷ trồng cây cùng Gen Well

Cùng sự góp mặt của Hoa hậu Thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thuỷ, chiến dịch còn nhận được sự tham gia của các Gen Well "nhí" là các em học sinh tại trường Tiểu học và THCS huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thông qua chương trình lần này, các em học sinh đã có cơ hội tham gia trồng rừng, tìm hiểu vai trò quan trọng của rừng Đồng Nai đối với đời sống của người dân. Nhờ vậy mà các em càng thêm yêu thiên nhiên, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của môi trường sống với cuộc sống và sống có trách nhiệm hơn với tương lai của chính mình.

Thế hệ Gen Well tràn đầy năng lượng tích cực trong hành trình về với thiên nhiên

Có mặt cùng các em học sinh tại sự kiện, thầy Lê Hồng Phong - Hiệu phó trường TH và THCS Mã Đà bày tỏ: “Những hoạt động ngoại khóa như thế này sẽ tạo được cảm giác gắn kết với thiên nhiên dành cho các em. Từ đó, các em sẽ có những có ý thức, hành vi và thói quen đúng đối với môi trường học tập và sinh sống”.

Các Gen Well “nhí” háo hức với hoạt động “gieo mầm xanh” trong chiến dịch của Siberian Wellness vừa qua

Mở rộng hành động thiết thực vì cộng đồng

Chiến dịch Eco Project năm nay của Siberian Wellness không chỉ gói gọn ở việc trồng cây, mà đại diện nhãn hàng còn tham gia trao tặng thư viện sách tới trường THCS huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần phát triển giáo dục tại những nơi Siberian Wellness có mặt đồng thời khích lệ tinh thần vượt khó của các em trên con trên con đường khám phá tri thức.

Đại diện Siberian Wellness trao tặng sách và xe đạp cho các em học sinh

“Bên cạnh những hoạt động thiết thực bảo vệ Trái đất, chúng tôi cũng muốn lan tỏa thông điệp về môi trường ở tầm rộng lớn hơn, đặc biệt là hướng đến đối tượng thanh thiếu niên, các em học sinh vì đây chính là lực lượng chủ lực tạo nên sự thay đổi tích cực cho mỗi quốc gia đồng thời xây dựng thế hệ Wellness Generation - những người có tri thức, thái độ sống tích cực và luôn sẵn sàng sống cống hiến cho cộng đồng”, bà Mariia Artiukova - Tổng Giám đốc Công ty Siberian Health Quốc tế chia sẻ tại sự kiện.

Với sứ mệnh mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong thời gian sắp tới, các hoạt động trách nhiệm cộng đồng, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, an sinh xã hội … sẽ được Siberian Wellness cùng các Gen Well triển khai nhiều hơn nữa.

Doãn Phong