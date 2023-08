Tối 2/8, Thanh Hằng đã đăng ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út kèm chú thích: “Trong trường hợp này, người ta hay 'say yes’ (nói đồng ý - PV)”.

Bài đăng của Thanh Hằng lập tức nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Thanh Hằng khoe nhẫn tối 2/8. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đa số khán giả đều bất ngờ trước chia sẻ của Thanh Hằng: "Trời ơi chị đẹp cuối cùng cũng đã lấy chồng rồi", "Một lời chúc mừng siêu to", "Chúc mừng chị", "Chị đẹp sắp lấy chồng rồi"...

Thanh Hằng hiện chưa chia sẻ cụ thể về đám cưới và giữ kín về danh tính "nửa kia".

Hồi tháng 5, siêu mẫu chân dài 1,12m xác nhận có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn. Ở tuổi 40, cô đang hạnh phúc với mối quan hệ tình cảm và sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố tin kết hôn.

Hiện tại, Thanh Hằng nhận thấy đã trưởng thành, bản lĩnh về mọi mặt để bước qua giai đoạn mới của cuộc đời.

Nhan sắc Thanh Hằng ở tuổi 40.

Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018 và hiện là huấn luyện viên của chương trình The New Mentor.

Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Vai diễn trong Nụ hôn thần chết mang tới cho cô giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2008 ở giải Mai Vàng.

Quốc Huy