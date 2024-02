Trong chương trình Lễ hội Tết Việt 2024 tại TP.HCM, siêu mẫu Thu Ngân góp mặt trình diễn mở màn cho BST Thăng Long đại cát của NTK Dexnol & Tuấn Huỳnh.

Cô thu hút sự chú ý khi lần đầu xuất hiện cùng chồng và con gái trên sàn diễn thời trang. Trong đó, bé Sophia - con gái 15 tháng tuổi khá dạn dĩ, chịu hợp tác với cha mẹ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi về màn trình diễn của cả gia đình nữ siêu mẫu.

Chồng và con gái lần đầu diễn thời trang cùng Thu Ngân.

Theo Thu Ngân, trong nhiều năm sải bước trên sàn diễn đây là đêm diễn đặc biệt và ý nghĩa nhất với cô.

"Con gái mới 15 tháng tuổi, còn quá nhỏ để hiểu mình đang làm gì nhưng bé thật sự làm tôi bất ngờ vì sự dạn dĩ. Trên đường băng Sophia ôm cha và khi chuẩn bị vào, con còn tương tác với khán giả", cô nói.

Thu Ngân cho biết chưa suy nghĩ sẽ định hướng cho con theo nghề thời trang như mình nhưng sẽ tôn trọng quyết định khi bé lớn.

"Dù con có chọn theo đuổi con đường nào đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn mãi luôn là chỗ dựa vững chắc để chắp cánh cho con theo đuổi đam mê”, nữ siêu mẫu tiết lộ.

Siêu mẫu Thu Ngân sinh năm 1993, quê ở Bến Tre. Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo cùng chiều cao nổi bật 1,75m, số đo ba vòng 85-64-94cm, người đẹp là gương mặt quen thuộc trên sàn runway của nhiều nhà thiết kế như: Lý Quí Khánh, Chung Thanh Phong, Đỗ Mạnh Cường...

Trong suốt khoảng thời gian làm nghề, cô còn gặt hái nhiều thành tích nổi bật có thể kể đến như: Quán quân Student Fitness Model 2017, Top siêu mẫu 2018, Giải Vàng Korea - Vietnam Fashion Festival Awards 2019...

Năm 2023, Thu Ngân gây chú ý khi tham gia chương trình The New Mentor. Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, Thu Ngân nói dù hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nhưng cô chưa tìm được định hướng cho sự nghiệp. Bên cạnh đó người đẹp phải cân bằng giữa vai trò làm mẹ và công việc người mẫu.

Sau cuộc thi, người đẹp gốc Bến Tre đang từng bước hoàn thiện bản thân, hướng đến hình ảnh người mẫu toàn năng và chuyên nghiệp. Hiện siêu mẫu Thu Ngân đang trở lại làng mốt, tiếp tục chinh phục niềm đam mê sải bước trên sàn runway cùng các dự án mới.

Thời gian qua, nữ người mẫu chăm chỉ tham gia các khóa học về diễn xuất, trau dồi những kỹ năng làm nghề chuyên nghiệp để trở lại với hình ảnh, phong cách mới.