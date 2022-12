Cháy siêu thị điện máy ở Nghệ An, thiệt hại hàng tỷ đồng

Sáng 14/12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vào 0h43 phút cùng ngày, nhận được tin báo cháy tại siêu thị điện máy Media thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện (TX Hoàng Mai, Nghệ An).

Đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa cuốn, tìm cách dập lửa.

Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng lên tại khu vực trưng bày sản phẩm siêu thị, nơi có các thiết bị điện tử như loa đài, máy nóng lạnh…rồi nhanh chóng lan rộng, kèm theo tiếng nổ lớn.

Lực lượng CSPCCC đã phải tiếp cận phía trước và sau siêu thị để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy siêu thị điện máy Media, cạnh Quốc lộ 1A. Ảnh: Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

CSPCCC phá cửa cuốn, nỗ lực dập tắt đám cháy - Ảnh: Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Đến 3h15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Được biết, siêu thị điện máy này rộng khoảng 100m2, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng hàng hóa bị thiêu rụi; thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong.

Hiện Công an TX Hoàng Mai đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.