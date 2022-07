Siêu xe Ferrari 488 GTB nát đầu vì đâm gốc cây ở Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21/7 tại khu đô thị cao cấp thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Tại hiện trường cho thấy, chiếc siêu xe đã lao hẳn lên vỉa hè và đâm gục một cây xanh có khung thép bảo vệ.

Những hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy phần đầu của Ferrari 488 GTB gần như vỡ nát, nắp ca-pô dúm dó. Hiện chưa rõ danh tính người điều khiển cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Chiếc Ferrari 488 GTB lao lên vỉa hè và hạ gục một cây xanh

Cú va chạm mạnh khiến cắp ca-pô dúm dó

Đầu xe nát bét

Mặc dù không ảnh hưởng tới cụm động cơ nhưng chi phí khắc phục chiếc xe này ước tính rất lớn do nhiều phụ tùng phải nhập khẩu.

Hình ảnh dập nát đầu xe của chiếc Ferrari 488 GTB trên khiến nhiều người liên tưởng đến vụ chiếc Ferrari 488 GTB của ca sĩ Tuấn Hưng gặp nạn vào đầu tháng 10/2018 trên cao tốc. Thời điểm đó, chiếc siêu xe này mất lái đâm vào dải phân cách cứng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Phải một năm sau, ca sĩ Tuấn Hưng mới nhận lại xe sau khi đưa đi sửa chữa tại một gara ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam, siêu xe Ferrari 488 GTB có khoảng gần 20 chiếc, nằm trong số những mẫu siêu xe có số lượng nhiều nhất. Rất nhiều tên tuổi trong làng chơi xe Việt đều đã và đang sử dụng Ferrari 488 GTB, có thể kể đến như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Cường "đô la", Tuấn Hưng, Minh "nhựa", Phan Thành,...

Có đặc điểm chung với các mẫu siêu xe tốc độ khác, Ferrari 488 GTB thiết kế động cơ đặt sau, do đó dưới nắp ca-pô phía trước chủ yếu là hệ thống lái, khoang chứa đồ. Do đó, trong các tai nạn đâm đụng từ phía trước, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều so với các mẫu xe có động cơ đặt trước.

"Siêu ngựa" Ferrari 488 GTB về Việt Nam có giá khoảng 15 tỷ đồng, nếu cộng thêm thuế phí thì số tiền để lăn bánh sẽ lên đến khoảng 16-17 tỷ đồng. Xe sở hữu dung tích động cơ 3.9 lít, công suất cực đại lên tới 661 mã lực và 760 Nm mô-men xoắn. Thời điểm ra mắt năm 2015, Ferrari 488 GTB được đánh giá cao nhờ thiết kế sang, đẳng cấp, động cơ mạnh với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong vòng 3 giây và tốc độ tối đa lên đến 330 km/giờ.

Ảnh: Tony Vũ

