Trải nghiệm học tập toàn cầu

Những năm gần đây, cơ hội tham gia học tập tại nước ngoài của nhiều bạn trẻ được mở rộng với nhiều hình thức như du học, học chuyển tiếp, học liên kết quốc tế, tham quan học tập thực tế tại nước ngoài… Mục tiêu của các hình thức học tập này nhằm nhận bằng cấp nước ngoài, trang bị kiến thức, kỹ năng, tìm hiểu văn hóa, con người nước sở tại.

Giá trị học tập của các chương trình đều có những tiêu chí khác nhau và gần như dành cho sinh viên có định hướng quốc tế ở những ngành học có yếu tố hội nhập cao như nhóm ngành ngoại ngữ, nhóm ngành kinh tế.

Trước bối cảnh hội nhập trong nhiều lĩnh vực, UEF chú trọng trang bị tiếng Anh cho người học, tăng cường cập nhật kiến thức chuyên môn từ các chương trình tiên tiến và hướng đến mục tiêu hoàn thiện các trải nghiệm quốc tế ngoài nhà trường thông qua triển khai học kỳ quốc tế dành cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo của trường.

Vào mỗi học kỳ, sinh viên đều có cơ hội ra nước ngoài học tập, trải nghiệm

Đại diện UEF cho biết, học kỳ quốc tế tại nước ngoài của UEF được triển khai cùng với hơn 10 trường đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Các tín chỉ sinh viên tham gia học tập được trường đối tác công nhận tương đương. Tùy ngành đào tạo sẽ có các môn học phù hợp để sinh viên chọn học tập tại trường đối tác.

Với chương trình học kỳ quốc tế triển khai trong năm học 2023 - 2024, sinh viên sẽ có bốn tuần học. Bên cạnh đó sinh viên còn có thời gian tham quan, trải nghiệm những điều thú vị trong văn hóa, đời sống ở vùng đất mới.

Nhiều năm qua, trường đã đưa sinh viên học tập, trải nghiệm đa dạng tại các trường đối tác ở các quốc gia như Hoa Kỳ (Arizona State University), Tây Ban Nha (Catholic University of Murcia), Thái Lan (University of the Thai Chamber of Commerce), Hàn Quốc (Woosong University), Nhật Bản (Kobe International University, Shizuoka Sangyo University), Malaysia (SEGI University & College)... Riêng trong năm học này, trường triển khai hai chương trình học kỳ quốc tế tại Đại học Malaysia Sarawak (Malaysia), Đại học HELP (Malaysia) và Đại học Tongmyong (Hàn Quốc) để sinh viên tham gia.

UEF ký kết hợp tác cùng nhiều trường, viện đào tạo của các nước

Nhiều lợi ích khi tham gia học kỳ quốc tế

Chia sẻ về lợi ích của học kỳ quốc tế, đại diện nhà trường cho biết, học tập tại nước ngoài, sinh viên có cơ hội rèn luyện tiếng Anh và các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Trong thời gian du học, trình độ và kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên có cơ hội được nâng cấp. Bên cạnh từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng về giao tiếp, thuyết trình cũng sẽ được cải thiện và tiến bộ.

Mang đến nhiều lợi ích, học kỳ quốc tế của UEF là điểm nổi bật trong chương trình đào tạo

Lợi ích tiếp theo đến từ các môn học trong chương trình học kỳ quốc tế. Học kỳ được thiết kế đa dạng lĩnh vực từ ngôn ngữ, kinh doanh, quản lý, công nghệ cho đến truyền thông với nhiều môn học mang tính xu hướng cho sinh viên lựa chọn, mang tính cập nhật xu thế của thế giới như Introduction AI, Build Your Soft Skills, Leadership Skills for First - Level Manager and Executives, PR Planning, Online Advertising, Smart Business.

Điểm số trong quá trình học tập của sinh viên tại các trường quốc tế sẽ được trường công nhận tương đương khi sinh viên hoàn tất học kỳ. Các tín chỉ sinh viên hoàn thành trong suốt học kỳ đều được công nhận, có giá trị về mặt học tập cả về kiến thức chuyên môn lẫn nghiệp vụ đào tạo. Với sự công nhận này, các kỹ năng sinh viên đạt được sẽ là điểm cộng cho CV xin việc của các bạn khi ra trường.

Sinh viên được tăng cường trải nghiệm quốc tế, nâng cao bản lĩnh hội nhập

Ngoài ra, sinh viên tham gia học kỳ quốc tế còn được trải nghiệm cuộc sống thực tế tại các quốc gia và rèn luyện khả năng tự lập. Song song với việc học tập trên trường, các bạn có thể dành thời gian để khám phá văn hóa,du lịch ở vùng đất mới.

Cũng trong chuyến đi này, sinh viên được gặp gỡ và giao lưu cùng bạn bè quốc tế, đến từ nhiều quốc gia, từ đó mở rộng kết nối, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với sinh viên các quốc gia trên thế giới.

Học kỳ quốc tế góp phần đào tạo sinh viên UEF trở thành những công dân toàn cầu

“Nhiều năm qua, sinh viên UEF xem các hình thức học tập quốc tế của trường là chuyến đi đầy giá trị, vừa giúp các bạn tìm hiểu sự phát triển của các nước, mang về nhiều bài học hữu ích, góp phần định hướng sinh viên sớm trở thành công dân toàn cầu trước bối cảnh chung nhiều chuyển biến hiện nay”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Doãn Phong