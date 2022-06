Smartphone android được kỳ vọng nhất ấn định ngày ra mắt

“Chiếc điện thoại sẽ không giống như bất cứ thứ gì bạn từng thấy”, đó là lời giới thiệu đầy mê hoặc từ CEO Nothing, Carl Pei vào hồi cuối tháng 3.

Nothing Phone được nhiều người chờ đón, do smartphone này được phát triển bởi một trong những bộ óc thiên tài đã sáng lập thương hiệu OnePlus đình đám ngày nào.

Nothing Phone 1 được cho là có thiết kế bao gồm nhiều các thành phần trong suốt.

Trước khi “nhá hàng” điện thoại thông minh đầu tiên (Nothing 1) của mình, Nothing đã từng phát hành một mẫu tai nghe trong suốt mang tên Nothing Ear.

Mới đây, trang web chính thức của Nothing đã đăng tải thông tin về thời điểm ra mắt của sản phẩm. Carl Pei, nhà đồng sáng lập OnePlus, sẽ công bố điện thoại thông minh đầu tiên của mình tại sự kiện trực tuyến vào lúc 22 giờ (Việt Nam) ngày 12 tháng 7, với chủ đề “Return To Instinct”.

Tại một sự kiện tháng 3 vừa rồi , công ty đã hé lộ thông tin chi tiết về hệ điều hành Nothing OS (dựa trên Android 11). Nothing Phone 1 được cho là có thiết kế bao gồm nhiều các thành phần trong suốt như mặt lưng để “khoe” bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon mạnh mẽ ở bên trong.

Điểm nhấn của hệ điều hành Nothing OS đó là giao diện mới lạ mang hướng “tân cổ điển” với phần hiển thị thông tin ngày giờ bằng phông chữ Mini Pixel độc đáo. Người dùng Android có thể trải nghiệm Nothing OS với ứng dụng Nothing Launcher, được Nothing phát hành trên Play Store.

Thái Hoàng