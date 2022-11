Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom ở khu vực biên giới

Công an TP.HCM ngày 20/11 cho biết, quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội vu khống.