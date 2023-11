Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa cho biết, vai trò của ngành thông tin và truyền thông đối với công tác phòng, chống tội phạm mạng là rất cần thiết, cấp bách.

Theo ông Nam, tình hình mất an toàn, an ninh trên không gian mạng đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng công nghệ thông tin không ngừng tăng cả về số lượng, cường độ và tính phức tạp.

Các nhóm tội phạm mạng ngày một gia tăng và nguy cơ chiến tranh mạng đang hiện hữu, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới, chủ quyền quốc gia dân tộc.

Một buổi tập huấn về kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Hiện nay, tình hình an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận thường xuyên có gần 10 cơ quan nhà nước bị lây nhiễm mã độc, được kết nối vào mạng máy tính ma botnet…

Chính vì vậy, ngành thông tin và truyền thông phải có vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, và đảm bảo an toàn an ninh mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Xác định vai trò của ngành, Sở TT&TT Thanh Hóa đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan chức năng cấp trên xử lý, bóc gỡ nhiều video và facebook có nội dung thông tin sai sự thật.

Tại Trung tâm an ninh mạng và an toàn dữ liệu của tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn 273 cuộc tấn công khai thác chiếm quyền quản trị; 82 cuộc tấn công bằng mã độc; 293 cuộc tấn công vào ứng dụng web.

Thực hiện ứng cứu 570 lượt sự cố liên quan đến các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh.

Một tài khoản facebook đăng tải trúng biển số xe ngũ 8 không đúng sự thật đã bị Sở TT&TT Thanh Hóa xử phạt.

Để phát huy hiệu quả, Sở TT&TT Thanh Hóa tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn, an ninh thông tin theo nhiều lớp bảo vệ khác nhau với mục tiêu dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn thông tin và chủ động trong công tác ứng phó, xử lý sự cố.

Đặc biệt, Sở đã thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và triển khai hình thành mạng lưới đến các tổ ứng cứu sự cố được thành lập tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TT&TT tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý thông tin trên internet; Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị kiến thức cho lực lượng nòng cốt về các biện pháp nhận diện, phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu độc…