‘Sợi chỉ đỏ’ giúp dược mỹ phẩm Phan An Green chinh phục khách hàng

Bà Phan Thanh Miền, Chủ tịch của Phan An Green khẳng định lợi thế của Nine’s Beauty được sản xuất tại nhà máy dược - nơi quy chuẩn GMP về hệ thống và quy trình an toàn sức khoẻ luôn được đề cao, sử dụng công nghệ chuyển giao hàng đầu tại Việt Nam

Sau gần 10 năm hoạt động với hai trụ sở chính ở Hà Nội - TP.HCM, Dược mỹ phẩm Phan An Green được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế đón nhận. Mạng lưới phân phối của Phan An Green đã góp phần mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe tiếp cận người dùng tại nhiều miền đất, theo sau là cơ hội việc làm, giao thương, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Theo bà Phan Thanh Miền, hướng đến tiêu chí "Vì sức khoẻ cộng đồng người Việt", hệ sinh thái sản phẩm của Phan An Green đã đăng ký FDA - Chứng nhận của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ về thành phần và xuất xứ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Với sự thành công trong việc ứng dụng công nghệ hướng đích Nano màng sinh học từ nguyên liệu Glutathione vào các sản phẩm làm đẹp với nguồn gốc từ thiên nhiên, hệ sinh thái sản phẩm của Phan An Green đã tạo ra những đột phá ấn tượng trên thị trường dược mỹ phẩm. Các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hiện đang được yêu thích và tin dùng như: kem chống nắng Nine's Beauty, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cherry Detox White. Đây là bộ sản phẩm cung cấp lộ trình làm đẹp toàn diện, giúp chị em phụ nữ lưu giữ được vẻ đẹp thanh xuân đi cùng thời gian.

Trải qua nhiều năm cố gắng - Dược mỹ phẩm Phan An Green đã sở hữu hệ thống lớn mạnh

Theo đại diện Phan An Green, công ty hiện có hàng ngàn nhà phân phối và trình dược viên trải rộng toàn quốc. Thương hiệu cũng là đối tác chiến lược của nhiều hệ thống nhà thuốc lớn ở Việt Nam và nhiều đối tác khác tại hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Mục tiêu để Phan An Green tiến xa hơn và phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dược phẩm chính là: Tôn vinh vẻ đẹp hiện đại: không chỉ đẹp mà còn có tài năng; Người tiêu dùng chính là “gương mặt” mới cho vị trí đại sứ thương hiệu.

Dược mỹ phẩm Phan An phát triển và mở rộng hơn mỗi ngày cùng với sự tin tưởng của khách hàng

“Ngành dược mỹ phẩm toàn cầu vẫn còn trong giai đoạn nhiều thử thách, và Phan An Green không phải là ngoại lệ. Nhưng chúng tôi tin tưởng, nghịch cảnh nếu được đối diện với một tâm thế đúng đắn, sẽ trở thành xúc tác cho sự đổi mới và cải tiến giàu ý nghĩa trong dài hạn”, đại diện Phan An Green cho biết.

Đại diện Phan An Green cũng cho biết, an toàn với sức khoẻ người tiêu dùng là yếu tố tiên quyết chi phối mọi quy trình sản xuất và vận hành tại công ty. Cùng với sứ mệnh "Vì sức khoẻ cộng đồng người Việt", công ty luôn chú trọng công tác sản xuất từ việc chuẩn hoá nguyên liệu đến lựa chọn dây chuyền tại nhà máy đạt chuẩn GMP, đảm bảo chất lượng đầu vào của sản phẩm. Các chính sách và sản phẩm mới tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm. Tất cả hướng tới tối ưu hóa lợi ích của khách hàng, nhanh chóng tiếp sức cho dược mỹ phẩm và các ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia không chỉ phục hồi, mà còn tăng sức cạnh tranh, vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đối với mỗi nhân viên - Dược mỹ phẩm Phan An Green không chỉ là nơi làm việc mà ở đó chính là ngôi nhà đồng hành thứ hai

Đại diện Phan An Green, bà Khương Huyền, Tổng Giám đốc của Phan An Green nhấn mạnh: “Tinh thần luôn nỗ lực cải thiện sản phẩm phát triển hoàn thiện nhất để nhận lại sự an tâm, niềm tin của người tiêu dùng luôn được mong đợi và trân trọng. Chúng tôi mong muốn hạnh phúc của quý khách không chỉ nằm ở thành quả, mà còn được vun đắp ngay từ những niềm tin yêu ủng hộ mà Phan An Green tạo ra sự trải nghiệm ban đầu”.

Dược Mỹ Phẩm Phan An Green nỗ lực xây dựng sự đồng sức, đồng lòng bền chặt

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Quốc tế Dược mỹ phẩm Phan An Green Địa chỉ: Nhà B5-28 Vinhomes Gardenia, phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Website: phanangroup.com | Fanpage: Phan An Green | Hotline:1900989904

Doãn Phong